‫شركة LONGi تزوّد أول محطة للطاقة الشمسية في قطر بألواح ثنائية الوجه بقدرة 800 ميجاواط

شيان، الصين, 24 فبراير 2022/PRNewswire/ — يُعدّ مشروع “الخرسعة” -الذي يقع غرب الدوحة على مساحة 10 كم2– أول محطة كبرى للطاقة الشمسية في قطر، بقدرة إنتاجية إجمالية 800 ميجاواط. وسيتم تزويد المشروع بوحدات LONGi Hi-MO 4 ثنائية الوجه وأنظمة تتبع شمسي؛ وبهذا يصبح أكبر مشروع طاقة شمسية في العالم يعمل بالألواح الثنائية وأنظمة التتبع.

ويأتي إنشاء محطة الخرسعة في إطار التزام قطر بمراعاة جوانب الاستدامة وحماية البيئة في جميع مراحل إعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وستمثل القدرة الإنتاجية للمحطة -بعد ربطها بالكامل بالشبكة العامة في وقت لاحق من هذا العام- نسبة 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة في قطر. كما ستسهم هذه المحطة -بوصفها جزءًا من قطاع الطاقة القطري- في الوفاء بالتزام قطر بخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة استثماراتها في الطاقة النظيفة لتحقيق الأهداف المحددة في “رؤية قطر الوطنية لعام 2030”.

وتهدف شركة LONGi، بوصفها شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى ابتكار حلول لمحطات الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، لتسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والمتطلبات البيئية في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.

عن شركة LONGi

تأسّست شركة LONGi في عام 2000، وتهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وتركز على تزويد عملائها بمنتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم لتمكينهم من التحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجدّدة.

وفي إطار مهمتها المتمثلة في “استغلال الطاقة الشمسية، وبناء عالم أخضر”، واتساقًا مع فلسفة علامتها التجارية المتمثلة في “ريادة تكنولوجية راسخة وموثوقة”؛ تخصصت شركة LONGi في الابتكار التكنولوجي، وأنشأت خمسة قطاعات لأعمالها؛ وهي رقائق السيليكون أحادية البلورات، وخلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وحلول توزيع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، وحلول الطاقة الخضراء، ومعدّات إنتاج الهيدروجين الأخضر. وقد طوّرت الشركة من حلولها وإمكانياتها لتوليد الطاقة الخضراء، كما تبنت في الآونة الأخيرة منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.longi.com

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