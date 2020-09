You are here:

‫شركة يلينغ للأدوية: حصلت كبسولة LIANHUA QINGWEN على شهادة تسجيل الدواء الكويتية بحيث تمت الموافقة على هذا الدواء في الخارج لأول مرة لعلاج استطباب الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد