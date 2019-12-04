‫شركة Callix الناشئة الكائنة في دولة الإمارات لتقديم حلول الرد على المكالمات جاهزة للتوسع عالميًا

– شركة Callix هي شركة ناشئة حائزة على جوائز، تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حلول ذكية قائمة على التقنية السحابية للرد على المكالمات. وتستهدف الشركة في الوقت الحالي توسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم في بلدان مثل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

– وقد أثبتت Callix، بناءً على تسخيرها قوة التقنية والتدخل البشري، أنها بديل اقتصادي وأقل تكلفة بنسبة 95% مقابل مقدمي الخدمات الآخرين وذلك بفضل قدراتها التحليلية المتطورة والتكامل السلس لنظامها وكوادرها فائقة التدريب ممن يتحدث أفرادها 8 لغات مختلفة وتوافرهم على مدار الساعة.

– فازت مؤخرًا الشركة الناشئة التي تأسست وتوسعت أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل مركز خدمة عملاء رقمي خلال فعالية جوائز التميز الحكومي التي أُقيمت في دبي، متفوقة بذلك على بعض من أهم الأسماء المعروفة في هذا المجال وذلك بفضل ما قدمته من إسهامات في تحقيق أهداف سعادة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قطاعًا يشكل 94% من الشركات العاملة في البلاد.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — تأسست شركة Callix في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم حلول ذكية للرد على المكالمات اعتمادًا على التقنية السحابية كما تقدم خدمات وتحليلات منطقية للبيانات على مدار الساعة للكيانات التجارية بكافة أحجامها. وقد أعلنت الشركة عن خططها للتوسع على مستوى العالم بدءًا بطرح منصتها في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2020 مع مخططات أخرى في طريقها للانطلاق في كل من الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. انطلقت هذه الشركة الناشئة في السوق في عام 2017 وفازت هذا العام بجائزة أفضل مركز خدمة عملاء رقمي خلال احتفال توزيع جوائز التميز الحكومي تكريمًا لها على تركيزها على دعم عملائها لتحقيق أهدافهم لإسعاد عملائهم ومساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفضل سهولة إعدادها وتكامل نظامها وما تقدمه من باقات تسعير اقتصادية في متناولهم وبفضل كوادرها متعددة اللغات، فضلاً عن ميزتها الأهم وهي التحليلات المنطقية المتطورة للبيانات.

جدير بالذكر أن مؤسس Callix، عارف ساياد، رئيس شركة عارف ساياد وشركاه “ASA Ventures” وهي مؤسسة لرأس المال المخاطر رأس المال الاستثماري تأسست في دبي وتعمل منذ 16 عامًا في ثلاث دول. وقد علق ساياد على تلك الجائزة بقوله: “يمثل اعتماد التشغيل الرقمي للأعمال العنصر المكمل للبقاء ضمن منظومة الأعمال التجارية في عالم اليوم. ويستطيع رائد الأعمال، مع Callix، الوصول بنشاطه في منظومة خدمة العملاء إلى حدود أعلى وأرقى دونما حاجة دون الحاجة إلى توظيف أية كوادر أو القلق بشأن مزيد من التكاليف الغير مباشرة. كما تتميز Callix بأهميتها البالغة لأية شركة تحتاج إلى جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها. إن المعرفة قوة من دون أدنى شك. وتستطيع الشركات، بفضل جميع المعلومات المستقاة من لوحة التحكم المخصصة لها على المنصة، الحصول على آراء وأفكار قابلة للتنفيذ واتخاذ قرارات تجارية مدروسة والوفاء باحتياجات عملائها.”

كما تستفيد Callix، فضلاً عن واجهة المستخدم والتحليلات المنطقية للبيانات، من استخلاص الآراء والتوجهات لأغراض تتعلق بتدريب الكوادر المهنية. وتُتاح عمليات تسجيل المكالمات لعملاء Callix لأغراض ضمان الجودة، ما يتيح لهم مراقبة أسلوب كوادرهم المهنية في التعامل مع مكالمات عملائهم.

وأضاف ساياد أن قرار Callix بأن تجعل من المملكة العربية السعودية محطتها التالية لتوسيع نطاق عملياتها كان قائمًا على عمليات تطوير حديثة جرت ضمن منظومة الشركات الناشئة ورأس المال المخاطر بالمملكة رأس المال الاستثماري ، حيث يرى أن البلاد أمامها إمكانيات لا حدود لها في هذه السوق. كما صرح عمر بافيل، الأمين العام للمبادرة الوطنية لرواد الأعمال، قائلاً: “تتعرف المملكة، على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفه العمود الفقري لاقتصادها إذ يمثل 99% من القطاع الأهلي.، وذلك كجزء من رؤيتها للعام 2030 بأن تصبح “مركز نفوذ استثماري”. وتمر المملكة بعملية تحول رقمي واقتصادي ومن ثم تزداد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2019 بواقع 24%.

ويقدم نيتين نامبيار، مسؤول أول التسويق في ASA Ventures، تفسيره بشأن موضوع التدخل البشري فقال أنه ينبغي، لتحقيق الأفكار المرتبطة بسعادة العملاء، “أن نلتزم بالثقة وما من طريق أفضل لذلك من الاستعانة بشخص يعرف كيف يبني علاقات وطيدة، مع إظهار الذكاء العاطفي وحل المشكلات بطريقة مبتكرة. تمثل التقنية العمود الفقري لمجال أعمال مراكز الاتصال، ومن ثم فلا زالت تحتاج الي العامل البشري حتى تتبنى منهجية لخدمة العملاء تعتمد على البشر لسد الفجوة القائمة بين الشك الذي يكتنف منتج بمنتج أو خدمة ما وبين الولاء للعلامة التجارية.”

نبذة عن Callix

تمثل Callix أحد حلول الرد على المكالمات على مدار الساعة اعتمادًا على تقنية سحابية ذكية أرخص بواقع 95% من الحلول التي يوفرها منافسوها وتعزز مزايا التقنية والتدخل البشري بفضل فريقها المكون من كوادر فائقة التدريب لخدمة عملاء يدعم كيانات الأعمال عن طريق خدمة عملاء تتميز باليسر والسلاسة مع إمكانات لاستخلاص الآراء والتوجهات والتحليلات المنطقية للبيانات توفر آراء وأفكار قابلة للتنفيذ.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1037098/Callix_Government_Excellence_Awards_2019.jpg