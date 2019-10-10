‫شركة CannabCo تضع اللبنة الأولى لقطاع سوقي جديد لتجارة القنب بمنتجها الحصري Odourless Cannabis™

برامبتون، أونتاريو، 9 أكتوبر 2019/PRNewswire/ — يسر CannabCo Pharmaceutical Corp. (CannabCo)، وهي شركة كندية يقع مقرها في برامبتون، أونتاريو، الإعلان عن عزمها التوسع في الإنتاج وعروض المنتجات المقدَّمة نتيجة الاهتمام الكبير الذي صاحب طرح تكنولوجيا PURECANN™. فمنذ أقل من شهر، أعلنت شركة CannabCo عن طرح PURECANN، وهي التكنولوجيا المسؤولة عن إنتاج Odourless Cannabis™، وهو منتج قنب عالمي عالي الجودة، ومنذ ذلك الوقت، شرعت PURECANN فيما يبدو بإنشاء قطاع سوقي جديد في هذا القطاع.

فمع تطوير هذه التكنولوجيا في الأساس للسوق الطبي وإطلاق اسم “PURECANN” عليها، إلا أنه تم تسخير هذه التكنولوجيا للتخلص من رائحة تدخين المستهلكين للقنب دون أن يفقدوا أيًا من خصائصه. من جانبه، أوضح مارك بيليكان، رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، قائلاً، “منذ الإعلان عن هذه التكنولوجيا، كانت الاستجابة هائلة، وخلال ساعات من الإعلان، غمرتنا استفسارات الجمهور”.

هناك العديد من المنتجات المعنية بالتحكم في رائحة القنب أثناء عملية الإنتاج وما بعد البيع. وأضاف بيليكان قائلاً، “لم يفكر أحد في التخلص من الرائحة من المنبع، وهو المنتج نفسه، لقد فعلنا ذلك مع إطلاق تكنولوجيا PURECANN”.

فمنذ ذلك الحين، ظهرت شركة CannabCo في العديد من المقابلات المباشرة والتغطيات الصحفية والتي يتنوع محتواها ما بين مواضيع خاصة بالقنب والقطاعات السوقية التي لا تبدو ذات صلة بالأمر مثل مواضيع الصناعات المنزلية. وأضاف بيليكان، “يريد الجميع معرفة تأثير هذه التكنولوجيا على القطاعات السوقية المختلفة، الاجتماعية منها والمتعلقة بالأعمال، وفي جميع الحالات تقريبًا، يتمحور الموضوع الأساسي حول الجانب الإيجابي للتخلص من رائحة القنب التي تلازم الأشخاص الذين يستخدمون المنتج”. وفي معرض حديثه، يشير بيليكان إلى أن الشركة قد أنشأت قطاعًا سوقيًا جديدًا تمامًا يتناول ما يعتبره البعض مشكلة أساسية تلازم مستخدمي القنب، وهي الرائحة.

من ناحيته، صرَّح مارك نوفاك، مدير العمليات في شركة CannabCo، قائلاً، “لا شك في أن هناك طلب كبير على المنتجات عديمة الرائحة يتخطى الاحتراق المعياري للبراعم الجافة، حيث نستكشف حاليًا العديد من المنتجات القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك والتي سيتم إنتاجها من منشأة التصنيع باستخدام PURECANN كتكنولوجيا أساسية”.

وتسعى شركة CannabCo في الوقت الحالي إلى زيادة رأس المال من خلال الطرح للاكتتاب الخاص داخليًا بدون وساطة. جدير بالذكر أن الشركة تبني منشأتها التجريبية في برامبتون، أونتاريو، وتلقت إخطارًا بتأكيد الجاهزية من وزارة الصحة الكندية للحصول على رخصتها المعلقة لإنتاج القنب.

كما تعتزم شركة CannabCo متابعة الطرح للاكتتاب العام الكندي الذي يستهدف الربع الأول والثاني من عام 2020، وقد احتفظت الإدارة بالأوراق المالية القانونية اللازمة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الشركة حاليًا مع شركة MNP لأغراض التدقيق.

نبذة عن شركة تكنولوجيا PURECANN

PURECANN عبارة عن تكنولوجيا مملوكة حصريًا لشركة CannabCo لإنتاج Odourless Cannabis™. وتتوافق هذه العملية مع مواصفات التصنيع الجيد الاوروبية

(EU GMP)، والتي تهدف إلى إنتاج منتجات القنب بالمواصفات التالية:

منتج جاف بدون رائحة فعليًا أثناء التخزين

تقليل رائحة القنب بدرجة كبيرة (لا يمكن اكتشافها تقريبا) أثناء الاحتراق

تقليل الرائحة مما ينتج عنه دخان هادئ للغاية عند الاحتراق

يمكن استخدامها لإنتاج منتج “عالي الجودة” لقطاع سوقي فريد

شعور أقل بالتثاقل “في اليوم التالي” بعد تدخين القنب

عند الحصول على ترخيص من وزارة الصحة الكندية، تتمتع شركة CannabCo بموجبه بحقوق حصرية لنشر التكنولوجيا لاستخدامها في قطاع الإنتاج الكندي.

نبذة عن شركة CannabCo Pharmaceutical Corp.

CannabCo Pharmaceutical Corp. هي شركة كندية متخصصة في تقديم خدمات القنب تباشر أعمالها من برامبتون، أونتاريو. حصلت الشركة على “تأكيد الجاهزية ” من وزارة الصحة الكندية لتصبح شركة منتِجة مرخصة وتعمل حاليًا على بناء منشأتها التجريبية في منطقة برامبتون. وتعتزم الشركة استخدام تكنولوجيا محسّنة تُعرف باسم PHOENIX لمبادراتها المتعلقة بالزراعة والتي تسعى لتحقيق إنتاجية عالية بتكلفة أقل بكثير للجرام مقارنةً بالنمو التقليدي. كما تعتزم الشركة إطلاق مبادرات الاستخراج فضلاً عن الدخول في أسواق الزيوت والمستخلصات والأسواق الاستهلاكية عند الانتهاء من منشأة برامبتون. تسعى المنشأة للحصول على شهادة مواصفات التصنيع الجيد الاوروبية (EU GMP) مما يمكِّنها من الوصول إلى سوق الأدوية العالمية التي تعاني من نقص الخدمات.

البيانات التطلعية:

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على “معلومات تطلعية” و”بيانات تطلعية” معينة بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية المعمول بها. إلا أن جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ليست تاريخية بطبيعتها وقد تشكِّل معلومات تطلعية. ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خلال عبارات تحتوي على كلمات مثل “يعتقد” و”يتوقع” و”يخطط” و”يعتزم” و”سوف” و”ينبغي” و”يظن” و”يواصل” و”يُقدِّر” و”يتنبأ” وغيرها من التعبيرات المماثلة. وقد تختلف النتائج الفعلية والتطورات بصورة مادية عن تلك المتوقعة نتيجة هذه البيانات. ورغم اعتقاد شركة CannabCo بأن التوقعات التي تعكسها البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي معقولة، إلا أنه لا يمكن تقديم أي ضمان يثبت دقة هذه البيانات. كما يمكن أن تختلف الأحداث والنتائج المستقبلية بصورة جوهرية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية أو المتضمنة فيها أو الكامنة وراءها. حيث تستند التعليقات والمطالبات المتعلقة بتكنولوجيا PHOENIX وPURECANN فقط إلى ملاحظات الإدارة وآرائها، فضلاً عن عمليات التحقق من قبل جهات خارجية المقدَمة إلى شركة CannabCo من خبراء القطاع.

جهة الاتصال الإعلامية:

فيليب تشن

رئيس قطاع تطوير الأعمال

شركة CannabCo Pharmaceutical Corp.

6758 771 (905) 1+ 231 x

info@cannabco.ca

www.cannabco.ca