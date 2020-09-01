‫شركة AllGoVision تطلق حل AllSafe™ لتحليلات الفيديو المتعلقة بإجراءات السلامة في عالم ما بعد جائحة كوفيد

يعزز الحل الاستفادة من تحليلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من إعادة فتح منشآتها بسلاسة بعد عمليات الإغلاق التي صاحبت تفشي جائحة كوفيد-19.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة AllGoVision Technologies الرائدة في مجال حلول تحليلات الفيديو المتقدمة عن إطلاق حل AllSafe™؛ وهو عبارة عن مجموعة من تحليلات الفيديو التي تهتم بالتركيز على إجراءات السلامة ومُصممة لتعزيز الإجراءات المُتخذة لضمان سلامة الأشخاص في المباني الإدارية والمناطق العامة والمناطق الصناعية وجميع المرافق العامة والخاصة الأخرى في ظل جائحة كوفيد-19 التي يشهدها العالم. يتميز الحل باشتماله على السمات الأساسية لتحليلات الفيديو لعالم ما بعد كوفيد-19 مثل اكتشاف عدم ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي وإدارة الحضور بدون تلامس مع دمج الكاميرا الحرارية وتقصي التلامس الجسدي وعدد الأشخاص.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.allgovision.com/allsafe

وصرح كي سرينيفاسان الرئيس التنفيذي لشركة AllGoVision قائلاً: “يمثل مُنتج AllSafe ™ حلاً جاهزًا للتطبيق يستند إلى منصتنا الخاصة بتحليلات الفيديو التي أثبتت جدارتها مع الاستفادة أيضًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وبإمكان هذا الحل مساعدة الشركات والكيانات الصناعية والهيئات العامة بجميع أنحاء العالم في التعامل مع المخاوف المتعلقة بسلامة موظفيها في العمل. ويستطيع المُنتج الذي نقدمه تقديم العون للعملاء في مراقبة إجراءات السلامة بأماكن العمل وفرضها وتعزيزها وتمكينهم من إعادة فتح مكاتبهم ومنشآتهم مع مراعاة المسؤولية المُجتمعية.”

تشمل الحلول التي تقدمها شركة AllGoVision منتجات لتحليلات الفيديو المتقدمة والتعرف على الوجوه والتعرف على أرقام لوحات السيارات، وتلبي هذه الحلول متطلبات السلامة والأمن وتحليلات الأعمال للعملاء في المدن الذكية والمطارات والمباني الذكية والمتاجر. ويمكن للكيانات العامة مثل المدن والمطارات -التي تستخدم إجراءات المنع التي يوفرها حل AllSafe- تعزيز إجراءات السلامة باستخدام ميزات مثل اكتشاف عدم ارتداء أقنعة الوجه واكتشاف أماكن التزاحم. كما تستطيع مرافق التصنيع والشركات تعزيز سلامة الموظفين باستخدام إدارة الحضور بدون تلامس من خلال دمج خاصية التعرف على الوجوه والكاميرا الحرارية واكتشاف عدم ارتداء أقنعة الوجه وتقصي التلامس الجسدي. فضلاً عن ذلك، تساعد خاصية عد الأشخاص والحد من الإشغال المتوفرة ضمن حل AllSafe في تشغيل المتاجر الذكية.

يتوافر حل AllSafe™ حاليًا بجميع الأسواق، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط والهند وكوريا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. للمزيد من المعلومات حول حل AllSafe™، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.allgovision.com/allsafe

نُبذة عن شركة AllGoVision

تأسست شركة AllGoVision Technologies (www.allgovision.com) في عام 2009 وبدأت عملياتها المستقلة منذ عام 2016. تشمل الحلول التي تقدمها شركة AllGoVision التعرف آليًا على الوجوه وأرقام لوحات السيارات وإدارة حركة المرور والإدارة الذكية للتجمعات وحماية المناطق المحيطة. تمثل شركة AllGoVision واحدة من العلامات التجارية الأكثر موثوقية في مجال تحليلات الفيديو المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم المتعمق. وتضمن الحلول التي تقدمها الشركة تحقيق نتائج فائقة في المراقبة والاكتشاف والتعرف الآلي من خلال ما يربو على 40 ميزة أساسية ومتقدمة، إلى جانب قدرات التعلم المتعمق. تقدم شركة AllGoVision مجموعة من منتجات وحلول السلامة والأمن المتقدمة تقنيًا، وتعمل مع ما يزيد عن 100 شريك من شركاء دمج القنوات والأنظمة في أكثر من 30 دولة.

مسؤول الاتصال:

لاكشمي مينون،

البريد الإلكتروني: marketing@allgovision.com

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