‫شركة Co-Diagnostics تقيم جناحًا بمعرض “مدلاب الشرق الأوسط” لعام 2022 في دبي

سولت ليك سيتي, 21 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Co-Diagnostics (رمز التداول في بورصة ناسداك: CODX) (“الشركة”)، وهي شركة متخصّصة في مجال التشخيص الجزيئي، وتمتلك منصة فريدة حاصلة على براءة اختراع لتطوير اختبارات التشخيص الجزيئي، أنّها ستقيم جناحًا في المعرض التجاري “مدلاب الشرق الأوسط 2022” والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في المدّة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

ويلبّي معرض ومؤتمر “مدلاب” احتياجات المختبرات الطبية العالمية، وتُعرض فيه أحدث الابتكارات والتقنيات المختبرية، ومن المتوقع أن توفر نسخة هذا العام فرصًا لممثلي Co-Diagnostics وموزعيها لعرض منتجات الشركة على مجموعة كبيرة من العملاء الدوليين.

لمزيد من المعلومات عن معرض ومؤتمر مدلاب، بما في ذلك تفاصيل التسجيل حضوريًا وافتراضيًا، يُرجى زيارة: https://www.medlabme.com/en/ home.html. ولزائري المعرض الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن الشركة ومنتجاتها، بما فيها أحدث أجهزة الاختبارات التشخيصية (point of care)، ونظام تحليل PCR السريع في المنزل، يُرجى زيارة جناح الشركة في المعرض “Booth Z6-C26“.

عن شركة Co-Diagnostics :

شركة Co-Diagnostics، هي شركة متخصصة في مجال التشخيص الجزيئي تعمل على تطوير أحدث تقنيات التشخيص وتصنيعها وتسويقها، ويقع مقرّها في ولاية يوتا. وتُستخدم تقنيات الشركة في إجراء الاختبارات بغرض الكشف عن جزيئات الحمض النووي (DNA أو RNA) للفيروسات و/أو تحليلها. كما تستخدم الشركة تقنيتها مسجلة الملكية لتصميم اختبارات معيّنة لتحديد الواسمات الجينية لاستخدامها في الكشف عن الأمراض غير المعدية، وترخيص استخدام هذه الاختبارات لعملاء مُحدّدين.

شعار الشركة: https://mma. prnewswire.com/media/1141654/ Co_Diagnostics_Official_Logo. jpg