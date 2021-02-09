‫شركة Danube Home لمتاجر التجزئة متعددة القنوات في الإمارات العربية المتحدة تختار Netcore من أجل تقديم أتمتة التسويق وتجربة العملاء الأفضل في فئتها.

– Netcore تُعزِّز خدمات البيع بالتجزئة متعددة القنوات عن طريق إضافة Danube Home بالإمارات العربية المتحدة إلى مجموعتها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 فبراير 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت Netcore Solutions ، المنصة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التسويق، أن شركة Danube Home -وهي متاجر التجزئة متعددة القنوات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة- قد اختارت منصة Netcore المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم من خلال حملات مؤتمتة و وحملات مخصصة لكل فرد على حدة من خلال المنصة.

وتمتلك Danube Home مجموعة متنوعة تضم أكثر من 50000 منتَج منتشر عبر فئات متعددة تتراوح بين الأثاث الداخلي والديكور المنزلي وأثاث الحدائق وغير ذلك الكثير.

وقد أطلقت العلامة التجارية الخاصة بالأثاث الداخلي للمنزل منصة جديدة للتسوق عبر الإنترنت خلال الوباء، وشهدت زيادة في اتجاهات الشراء عبر الإنترنت خلال العام. كما تهدف العلامة التجارية إلى تقديم تجربة عملاء من الدرجة الأولى لجميع عملائها على نطاق واسع.

وستساعد منصة Netcore المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ربط سلوك العملاء عبر الإنترنت وخارج الإنترنت وتقديم عرض شامل 360 درجة لكل نمط من أنماط العملاء. كما ستقوم بتمكين Danube Home من تقديم تجربة مستخدم متماسكة من خلال حملات مخصصة بشدة لكل فرد على حدة، عبر جميع نقاط الاتصال بالعملاء.

وعلق المدير العام لشركة Danube Homes الأستاذ سيد حبيب، “إن البيع بالتجزئة هو بداية الموجة التالية من مشاركة العملاء، ونعتقد أن تقديم حملات متعددة القنوات ومتسقة هي الخلطة السرية لأي إستراتيجية ناجحة لمشاركة والاحتفاظ بالعملاء”. وأضاف قائلاً، “مع Netcore، نهدف إلى فهم رحلة المستخدِم، وإيجاد طرق من أجل زيادة المشاركة وتحديد فرص البيع المتبادل والبيع. كما نأمل في توسيع نطاق نمو مستخدمينا على الإنترنت والاحتفاظ بهم بشكل فلكي”.

“يأتي البيع بالتجزئة متعدد القنوات مع مجموعة من التحديات الفريدة الناشئة عن مستودعات البيانات الطبيعية. إنه تحدٍ معقد يجب حله، بالنظر إلى النطاق الذي تعمل به هذه العلامات التجارية”. وأضاف بهاسكار، “إن خبرتنا في مواجهة تحديات مماثلة في المجال تجعلنا أفضل منصة وأفضل فريق مناسب، ليس فقط للتغلب على تلك التحديات، بل نحن نستخدمها كأداة من أجل تسريع استراتيجية مشاركة العملاء الشاملة”. أبيثاب بهاسكار، الرئيس التنفيذي – الأعمال الدولية، Netcore Solutions.