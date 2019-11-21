‫شركة ويل كلاود تعلن مبادرات ربط أفريقيا رقميا في معرض أفريكا كوم 2019

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ويل كلاود (Whale Cloud)، وهي شركة عالمية رائدة في التحول الرقمي، عن مبادرات لربط أفريقيا رقميا لمساعدة مشغلي شركات خدمات الاتصالات في القارة والشركات في الأسواق الأفريقية في رحلات التحول الرقمي التي تقوم بها في عصر شبكة الـ 5 جي المقبلة. وقد شاركت شركة ويل كلاود في مؤتمر ومعرض أفريكا كوم في الفترة بين 12-14 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أكبر حدث اتصالات وتقنية معلومات في القارة الأفريقية.

في إطار هذه المبادرات، تلتزم ويل كلاود بتمكين الشركات في إفريقيا من تسريع تحولها الرقمي من خلال تقنيات وممارسات شركة علي بابا الرقمية وخبرة ويل كلاود على مدى عقدين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ستواصل ويل كلاود مساعدة مقدمي خدمة الإنترنت في هذه المنطقة من خلال البنية التحتية الرقمية بما في ذلك نهج وأطر التحول الرقمي، والمنصات السحابية القائمة على ممارسات على بابا الناجحة للحوسبة السحابية، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المدمجة في تحليلات البيانات وتقنيات المعلومات، وحلول دعم الأعمال والشبكات الجاهزة للـ 5 جي. بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية، يمكن لـ ويل كلاود توفير حلول التحول الرقمي المخصصة في الصناعة في القطاعات المالية والنقل وقطاعات التجزئة الجديدة لتسريع بناء المدن الذكية في هذه المنطقة.

وقال مو جي، الرئيس التنفيذي لشركة ويل كلاود في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا أن نكون هنا في جنوب إفريقيا لتبادل وجهات نظرنا حول بناء إفريقيا الرقمية مع عملائنا ومع الشركاء الأفارقة. تعمل ويل كلاود مع مشغلي الاتصالات في أكثر من 20 دولة في هذه المنطقة، بما في ذلك أورنج، إتصالات، وليبيانا أم تي أن وغير ذلك. في معرض أم دبليو سي 2019 وفي برشلونة وجيتكس 2019 في دبي، اشتركت كل من ويل كلاود وعلي بابا في إبراز التقنيات الرائدة والممارسات والحلول التي أثبتت جدواها في مجال الصناعة في قطاع الاتصالات والصناعات الرأسية الأخرى. واجتذب مشروع التعاون السحابي العام والتعاون بين ويل كلاود وشركة زين اهتمامًا واسعًا، لذا فنحن ملتزمون بإدخال تكنولوجيا وخبرات علي بابا إلى إفريقيا والعمل مع الشركاء الأفارقة لدعم وتعزيز استدامة المجتمع الأفريقي والنمو الاقتصادي.”

وخلال الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، عرضت ويل كلاود قدراتها وحلولها في مجالات الأساس الرقمي (أسبارا كلاود، تحليلات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي)، وحلول الصناعة الرقمية (التجزئة الجديدة، دماغ المدينة، دفعات الموبايل) ونهج الاتصالات الرقمية والحلول (DTMM, 5G Operation Map).