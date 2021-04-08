‫شركة Alpian تحصل على تمويل من الفئة “ب” بمقدار 18 مليون دولار أمريكي

زيوريخ ، جنيف ولوغانو ، سويسرا, 8 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ —

أعلنت شركة الخدمات المالية الرقمية Alpian SA ( “شركة Alpian”) ، التي تحتضنها المجموعة المصرفية السويسرية REYL & Cie Ltd (فيما يلي “مجموعة REYL”) ، اليوم نجاحها في الحصول على تمويل من الفئة “ب” بقيمة 18 مليون دولار أمريكي (16.9 مليون فرنك سويسري). يأتي هذا التمويل بعد مرحلة التمويل “أ” التي كانت في عام 2020 والتي تم فيها الحصول على 12.2 مليون فرنك سويسري.

سيسمح التمويل الآخير لشركة Alpianبإنهاء تطوير خدماتها الرقمية المصممة وفقًا لاحتياجات تكتل الأغنياء، والأفراد الذين لديهم أصولاً قابلة للاستثمار تتراوح بين 100000 و 1000000 فرنك سويسري، وتضمن أن تُجرى جميع العمليات في مكانهاالصحيح لتحقيق طرح ناحج في السوق، بشرط الحصول على الموافقة التنظيمية.تجمع الخدمات المقدمة بين أحدث وسائل التكنولوجيا ومستشاري الاستثمار لخلق محافظة استثمارية مخصصة ومتوافقة مع التفضيلات الشخصية، بهدف تقديم تجربة فريدة لكل عميل بناءً على مفهومه الخاص عن الثروة.سيتم أيضًا تقديم خدمات الدفع لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية.

وقد صرّح السيد شويلر وايس المدير التنفيذي لشركة Alpian بما يلي:

“في حين تم تخصيص أموال مرحلة التمويل “أ” لإنشاء البنك الرقمي، فإنه من المقرر استخدام أموال مرحلة التمويل “ب” بشكل أساسي في طرح البنك في السوق السويسري، شريطة صدور الترخيص المصرفي الكامل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية بسويسرا FINMA.”

وقال السيد باشا بختيار، عضو مجلس إدارة شركة Alpian وأحد الشركاء في مجموعة REYL :

“هذا الحدث الهام الاستثنائي هو دليل قوي على موهبة فريق إدارة شركة Alpian والقدرات التنفيذية التي يتمتع بها والعقلية الإبتكارية التي تتبناها مجموعة Reyl & Cie . نحن فخورون بشكل خاص أن هذه الفكرة التي نضجت تدريجيًا قد أسفرت عن شركة مزدهرة وجذبت اهتمام قطاع عريض من المستثمرين بل وكسبت دعم شريكنا الاستراتيجي ISP-Fideuram .”

نبذة عن شركة Alpian

شركة Alpian هي إحدى شركات التكنولوجيا المالية السويسرية التي يحتضنها البنك الخاص REYL & Cie وتم دمجها في البنك في شهر أكتوبر 2019.وسوف تجمع هذه الشركة بين الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروة مع تقديم الخدمات المصرفية اليومية إلى المستثمرين المحتملين المنتمين لتكتل الأغنياء.قدمت شركة Alpian طلبًا للحصول على الترخيص المصرفي الكامل إلى الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية بسويسرا (FINMA) وتعتزم طرح منتجها الأساسي ومجموعة خدماتها في السوق خلال عام 2021، شريطةصدور الترخيص المصرفي الكامل من قبل الهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية بسويسرا FINMA.

نبذة عن مجموعة REYL

تأسست في عام 1973، وتعتبر مجموعة REYL Group مجموعة مصرفية متنوعة ومستقلة لها مقرات في سويسرا (جنيف، زيورخ، لوغانو)، وفي أوروبا (لندن، لوكسمبورغ، مالطا) وفي باقي دول العالم (سينغافورة، دبي).تدير مجموعة REYL Group أصولاً تزيد قيمتها على 13.5 مليار فرنك سويسري، ويعمل بها أكثر من 220 موظف.

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