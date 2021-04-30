‫شركة Abacus Cambridge Partners تحصد لقب أفضل شريك ناشئ في Apigee لعام 2020 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA)

تقرّ الجائزة بنجاح التعاون المستمر بين شركة Abacus و Apigee لطرح تحولات رقمية مؤثرة للعملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA). مما يؤكد أفضلية شركة Abacus كشريك للابتكار الرقمي لدى العملاء العالميين.

لندن, 30 أبريل 2021 / بي آر نيوز واير/ – أعلنت شركةAbacus Cambridge Partnersاليوم أنه تم الاعتراف بها كشريك Apigee Emerging لعام 2020 في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) من قبل فريق منصة تطبيقات الأعمال (BAP) في Google Cloud. تُمنح الجائزة تقديرًا لدعم شركة Abacus المستمر وأداؤها الرائع في تقديم الابتكار في نظام Apigee البيئي، مما يعزز قدرة الشركات في جميع أنحاء العالم على الابتكار والتحول الرقمي.

وطبقًا للسيد/عباس خان، الرئيس التنفيذي لشركة Abacus Cambridge Partners: “إن الابتكار الرقمي يكمن في أساس عرض قيمة Abacus”. “إذ نعتقد أن التبني الرقمي الناجح يكون من خلال الاستثمار في أنظمة المؤسسات والابتكار العميق والتنفيذ الاستثنائي. ونحن فخورون للغاية بشراكتنا مع Google Cloud وخاصة مع فريق منصة تطبيقات الأعمال (BAP). فبالتعاون مع شركة Google Cloud، ساعدنا العديد من العملاء على الإبداع، والاستفادة من الأصول الرقمية (في الداخل والخارج)، وتقديم نماذج تجارية جديدة، وتمكينهم من أن يصبحوا قادة رقميين. ولقد قمنا بهذا عبر قطاعات الأعمال التالية: الخدمات والتكنولوجيا المالية مع الخدمات المصرفية المفتوحة، والاتصالات السلكية واللاسلكية مع مبادرات واجهة برمجة التطبيقات من الجيل التالي، والدعم الحكومى الذكي واسع النطاق للمبادرات التي تقودها المنظمة، وتجارة التجزئة عبر الاستفادة من الأصول الرقمية لتعزيز الولاء وتحقيق تجربة متميزة للعملاء.”

ولقد صرح السيد/ روب تايلور، رئيس التحالفات والشراكة في فريق Google Cloud BAP: “يسعدنا أن نقدر خبرة Abacus Cambridge Partners ومساهماتهم في دفع نجاح عملائنا خلال العام الماضي”. و”أظهرت شركة Abacus إمكانات قوية عبر قطاعات الأعمال، حيث قدمت حلولًا تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات في الوقت المناسب والتي تحل تحديات الأعمال المعقدة لعملائنا وتساعدهم على الابتكار بوتيرة أسرع. ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع شركة Abacus لمساعدة عملاؤنا على النجاح عبر رحلاتهم الرقمية “.

وصرح السيد/ شعيب أ. خان، العضو المنتدب لأمريكا الشمالية في شركة Abacus، والذي يقود أيضًا ممارسات التحول الرقمي العالمية في شركة Abacus، “يسعدنا تلقي هذه الجائزة من Google Cloud تقديراً لقدراتنا على خلق تجارب غير مسبوقة لعملائنا. ومع الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في العام الماضي، أصبح من الضروري تشجيع الابتكار المتسارع عبر قطاعات الأعمال. وأضاف: “نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة مع عملائنا ونهنئ الجميع في شركة Abacus Cambridge Partners و Google Cloud لإنشاء نظام بيئي موات وممكّن رقميًا لعملائنا في جميع أنحاء العالم، ومساعدتهم على تبني تقنيات جديدة للنمو والابتكار الموسعين.

تغطي شركةAbacus’ Google Cloud services المجالات الرئيسية مثل تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات (API)، والحوكمة والنضج الرقمي، وتجارب المطورين، والخدمات المدارة عبر السحابة، والتحليلات الذكية، ونظام (Anthos)، وتحديث التطبيقات، وترحيل النظام الأساسي السحابي.

نبذة عن شركة Abacus Cambridge Partners : “Abacus” هي شركة تكنولوجيا يقع مقرها الرئيسي في لندن، ولها مكاتب في نيويورك ودبي والرياض ولاهور والقاهرة. وتعمل الشركة مع العملاء في مجال الصناعة، مما يساعدهم على الابتكار والإبحار في التكنولوجيا وتنفيذ الحلول خلال رحلة التحول الرقمي. إذ تعمل شركة Abacus عبر ثلاث محاور رئيسية: أنظمة الشركات وحلول الابتكار والخدمات المدارة. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يُرجى زيارة: www.abacuscambridge.com

للتواصل: فاطمة رضوي، fatima.rizvi@ abacuscambridge.com

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