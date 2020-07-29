‫شركة Jubilant Biosys المحدودة تعلن عن صفقة دمج مع شركة Jubilant Chemsys المحدودة

بنغالور، الهند، 29 يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Jubilant Biosys المحدودة (“Biosys”)، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Jubilant Life Sciences المحدودة، عن إتمام صفقة دمج مع الشركة الشقيقة Jubilant Chemsys المحدودة التي يقع مقرها في نويدا بالهند. وستبدأ الشركتان المُندمجتان في العمل تحت اسم Jubilant Biosys المحدودة.

: شعار

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يُسهم هذا الدمج في تبسيط العمليات وتزويد العملاء بإمكانية وصول موحدة إلى مجموعة الشركات المُندرجة تحت العلامة التجارية نفسها من أجل الحصول على مجموعة واسعة من خدمات الاكتشاف والأدوية التجريبية الجديدة وبحوث المنتجات والتطوير وترقية ممارسات التصنيع الجيدة. وكانت Biosys قد أعلنت في وقت سابق عن ضخ استثمارات كبيرة في بناء مرافق بحثية حديثة على أحدث طراز بمدينة نويدا الكبرى وبنغالور بالهند؛ بغرض تلبية الطلب المتزايد من قبل العملاء على خدماتها الوظيفية (الكيمياء الطبية والتخليقية والبيولوجيا البنيوية والحركية والاستقلاب الدوائي وعلم الأحياء وترقية ممارسات التصنيع الجيدة) وخصوصًا خدمات اكتشاف الأدوية المتكاملة.

وصرح مارسيل فيلتروب رئيس شركة Jubilant Biosys المحدودة ورئيس قسم التطوير والتسويق بالشركة قائلاً: “نحن سعداء لتحقيق هذا الاندماج والتركيز على توجيه استثماراتنا نحو النمو للتوسع في إمكانات كل من المسار الكيميائي ومسار اكتشاف الأدوية المتكاملة. فهذا الاندماج يزيد من قدر الوضوح أمام العملاء ويمكننا بشكل أفضل من الوفاء بوعدنا “رباعي الأبعاد” الذي يتمثل في تسريع عملية الاكتشاف من خلال رفع مستوى رقمنة العمليات وتدفق المعلومات.”

نُبذة عن Jubilant Biosys المحدودة:

شركة Jubilant Biosys هي شركة فرعية في بنغالور مملوكة بالكامل لشركة Jubilant Life Sciences المحدودة، وتقدم خدمات البحث والتطوير التعاقدية لشركات الأدوية العالمية المُبتكرة. وقد أثبتت شركة Biosys خبرتها في الخدمات الوظيفية مثل علم الأحياء والحركية والاستقلاب الدوائي وعلم السموم، وكذلك رفع قدراتها في مجالات الكيمياء الطبية وبحوث المنتجات والتطوير وترقية ممارسات التصنيع الجيدة حتى المرحلة الثانية. تمتلك الشركة سجلًا حافلًا في تقديم أكثر من 75 برنامجًا متكاملًا في العديد من المجالات العلاجية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر علم الأورام واضطرابات التمثيل الغذائي والألم والالتهاب والجهاز العصبي المركزي والتوسع في الأمراض النادرة. تُقدم الشركة الشقيقة TrialStat Solution منصة متطورة تعمل بنظام التقاط البيانات الإلكتروني “EDC” لتسريع عملية التقاط بيانات التجارب السريرية ومُعالجتها. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.jubilantbiosys.com.

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/821405/Jubilant_Biosys_ Logo.jpg