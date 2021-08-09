‫شركة Automation Anywhere تستضيف مؤتمر ImagineDigital بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا 2021؛ الحدث الافتراضي الأكبر للتشغيل الروبوتي للعمليات السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة

بنغالور، الهند، 9 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Automation Anywhere، وهي شركة رائدة في التشغيل الروبوتي للعمليات، اليوم عن إطلاق Imagine Digital – الحدث الأكبر للتشغيل الروبوتي للعمليات السحابية والذكاء الاصطناعي في المنطقة في إصداره المخصص لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن يبدأ الحدث يوم الأربعاء 11 أغسطس، ويتميز بمناقشات مبتكرة حول التشغيل الآلي الذي يعمل من خلال الذكاء الاصطناعي والمعتمد على السحابة المحلية التي تغذي ابتكارات التحول الرقمي.

ومن المتوقع أن يجذب حدث Imagine Digital بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من 10,000 مشارك من خلال التسجيل المجاني. وستُتاح للمشاركين الفرصة ليكونوا جزءًا من الكلمات الرئيسية الملهمة، وشرح حلول التشغيل الروبوتي للعمليات، والعروض الخاصة بالعملاء، والتدريبات الفنية. وصُممت الجلسات لتوفير فرص تعلم فريدة من نوعها مع الأدوات اللازمة لتسريع رحلة التشغيل الآلي للمؤسسة.

سيلقي ميهير شوكلا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Automation Anywhere، كلمة رئيسية فعالة سيشارك فيها أفكاره حول التشغيل الآلي الذكي وكيفية جعل الشركات من جميع الأحجام أكثر مرونة واستدامة وتنافسية فائقة. سيظهر توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، كضيف خاص يلقي كلمة رئيسية وسيتحدث عنالشراكة بين شركتي Google Cloud وAutomation Anywhere وما تعنيه تلك الشراكة للعملاء.

الفعاليات: يبدأ حدث Imagine Digital في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بكلمة رئيسية يلقيها ميلان شيث، نائب الرئيس التنفيذي بشركة Automation Anywhere في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي معرض حديثه عن الحدث، صرح: “انطلاقًا من اسم الحدثImagine Digital، فهو يضم أكثر من تجربة يجتمع فيها العملاء والشركاء وممارسو التشغيل الروبوتي للعمليات لتخيل مدى فعالية ومستقبل التشغيل الآلي الذي يدعم التحول الرقمي. لن يتعرف الحضور على منتجاتنا فحسب، بل سيتعرفون أيضًا على قصص النجاح ومزايا الأعمال والمواضيع المشتركة التي لاحظتها المؤسسات أثناء رحلاتها في أعمال التشغيل الآلي.

يمكنكم زيارة برنامج الحدث Imagine Digital لمعرفة المزيد.

الحضور: سيستعرض عملاء وشركاء شركة Automation Anywhere بمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وخبراء الصناعة الآخرين حلول التشغيل الآلي الذكي. وستستضيف شركة Automation Anywhere جلسات تعريفية حول المنتجات وتعرض أحدث التطورات في التشغيل الروبوتي للعمليات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

سبب إقامة الحدث: ستشارك الشركات العالمية البارزة، مثل تيسكو لخدمات الأعمال، وبنك أكسيس، وشبكة نتورك إنترناشيونال، وجاكوار لاند روڤر، وجنرال موتورز فاينانشال، وويبرو المحدودة، قصص نجاحها والدروس المستفادة من استغلال التشغيل الآلي في السحابة لمواجهة تحديات الأعمال الصعبة.

بالإضافة إلى ذلك، سيسلط الحدث الضوء على منتجات السحابة المحلية وحلول شركة Automation Anywhere العالمية التي تمكن العملاء التشغيل الآلي بثلاثة أضعاف السرعة وبخمس تكلفة المنصات القديمة.

موعد إقامة الحدث: 11-12 أغسطس 2021 بدءًا من الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت منطقة الهند.

مكان إقامة الحدث: سجّل مجانًا لحضور الحدث افتراضيًا:

https://imagine. automationanywhere.com/in/ register/

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تبذة عن شركة Automation Anywhere

تعد Automation Anywhere من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التشغيل الروبوتي للعمليات، مما يمكن العملاء من التشغيل الآلي للعمليات التجارية الكاملة باستخدام روبوتات البرمجيات الذكية – وتمكين العاملين في مجال التكنولوجيا الرقمية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الذين يؤدون مهامًا متكررة ويدوية، لتحقيق مكاسب إنتاجية هائلة وتحقيق تجربة عملاء محسنة ومشاركة أفضل للموظفين. تقدم الشركة منصة التشغيل الآلي الوحيدة في العالم التي تعتمد على السحابة المحلية والإنترنت والتي تجمع بين التشغيل الروبوتي للعمليات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات، مما يحقق انخفاضًا كبيرًا في إجمالي تكلفة الملكية، وارتفاع معدل الأمان، وتسريع قابلية التوسع لتفوق المنصات المتجانسة القديمة. ويعد Bot Store الخاص بالشركة أول وأكبر سوق في العالم يضم أكثر من 1200 حل من حلول التشغيل الآلي الذكي المعدة مسبقًا. وقد نشرت شركة Automation Anywhere ما يقرب من 3 ملايين روبوتًا لدعم بعض الشركات الكبرى في العالم من جميع القطاعات في أكثر من 90 بلدًا. للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة www.automationanywhere. com.

تعد شركة Automation Anywhere علامة تجارية أو خدمية أو علامة تجارية أو خدمية مسجلة لصالح شركة Automation Anywhere، في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.