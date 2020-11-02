‫شركة Nexen Tire تطلق حملة رقمية بعنوان “Purple Live, Digital” لإشراك المشجعين عبر البث المباشر

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 نوفمبر 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت شركة Nexen Tire، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع الإطارات، عن إطلاق حملتها الرقمية بعنوان “Purple Live, Digital”، وهي عبارة عن مشاهدة حدث عبر البث المباشر تربط مشجعي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بمنشئي محتوى الرياضات الشعبية. بعد أن تم طرحها للمرة الأولى كحملة تجريبية ناجحة في كوريا في وقت سابق من هذا العام، تنطلق الحملة الآن على الصعيد الدولي في كل من الإمارات العربية المتحدة وتايلاند.

يندرج الحدث الرقمي “Purple Live, Digital” في إطار الجهود الأخيرة لشركة Nexen Tire بصفتها الشريك الرسمي لنادي مانشستر سيتي لإنشاء منصة تواصل جديدة عبر الإنترنت للتفاعل عن كثب مع العملاء ومشجعي نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وفي هذا السياق، أفاد بريان هان، رئيس قسم التسويق في شركة Nexen Tire: “نحن متحمسون للتواصل مع مشجعي كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة من خلال الحدث الرقمي “Purple Live, Digital” ونتطلع إلى المشاركة معهم بشكل أكبر من خلال المزيد من الأحداث القادمة على شبكة الإنترنت وخارجها”.

وستستضيف شركة Nexen Tire مع منشئ المحتوى الرياضي على YouTube في قناته باسم With Khaled، والذي لديه أكثر من 1,3 مليون مشترك، العرض الأول للبث المباشر “Purple Live, Digital” على قناته يوم الأحد 8 نوفمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً (بالتوقيت المعتمد في الخليج) لمباراة تجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي ليفربول. خلال الحفل، سيحصل المشجعون أيضًا على فرصة الفوز بمنتجات نادي مانشستر سيتي.

وفي الوقت نفسه، ستطلق شركة Nexen Tire مسابقة عبر الإنترنت قبل اللعبة للترويج لحدث “Purple Live, Digital”. للاشتراك ، يجب على المشجعين كتابة تعليقات فكاهية على صور لاعبي مانشستر سيتي التي سيتم نشرها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.facebook.com/nexentireme

نبذة عن شركة Nexen Tire

تأسست شركة Nexen Tire عام 1942، وهي شركة تصنيع إطارات عالمية مقرها في كوريا الجنوبية. وتعمل شركة Nexen Tire،التي تعتبر إحدى أسرع شركات صناعة الإطارات نموًا في العالم، مع وكلاء في حوالى 150 دولة حول العالم. وتمتلك أربع مصانع، اثنين منهما في كوريا (يانغسان وتشانغنيونغ) وواحد في تشينغداو، الصين. وفي عام 2019، بدأ تشغيل مصنع آخر في زاتيك، جمهورية التشيك. تنتج شركة Nexen Tire إطارات لسيارات الركاب والسيارات الترفيهية الرياضية والشاحنات الخفيفة باعتماد معايير التكنولوجيا المتقدمة والتميز في التصميم. وتوفر الشركة إطارات المعدات الأصلية إلى صانعي سيارات عالميين في مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي عام 2014، حققت الشركة نجاحًا كاسحًا بفوزها بأفضل أربع جوائز تصميم في العالم للمرة الأولى بين مختلف صانعي الإطارات في العالم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة /https://www.nexentire.com/international

Sylvia Chang

sylvia.chang@pivotp.co.kr