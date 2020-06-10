‫شركة MGH Pakistan تشغل رحلات جوية متعددة لشحن الأقنعة الطبية إلى ألمانيا

لاهور، باكستان، 11 يونيو 2020/PRNewswire — أكملت شركة MGH Logistics Pakistan تشغيل رحلتين جويتين مُستأجرتين من لاهور إلى فرانكفورت بألمانيا في غضون أسبوعين. وكانت تلك الطائرات الجوية المُستأجرة مُحملة بشحنة من الأقنعة الطبية يربو عددها على 10 مليون قناع؛ في طريقها إلى أحد العملاء الألمان.

تواصلت شركة Forto الناشئة في مجال اللوجستيات الرقمية ومقرها برلين مع مجموعة MGH بوصفها المزود العالمي للخدمات اللوجيستية لعدد من العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس والسيارات، والتي سلمت ما يربو على 1000 طن من الإمدادات الحيوية ومنها الأدوية ومعدات الوقاية الشخصية والبضائع سريعة التلف منذ شهر مارس الماضي.

وصرح أنيس أحمد مؤسس مجموعة MGH ورئيسها التنفيذي قائلاً إنه “بالرغم من هذه الظروف غير المسبوقة، فقد تمكنت MGH من التوصل بكفاءة إلى حل عند الطلب من باكستان وكذلك من جميع أنحاء جنوب آسيا وجنوبها الشرقي والشرق الأوسط، حيث سيرت مئات الرحلات الجوية التي تحمل على متنها شحنات من الأقنعة الطبية ومعدات الوقاية الشخصية أجهزة التنفس الصناعي والأغذية الطازجة في غضون يوم واحد من تلقيها الإخطارات.

كما بدأت المجموعة في تقديم خدمات النقل متعدد الوسائل لعملائها بعد أن تأثرت قدرات الشحن الجوي الاستيعابية بشكل كبير. تعمل شركة MGH Pakistan في الوقت الحالي على تشغيل عمليات الشحن البحري-الجوي من مركزها بدولة الإمارات العربية المتحدة بفترة ترانزيت تبلغ 8 أيام تسليم باكستان إلى المنافذ الأوروبية. وذكر راشد الشودري المسؤول الإقليمي لدى شركة MGH Pakistan&Sri Lanka أن “الحل متعدد الوسائل فعّال من حيث التكلفة بنسبة تربو على 50٪ مقارنة بالشحن الجوي، كما أنه أسرع بنسبة 70٪ من الشحن البحري.

كما صرح أندرياس كايسر رئيس إدارة الشحن الجوي العالمي لدى شركة Forto قائلاً “لقد عملنا مع مجموعة MGH للحصول على الإمدادات الطبية المطلوبة بشدة من باكستان إلى ألمانيا. وقد كان التعاون مُجديًا ومفيدًا للغاية، وكذلك كانت الشراكة مع مجموعة MGH بمثابة تجربة رائعة. إن ما تتميز به هذه المجموعة من إبداع ومرونة وإلتزام كامل بالمهمة الموكلة إليها أتاح لنا تلبية احتياجات عملائنا بطريقة اقتصادية من حيث التكلفة وناجزة من حيث الوقت. ولذلك فإننا نأمل في استمرار الشراكة مع مجموعة MGH.”

الجدير بالذكر أن مجموعة MGH قد سيّرت منذ شهر مارس الماضي العديد من رحلات الشحن من وإلى شنغهاي وهونغ كونغ وسنغافورة وبانكوك ودبي ومومباي وهانوي وجدة والرياض، كما لحقت لاهور بهذه المدن.

نُبذة عن مجموعة MGH Logistics

مجموعة MGH Logistics هي اتحاد شركات متنوع الأنشطة وممتد الأطراف ويتمتع بتواجد قوي في 18 سوقًا ناشئة على مدار 13 عامًا. يقع المقر الرئيس للمجموعة في سنغافورة، إلا أن نشأتها كانت في بنغلاديش. وقد عززت الشركة من تواجدها في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتكون هذه الأسواق معقلاً رئيسًا لها، فضلاً عن توسعها السريع بأوروبا في الوقت الحالي. وتتنوع حافظة أعمال المجموعة بتقديم عدد من الخدمات المختلفة؛ منها إدارة سلاسل التوريد لكبريات العلامات التجارية في تجارة الموضة السريعة والسيارات والرعاية الصحية، وكذلك الإدارة الكاملة لعمليات شحن الحمولات التابعة للشركات الناقلة منخفضة التكلفة.

نُبذة عن شركة MGH Logistics Pakistan الخاصة المحدودة

تزاول شركة MGH Logistics أعمالها في باكستان منذ عام 2005 ولها 3 مكاتب رئيسة في كل من كراتشي ولاهور وسيالكوت.

مسؤول الاتصال الإعلامي

فاتن خاندوكر،

الهاتف: 173080849-880+، البريد الإلكتروني:

fatin.khandoker@mghgroup.com

شيشير غيلديال،

الهاتف: 9730191648-91+، البريد الإلكتروني:

shishir.ghildiyal@mgh- logistics.com

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