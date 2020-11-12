موريستاون، نيوجيرسي، 12 من نوفمبر، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Arria NLG اليوم عن أحدث إصداراتها من Arria for Power BI، وهي إضافة توفر عمليات سرد ذكية لتوليد اللغة الطبيعية (NLG) لأي من مستخدمي Microsoft Power BI.

كان على مصممي لوحة معلومات Power BI -قبل هذا الإعلان- مواجهة إحدى المشكلات المزعجة: ففي الوقت الذي تمكن فيه هؤلاء المصممون من إنشاء لوحات معلومات مرئية رائعة ومدعومة بالبيانات – إلا أن القيمة الكاملة لجميع البيانات الأساسية لا يتم الكشف عنها في أغلب الأحيان وعادة ما يتم تفويت الرؤى الهامة ولا يمكن العثور عليها إلا من خلال سلسلة من عمليات البحث الشاقة. كثيرًا ما يلقي المشاهدون نظرة على العناصر المرئية ويتخذون القرارات دون أن تكون جميع الحقائق في متناول أيديهم. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون هناك اتساقًا بين مشاهدي لوحة المعلومات في نطاق المؤسسة على نحو دائم فيما يتعلق بقدرتهم على فهم وتفسير المعلومات التي يتم تقديمها، وهو الأمر الذي ينطوي على العديد من المخاطر.

وفقًا لشركة Gartner فقد “حققت منصات BI تقدمًا كبيرًا من خلال تصور البيانات في لوحات المعلومات التفاعلية… ومع ذلك، غالبًا ما تحجب المرئيات الجانب المهم في البيانات، ويفتقر العديد من المستخدمين إلى القدرة على تفسير الرؤى المرئية المهمة إحصائيًا بشكل كامل. ومع وجود الإصدار الجديد لشركة NLG، نجد أن منصات التحليلات المعززة توفر سردًا تلقائيًا مكتوبًا أو منطوقًا يعتمد على السياق أو شرحًا للنتائج في البيانات. وإلى جانب التصور، يستطيع المستخدم التعرف على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة له للعمل على البيانات”.

تحسين عملية اتخاذ القرار باستخدام لوحات معلومات سهلة الفهم

ومن خلال إصدار Arria for Power BI، يتمتع مستخدمو لوحة المعلومات بأفضل ما في العالمين – المرئيات التي تدعمها تفسيرات البيانات باللغة الطبيعية. تقدم عمليات السرد الذكية من Arria ملخصات واضحة ومكتوبة لرؤى البيانات لمشاهدي لوحات المعلومات في جميع أنحاء المؤسسة. ويتم الآن اكتشاف الرؤى بالغة الأهمية الواردة في البيانات وتحليلها وتوصيلها على الفور بلغة طبيعية (عند الطلب في الوقت الفعلي تقريبًا) – مما يؤدي إلى فهم فوري للبيانات والسرعة في تنفيذ الأفكار الرئيسية. ولن يضطر المشاهدون إلى محاولة اكتشاف المغزى الذي تحاول الرسوم البيانية والمخططات والجداول إيصاله.

تجمع تقنية NLG من Arria بشكل فريد بين التحليلات المتقدمة واللغويات الرائدة في المجال لتقديم أكثر عمليات السرد ذكاءً المتاحة على الفور، بشكل غير تقليدي، دون الحاجة إلى ترميز. يختار المستخدمون طول السرد، من الملخصات الممتدة إلى عمليات السرد التي تتعمق لشرح “ما حدث، وسبب حدوثه والإجراء التالي”.

يتاح الإصدار الجديد من Arria for Power BI عبر Microsoft AppSource ، أو على نحو مباشر من شركة Arria.

وتصف الرئيس التنفيذي لشركة Arria NLG، شارون دانيلز، الفوائد التي تعود على المستخدمين بقولها، “تواجه Arria التحدي المتمثل في قضاء الوقت واستنفاذ الموارد للبحث عبر عدد كبير من البيانات للعثور على الرؤى الأكثر أهمية والتي يمكن أن يكون لها بالغ الأثر على نتائج الأعمال والكفاءات التشغيلية. لذلك فإن قدرات الذكاء الاصطناعي في Arria تبرز هذه الرؤى المهمة على الفور”.

على سبيل المثال، توفر Arria معرضًا يضم لوحات معلومات تفاعلية من Power BI توضح القيمة التي يمكنك الحصول عليها من خلال إضافة ملخصات مكتوبة حسب السياق لدعم مرئيات لوحة المعلومات.

للتعرف على المزيد من المعلومات، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو التعريفي أو تنزيل صفحة المعلومات.

نبذة عن شركة Arria NLG

Arria هي المزود الرائد عالميًا لتقنية إنشاء اللغة الطبيعية (NLG). يقوم برنامج Arria بمضاعفة العملية البشرية لتحليل رؤى البيانات وإيصالها بشكل متمرس. تقوم Arria بتحويل أحجام البيانات ديناميكيًا إلى عمليات سرد مكتوبة أو منطوقة بسرعة الآلة وعلى نطاق هائل من خلال إعطاء البيانات قوة اللغة. تقدم Arria تطبيقات NLG مسبقة الصنع غير تقليدية بالإضافة إلى القدرة على بناء وتخصيص مشاريعك الخاصة. توفر Arria حلولاً عبر العديد من القطاعات الصناعية.

مسؤول الاتصال الإعلامي: ليندزي مانا

Lyndsee.manna@arria.com

الروابط:

www.arria.com

https://www.arria.com/ business-intelligence/

https://www.arria.com/pbi- gallery/

https://info.arria.com/arria- for-power-bi-introductory- video

https://share.hsforms.com/1_ GSQJSgGRkiVOTtGQ_T0TA17w4e

الصور – https://mma.prnewswire.com/ media/1332356/PBI_Laptop.jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1164169/Arria_NLG_Logo. jpg