‫شركة Mindray تطلق أنظمة الحقن الالي من السلسلة E BeneFusion تحت شعار

(الكفاءة في كل قطرة)

شنجن، الصين, 11 مارس / آذار 2021 — كشفت شركة مندراي (SZSE: Mindray 300760)، الشركة العالمية الرائدة في تطوير تكنولوجيا الرعاية الصحية المبتكرة، عن السلسلة Eمن أنظمة BeneFusion، وهو نظام حقن الي طبي مبتكر وفعال لصناعة الرعاية الصحية. تتوفر السلسلة إي من أنظمة BeneFusion،في ثلاثة طرازاتوهي eSP و eVP و eDS، وتوفر الكفاءة في سير العمل والسلامة والتطبيق والمعلوماتية. ستتوفر هذه السلسلة الجديدة كلياً في بلدان ومناطق محددة.

تستخدم مضخات الحقن الالي على نطاق واسع في العيادات الصحية مثل المستشفيات. ومع ذلك، يمكن أن يكون للأخطاء أو الأعطال التي تسببها هذه الأنظمة تداعيات كبيرة على سلامة المرضى. وجد معهد أبحاث الرعاية في حالات الطوارئ (ECRI) أن الأخطاء الدوائية التي تسببها مضخات التشريب تُصنف ضمن أكبر عشرة مخاطر تقنية صحية في العالم. الكفاءة هي المفتاح لتقليل المخاطر المرتبطة بمضخات الحقن الالي، وبالتالي تعزيز سلامة المرضى وتحسين سير العمل السريري.

تعمل السلسلة E من أنظمة BeneFusion،على تبسيط سير العمل من خلال شاشة لمس سعوية ملونة مقاس 3.5 بوصة، والتي تتميز بواجهة مستخدم سهلة لعملية لمس سلسة. كما أصبح الإعداد السريع ممكنًا باستخدام تقنية SmartRapid ، التي تقصر وقت بدء التشغيل بشكل كبير إلى أقل من 10 ثوانٍ على بدء ضخ أول قطرة من الدواء.

وفي الوقت نفسه، يعزز نظام إدارة الأدوية SafeDose الكفاءة من خلال خاصية الترميز بالألوان لمساعدة المستخدمين في اختيار الدواء الصحيح والتحقق منه بسهولة ، ويمنع أخطاء إعطاء الجرعات مع حدود عليا ودنيا للظروف غير المتوقعة، يساعد مؤشر نظام الضغط الديناميكي ذو التصميم (Speedometer)،الطاقم الطبي على مراقبة الضغط داخل الإنبوب بلمحة سريعة، ويوفر تنبيهًا بصريا لانسداد محتمل قبل وقف الضخ.

عندما يتعلق الأمر بالكفاءة في السلامة، تدعم السلسلة E من أنظمة BeneFusion، الحقن المستقر والسلس متعدد القنوات المتناوب بشكل أوتوماتيكي وسهل. تم تزويد أجهزة eVP أيضًا بتقنية SmartAIR، وهي تصميم ذو حساسين مزدوجين يعززان مستوى الأمان للحقن الوريدي عن طريق اكتشاف فقاعات الهواء بدقة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تجلب السلسلة E من أنظمة BeneFusion، من Mindray الكفاءة في التطبيق والمعلوماتية. يلبي التصميم المتكامل في نموذجي BeneFusion،eSP و eVP أغراض وإستخدامات الحقن الالي المختلفة من خلال دمج وظائف نقل الدم و TCI/TIVAوالتغذية وتسكين الألم من قبل المريض (PCA)، وتطبيقات الخدج وحديثي الولادة في جهاز واحد، بينما يدعم تصميم منصات الشحن المرن لـ eDS زيادة في عدد المنصات إلى 16 فتحة بدون الحاجة الى استخدام أية ادوات. يمكن ربط أنظمة الحقن هذه بنظام BeneVision CMS، والذي يوفر نظام المراقبة الفعالة لجميع المؤشرات الحيوية وتفاصيل عملية الحقن الالي للمرضى.

لمزيدمن المعلومات، يرجىزيارةالموقع الإلكتروني:

https://www.mindray.com/en/ product/Benefusion_e_Series. html

ومشاهدة الفيديو – https://youtu.be/8FuSgV4ODZA