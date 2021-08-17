‫شركة InferVision للذكاء الاصطناعي تساعد المفوضية الأوروبية في مراقبة تحورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

فيسبادن، ألمانيا، 17 أغسطس 2021 / PRNewswire/ — وقع الاختيار على شركة InferVision للذكاء الاصطناعي لمساعدة كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مراقبة تحورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي سياق مجابهة هذا التحدي، قرّرت المفوضية الأوروبية زيادة استثماراتها في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة InferVision، ووُظفت تلك الأدوات لتعزيز عملية تتبع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحسين العلاج المُقدّم إلى المرضى من جانب المفوضية الأوروبية منذ أبريل 2020، وقد أبلغت المستشفيات في بلدان بلجيكا وإستونيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ورومانيا وإسبانيا والسويد وهولندا عن المزايا القوية الناتجة من استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي المُقدمّة.

تجدر الإشارة إلى أن الغاية من تطوير شركة InferVision لتطبيقات الذكاء الاصطناعي هو مساعدة الأطباء على إجراء تحليل سريع ودقيق لأعراض الإصابة بالالتهابات الرئوية من الصور العادية الناتجة عن التصوير المقطعي المحوسب (CT) على الصدر، وتخضع تلك الصور للمعالجة لإظهار عتامة الزجاج المُصنفر والكثافة العالية للأنسجة، وهي النتائج الرئيسية للالتهاب الرئوي الفيروسي الناجمة عن فيروس كورونا، وفي حالة توافر تلك النتائج، يتم تنبيه الموظفين على الفور للسماح بإعطاء الأولوية للمرضى المحتملين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويتيح النظام كذلك إجراء مقارنة بين الحالات السابقة؛ مما يسمح للأطباء بمتابعة مدى تطور المرض بمرور الوقت، ومساعدتهم على تقديم خطط علاج مثلى.

وقد علّق السيد/ سون يبينج، مدير InferVision في أوروبا، قائلاً: “لقد فقد الكثير منا أحباءهم نتيجة لتفشي الوباء، لذا كرّس العاملون في القطاع الطبي مواردهم نحو إنجاز هذا العمل الأساسي، ونشعر بالفخر لنجاحنا في توفير تكنولوجيا متقدمة للمساعدة على تخفيف عبء العمل الملقى على كاهل العاملين في الخطوط الأمامية، ونعتقد أن استثمار الذكاء الاصطناعي في هذه الجهود سيخدم البشرية في جميع أنحاء العالم بطريقةٍ جيدةٍ”.

يقوم مسؤولو المفوضية الأوروبية بالاختيار اعتمادًا على ثلاثة معايير على نحو ما يلي: 1) التميز الفني وامتلاك كافة الأدوات التقنية، 2) المقدرة على توفير الخدمة للمستشفى المُحدد سريعًا، 3) امتلاك خطة جدوى مقترحة لعملية تثبيت النظام في عدد المستشفيات المستهدف، وقد نجحت تلك الشركة في تحقيق المستوى الأعلى من تلك المعايير.

حصلت المفوضية الأوروبية على معلومات مفيدة بخصوص استخدام تحليلات الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في سياق انتشار وباء كوفيد-19 في الرئتين، ويتوقع أن يعمل تمديد مدة العقد برهانًا قويًا إضافيًا على مدى فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية.

نبذة عن شركة InferVision

تُعتبر InferVision إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة في الذكاء الاصطناعي الطبي، وزيادة مستوى كفاءة الأطباء، وتحقيق الاستفادة للمرضى بمساعدتهم على إجراء تشخيص جيد وتحقيق النتائج العلاجية المرجوة وتقليل مستوى التكاليف، وتستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق لإعداد منصات متعددة، بما في ذلك إعداد منصة لإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومنصة بحثية لاستخراج بيانات الذكاء الاصطناعي، والعديد من التطبيقات السريرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة والإدارة الصحية والبحث العلمي في المجال الطبي، كما توفر الشركة خدمات متقدمة وذكية للقائمين بالدفع ومقدمي الخدمات والمرضى، وتظهر على أرض الواقع “التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية الملهمة”. لمزيد من المعلومات: https://global. infervision.com أو التواصل مع السيد/سون يبينج عبر البريد الإلكتروني،[email protected] com

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