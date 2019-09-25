‫شركة Faraday Future تعلن عن الخطة الجديدة لتسليم المنتجات وتكشف عن Futurist Testing Lab

تعلن FF عن إستراتيجيتها الجديدة للرسملة السهمية والعرض العام الأولي وخطط التسليم الخاصة بالطرازَين FF 91 و FF 81

كشفت FF عنFuturist Testing Lab ‏(FTL) الذي سيساعد في التقدم أكثر في مسيرة الاستعداد لتسليم الطراز FF 91

لوس أنجلوس، 25 سبتمبر 2019 (GLOBE NEWSWIRE) – أعلنت ‏‏‏‎Faraday Future(FF)، وهي شركة عالمية تعمل في مجال التنقل الذكي المشترك ومقرّها كاليفورنيا، عن أحدث رسملة سهمية وعرض عام أولي، بالإضافة إلى إستراتيجية تسليم الطراز FF 91 في حدثها السنوي “919‎Futurist Day” في 19 سبتمبر 2019. وفقًا للخطة الجديدة، ستستهل عملية تسليم الطراز FF 91 في غضون تسعة أشهر تقريبًا بعد إغلاق عملية رسملة سهمية ناجحة. وسينتهي إعداد الطراز FF 81 EV الذي تم الإعلان عنه حديثًا والتحضير لتطوير الطرازات المستقبلية والتقنيات الأساسية من الجيل التالي في أقرب وقت ممكن. ستستهدف شركة FF أيضًا عرضًا عامًا أوليًا في غضون 12 إلى 15 شهرًا بعد الانتهاء من الرسملة السهمية. ولقد تم تخفيض احتياجات التمويل المتوقعة لهذه المرحلة بشكل كبير لتصل إلى 850 مليون دولار بالمقارنة مع التقدير الأصلي الذي يبلغ مليارَي دولار.

وتم أيضًا تقديم Futurist Testing Lab‎(FTL)إلى وسائل الإعلام والجمهور كجزء من ‎919 Futurist Day. ستشكّل المنشأة الواقعة في جنوب لوس أنجلوس بالقرب من المقر الرئيسي للشركة، جزءًا أساسيًا من الجهود التي تبذلها الشركة لإحراز تطوّر كبير في مسيرة تحقيق الجودة والكفاءة العاليتين والإنتاج الفعال من حيث التكلفة “للأنواع الجديدة” الفاخرة من طراز FF 91. ستشهد هذه المنشأة على اختبارات وعمليات تحقق تجريها الشركة على المركبات، كما على إنتاج الشركة دفعات صغيرة من المركبات في مرحلة ما قبل الإنتاج. ولا يزال التخطيط جارٍ لإنتاج طراز FF 91 القابل للتطوير في منشأة التصنيع التابعة للشركة والواقعة في هانفورد، كاليفورنيا.

سرعان ما قام الدكتور Carsten Breitfeld، عقب تعيينه مؤخرًا المدير التنفيذي العالمي الجديد لشركة FF، بتعزيز سلسلة من التعديلات الرئيسة على التخطيط لتسليم المنتجات، والبحث والتطوير، وخفض تكاليف التشغيل، وأهمّها على إستراتيجية التمويل. ووفقًا للخطة الجديدة، ستعمل شركة FF على ضمّ كل الموارد الداخلية والخارجية لتسهيل مساعي الرسملة السهمية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور Breitfeld: “حققت شركة FF ابتكارات مذهلة في مجالات المركبات الكهربائية التقليدية، وإنترنت المركبات، والذكاء الاصطناعي، والنظام البيئي للتنقل، ونماذج الأعمال، وابتكارات النظام البيئي للمستخدم. يقترب الطراز FF 91 كثيرًا من مرحلة الإنتاج النهائي والتسليم، وقد تم توفير مصادر 92% من القطع. علاوة على ذلك، لا يزال لدينا حوالى 600 موظفًا عالميًا من مختلف المجالات يعملون معًا بهدف تسليم الطراز FF 91. وأنا واثق تمامًا من أنه سنتمكن، بفضل هذه الخطة الجديدة، من تسليم الطراز FF 91 في وقت أقصر وتكلفة أقل وجودة أعلى.” وأضاف: “سيستمر Futurist Testing Lab في مساعدتنا في دفع هدف تسليم الطراز FF 91 قدمًا.”

وأعلن YT Jia، مؤسس شركة FF ومدير الإنتاج التنفيذي والمسؤول عن المستخدمين (CPUO) فيها أن طراز FF 91 لا يزال رائدًا في العديد من الفئات والوظائف الأساسية في ما يتعلّق بالأداء. وسيستمر في قيادة الفريق لترقية إنترنت المركبات، ونظام الترفيه والمعلومات، وتصميم واجهة المستخدم / تصميم تجربة المستخدم، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الذاتية القيادة للتأكد من أن طراز FF 91 في مركز قيادي عند التسليم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة FF عن تعيين الدكتور Carsten Breitfeld مؤخرًا مديرًا تنفيذيًا عالميًا. يُعد الدكتور Breitfeld متمرسًا في صناعة السيارات مع سجل حافل من القيادة والابتكار. سيقود هذا الأخير شركة FF لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وتطوير التقنيات والمنتجات الرائدة في الصناعة، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للجهود الجارية لجمع التبرعات.

نبذة عن FARADAY FUTURE

Faraday Future‏)‏FF) هي شركة عالمية تعمل في مجال التنقل الذكي المشترك ومقرها كاليفورنيا.

FF هي شركة عالمية تم تأسيسها في مايو 2014، ويقع مقرها الرئيسي في لوس أنجلوس. وتتمثل رؤية FF في إنشاء نظام بيئي ذكي مشترك لمجال التنقل يمكّن الجميع من التنقل والاتصال والتنفّس والعيش بحرية.

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لمزيد من المعلومات حول شركة Faraday Future، اتصل بـ:

John Schilling

مدير العلاقات العامة

6488- 956- 310

john.schilling@ff.com

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