‫شركة HF Markets تفوز بجائزة وسيط الفوركس الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وسعّت شركةHF Markets (DIFC) Limited نطاق جوائزها بعد حصولها على جائزة “وسيط الفوركس الأسرع نمواً في الشرق الأوشط وشمال إفريقيا لعام 2019 من قبل مجلةInternational Business ، إحدى الجوائز المرموقة في صناعة الفوركس.

مايو 2019 – حازت HF Markets (DIFC) Limited على لقب وسيط الفوركس الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وهو حدث تاريخي هام للعلامة التجارية حيث تُعتبر هذه أول جائزة فردية كجزء من مجموعة HF Markets Group الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

سجلت HF Markets (DIFC) Limited دخولها الاستراتيجي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي فقط ، مما أتاح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى عدد من الأسواق المالية مع القدرة على التداول على مدار الساعة.

وتعليقاً على هذا الحدث المميز، قال أندرياس لازارو، الرئيس التنفيذي لشركةHF Markets (DIFC) : “تمثل هذه الجائزة بدايةً قوية لشركتنا الجديدة لعام 2019، ونتطلع الآن إلى توسيع خدماتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع استمرارنا في النمو والتقدم. نحن متأكدون أن هذه مجرد البداية لأشياء أهم مقبلة هذا العام وما بعده”.

حازت HF Markets على سمعة لا تضاهى عن خدماتها عالية الجودة الحائزة على جوائز والتي تشمل تقديم كافة أساليب الدعم والحماية للعملاء، وتزويد جميع وأحدث أدوات التداول، ودعم الهيئات المشهورة عالمياً مثل سلطة دبي للخدمات المالية.

ملاحظات لوسائل الإعلام:

نظرة عامة على مجموعة HF Markets

منذ بدايتها عام 2010، تعتبر HF Markets – المعروفة على نطاق واسع بأسماء تجارية مثل HF Markets و HotForex تجمعاً تجارياً يضم كيانات عالمية مُنظمة تعمل كوسطاء متعددين للأصول يقدمون خدمات تداول للعملاء الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم. تعمل HF Markets باستمرار على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في السوق، وهو واقع ملموس تأكد من خلال الحقائق التالية:

أكثر من 1.3 مليون حساب حقيقي مفتوح

أكثر من 20 جائزة دولية

دعم للعملاء بأكثر من 25 لغة عالمية

أفضل الإجراءات المتبعة لحماية الأموال

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تحذير المخاطر:

ينطوى تداول الفوركس وعقود الفروقات مستوى عالِ من المخاطرة برأس المال الخاص بك.

المصدر: HF Markets Group