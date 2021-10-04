‫شركة DIF Capital Partners تستثمر في حلول الاستدامة والطاقة من خلال الاستحواذ على شركة Bernhard، LLC

الشراء يُمكّن Bernhard من مواصلة ريادتها في سوق الطاقة كخدمة

نيو أورلينز، 4 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة DIF Capital Partners (“DIF”)، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة صناديق الاستثمار في البنية التحتية، من خلال صندوقها DIF Infrastructure VI، اليوم عن اتفاقية للاستحواذ على Bernhard، LLC (“Bernhard” “) وهي أكبر شركة حلول الطاقة كخدمة (“EaaS“) المملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة، من إحدى الشركات التابعة لشركة Bernhard Capital Partners.

قدمت شركة Bernhard حلولاً لاحتياجات عملائها من الطاقة والبنية التحتية لأكثر من 100 عام وحولت تركيزها في عام 2014 لتصبح مزودًا رائدًا للطاقة كخدمة. كجزء من نموذج الأعمال هذا، تدخل شركة Bernhard في عقود امتياز الطاقة كخدمة طويلة الأجل لترقية وتحديث وصيانة مرافق الطاقة الموجودة في المباني الكبيرة من أجل تحقيق توفير كبير في الطاقة. ويُعد العملاء حاليًا في الغالب هم مؤسسات التعليم العالي والرعاية الصحية. وحتى الآن، أغلقت شركة Bernhard عدد 15 معاملة من الطاقة كخدمات، بما في ذلك أكبر امتياز للطاقة كخدمة في تاريخ الولايات المتحدة. ستحتفظ الإدارة العليا بموقع ملكية ذي مغزى وتواصل عملها الرائد في قيادة شركة Bernhard.

صرح جيجس فوسكيل، الشريك ورئيس الاستثمارات في DIF Infrastructure VI، قائلًا: “توفر شركة Bernhard الطاقة الموزعة من خلال نموذج الطاقة كخدمة الفريد الذي يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى حلول طاقة متكاملة وفعالة، مما يقلل بشكل كبير من البصمة الكربونية لمبانيهم وأنظمة المرافق الخاصة بهم. كما أن نهج شركة Bernhard يتناسب تمامًا مع خبرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في DIF وطموحه للاستثمار في حلول البنية التحتية للطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. إننا متحمسون للشراكة مع فريق إدارة Bernhard المتميز ودعم الشركة في نموها السريع في طليعة تحول الطاقة”.

كما صرح إد تينسلي، الرئيس التنفيذي لشركة Bernhard، قائلًا: “بينما تواصل شركة Bernhard الدفع إلى آفاق جديدة في سوق الطاقة كخدمة، نحن متحمسون لتوحيد جهودنا مع DIF Capital Partners نظرًا لخبرتها الواسعة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وطاقة المنطقة، ومشاريع الطاقة كخدمة، والالتزام المشترك، والكفاءة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة. وسيساعد الدعم والمشورة الإستراتيجية من DIF في إرشاد Bernhard خلال الفصل التالي من قصتها”.

باستحواذ DIF على Bernhard، ستواصل الشركة تسريع أعمالها الأساسية في مجال الطاقة كخدمة رائدة في السوق إلى مرافق الرعاية الصحية والتعليم العالي مع توسيع هذه الخدمات إلى أسواق ومناطق جغرافية أخرى.

وأعلن تينسلي: “مستقبل Bernhard لم يكن أبدًا أكثر إشراقًا. ويثبت سجلنا الحافل أن لدينا الخبرة والقدرات لدفع الصناعة إلى أماكن لم تكن عليها من قبل. ومن خلال هذا الإعلان، فإننا نكون في طليعة عصر جديد لحلول الطاقة التي ستشكل العالم للأجيال القادمة”.

نبذة حول شركة Bernhard

شركة Bernhard هي أحد الشركات التابعة لشركة Bernhard Capital Partners، هي شركة رائدة في مجال الطاقة كخدمة تقدم مشاريع تسليم مفتاح وحلول مخصصة في الولايات المتحدة مع أكثر من 100 عام من الخبرة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية التي تخدم التعليم العالي والرعاية الصحية والتجارية والتخصصية الأسواق. تجمع شركة Bernhard بين التطوير والتمويل والتصميم والبناء والعمليات لتقديم حلول متكاملة للطاقة كخدمة تقلل من استخدام الطاقة والمخاطر والتكلفة حتى يتمكن عملاؤنا من التركيز على عملهم اليومي. يقع المقر الرئيسي لشركة Bernhard في متايري، بولاية لويزيانا، ولديها أكثر من 2,000 موظف في أكثر من 20 موقعًا للمكاتب في جميع أنحاء البلاد. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة Bernhard.com.

نبذة عن شركة DIF Capital Partners

DIF Capital Partners هي شركة عالمية رائدة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ولديها أكثر من 9.0 مليار يورو في الأصول الخاضعة للإدارة عبر تسعة صناديق بنية تحتية مغلقة والعديد من أدوات الاستثمار المشترك. كما استثمرت شركة DIF في أكثر من 100 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى الـ 16 عامًا الماضية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والحكومة والتعليم، حيث غالبًا ما يكون توفير الطاقة وإدارة أنظمة الطاقة وكفاءة المخرجات سمة رئيسية للمشاريع. وتستثمر DIF Capital Partners في أصول البنية التحتية التأسيسية والتشغيلية الموجودة أساسًا في أوروبا والأمريكتين وأستراليا من خلال استراتيجيتين تكميليتين:

· تُعد صناديق DIF التقليدية، ومن ضمنها صندوق DIF Infrastructure Fund VI للبنية التحتية، أحدث استثمارات الأسهم المستهدفة مع تعاقد طويل الأجل أو تدفقات دخل منظمة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص والامتيازات والمرافق ومشاريع الطاقة (المتجددة).

· تستهدف صناديق DIF CIF استثمارات الأسهم في أصول البنية التحتية الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل.

تضم شركة DIF Capital Partners فريقًا يتألف من أكثر من 170 متخصصًا في عشرة مكاتب تقع في أمستردام (سخيبول) وفرانكفورت ولندن ولوكسمبورغ ومدريد ونيويورك وباريس وسانتياغو وسيدني وتورنتو. لمزيد من المعلومات، تفضل زيارة DIF.eu.

نبذة عن شركة Bernhard Capital Partners

Bernhard Capital Partners هي شركة لإدارة الأسهم الخاصة تركز على الخدمات والبنية التحتية تأسست في عام 2013. نشرت شركة Bernhard Capital Partners رؤوس الأموال في ثلاثة صناديق عبر خمس استراتيجيات ولديها ما يقرب من 2.5 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وهي مصنفة كواحدة من أكبر 300 شركة ملكية خاصة دولية في جميع أنحاء العالم. تسعى شركة Bernhard Capital Partners إلى خلق قيمة مستدامة من خلال الاستفادة من خبرتها في الحصول على الخدمات وأعمال البنية التحتية وتشغيلها وتنميتها.

وفرت شركة J.P. Morgan Securities LLC خدمات الاستشارات المالية لشركة Bernhard وقدمت شركة Kirkland & Ellis LLP خدمات المشورة القانونية. وعملت شركة Macquarie Capital (USA) Inc. كمستشار مالي، وتولت White & Case LLP مهمة المستشار القانوني، وعملت شركة Black & Veatch Management Consulting كمستشار تقني، و RWDI كمستشار للطاقة، وشركة Deloitte LLP (كندا) كمستشار مالي ومحاسبي وضريبي و Oliver Wyman كمستشار تجاري لشركة DIF.