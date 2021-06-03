‫شركة Credence Security، الموزع الرائد في مجال أمان الإنترنت والطب الشرعي الرقمي تطلق بوابة شريك جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 يونيو 2021 /PRNewswire/ — زاد الطلب على الحلول الرائدة في مجال أمان الإنترنت والطب الشرعي الرقمي عن أي وقت مضى. على مدار أكثر من عقدين من الزمن، تولت شركة Credence Security، الموزع المتخصص في PAN-EMEA الريادة في هذه المجالات إلى جانب الحوكمة والمخاطر والامتثال. توفر Credence Security، التي يقع مقرها في دبي ولها وجود إقليمي في جوهانسبرغ ولندن ونيروبي ونيودلهي والمملكة العربية السعودية. توفر حلولاً لأمان الإنترنت والطب الشرعي الرقمي، لكل من مؤسسات القطاعين العام والخاص من خلال شبكة مختارة من الموزعين المتخصصين.

في أخبار مثيرة من الشركة، استجابة لنموها السريع المستمر، أعلنت Credence Security مؤخرًا عن إطلاق بوابة Credence Security Partner الجديدة، والتي ستتيح تسجيل أسهل للصفقات، وتتبع أفضل للفرص وبرامج SPIFF، والوصول إلى مواد المبيعات والتسويق وغير ذلك الكثير. من المتوقع أن تكون هذه أداة قيمة للغاية لموزعي الشركة.

علق فيليب شيريان، مدير القناة الإقليمي قائلاً: “إن العلاقة مع شركاء قنواتنا هي إحدى أهم علاقاتنا”. “لقد أولينا اهتمامًا لملاحظات شركائنا وعززنا برنامج شركاء القناة وبوابة تجربة الشركاء، حيث ركزنا التزامنا على مساعدتهم على النجاح من خلال الاستمرار في الاستثمار في قناتنا وأدواتنا وبنيتنا الأساسية لدعم شركائنا في جميع أنحاء المنطقة بل وتسهيل التعامل معنا ومع موردينا عليهم”.

تم إنشاء Credence Security على أساس أربع قواعد التركيز – والتقييم المستمر للمخاطر التكيفية والثقة، وحماية البيانات وإدارتها، والطب الشرعي الرقمي والاستجابة للحوادث والهوية، وأمان المدفوعات والبيانات. وعلق مو باكس، مدير المبيعات الإقليمي، قائلاً: “القيمة التي يتم تقديمها في جميع هذه المجالات تزيد يوما بعد يوم، سواء من ناحية التقدم التكنولوجي، وأيضًا من الشركة التي تبذل قصارى جهدها لفهم التحديات التي يواجهها الشركاء والعملاء حتى يمكن معالجتها بشكل أكثر فعالية”. “لقد كانت هذه الإستراتيجية مكونًا رئيسيًا في نجاح Credence Security واستمرار نمو القيمة المضافة.”

يأتي إطلاق بوابة الشركاء من Credence Security على خلفية عام حطم فيه فريق القناة الأرقام القياسية وشهد أفضل عام له عبر القناة فيما يتعلق بما يلي:

· نمو فريق القناة

· زيادة إجمالي الإيرادات الناتج عن الموزعين المتخصصين لدينا

· زيادة الشركاء في كل من التوسع الجغرافي والفني

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نبذة عن CREDENCE SECURITY

تأسست Credence Security في عام 1999، وهي موزع متخصص في PAN-EMEA، وهي شركة رائدة في مجال أمان الإنترنت والطب الشرعي والحوكمة والمخاطر والامتثال. على عكس معظم الموزعين الآخرين، فإننا نتبع أسلوب حل “القيمة المضافة” الاستشاري، ونتعاون مع شركائنا وعملائهم لفهم احتياجاتهم، من منظور التكنولوجيا والأعمال، ثم نتعاون بكثافة مع شركائنا لتقديم حلول مخصصة حسب الطلب. بفضل التعاون الوثيق مع موردين معترف بهم عالميًا والحائزين على جوائز، بما في ذلك AccessData وESET وEntrust وMag net Forensics وZeroFox وTrustwave، توفر Credence Security أفضل تقنيات والحلول لأمان الإنترنت والطب الشرعي الرقمي تحمي المؤسسات من التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات الإلكترونية الضارة والأعطال الداخلية.