‫شركة ويل كلاود تحصل على 10 شهادات امتثال من منتدى تي أم لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة مع الشارة الذهبية

نانجنغ، الصين، 8 كانون الأول/ديسمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة ويل كلاود، وهي شركة تقنية رائدة تقدم حلولًا وخدمات برمجية للاتصالات وصناعات متعددة أخرى،على شهادة الامتثال من منتدى تي أم لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة على على مجموعة برمجيتها ZSmart BSS/OSS الخاصة بها. وأصبحت ويل كلاود ثاني عضو في منتدى تي أم يحصل على الشارة الذهبية بمجموع10 شهاداتبما في ذلك تذكرة المشاكل، وإدارة العملاء، وإدارة الأطراف، وكتالوغ الخدمة، وإدارة الاستخدام، وإدارة مخزون الخدمة، وتفعيل الخدمة وتكوينها، وإدارة طلب الخدمة، وإدارة دور الأطراف وإدارة المدفوعات.

مجموعة البرمجية الأصلية على السحاب BSS/OSS تسمح لمزودي خدمات الاتصالات بالوصول إلى حل اتصالات قائم على الاشتراك، والتعاون مع شركاء النظام العام على منصة واحدة. هذه المجموعة، التي تأتي مدعمة بتكنولوجيا البيانات الضخمة، تدمج ذكاء البيانات في أنظمة BSS & OSS لمساعدة مزودي خدمات الاتصالات على تسهيل مرونة الأعمال من أجل تسريع الوصول إلى السوق، وتقليل التكاليف، وزيادة تدفقات الإيرادات الجديدة، وتحسين مشاركة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الجناح إمكانيات 5 جي الابتكارية الممتازة، مثل الشحن متعدد الأبعاد ومحول واجهة SBI وتدفق الأعمال لكل من وضع SA و NSA، بالإضافة إلى إعداد الشركاء وإدارة التشريح والتزويد المختلط، قطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية والنقل العام.

نحن فخورون بالحصول على شهادات امتثال من منتدى تي أم لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة بالشارة الذهبية. وباعتماد واجهة برمجيات التطبيق المفتوحة، يمكننا توفير مرونة الأعمال لعملائنا والسماح لمقدمي الخدمات بالعمل مع شركاء من الجهات الخارجية، بالإضافة إلى تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات وتقليل وقت الوصول إلى السوق لتقديم حلول أعمال جديدة. ستساعد مجموعتنا BSS/OSS المدعومة من منتدى تي أم لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة مزودي خدمات الاتصال على تسريع رحلتهم الرقمية والحفاظ على قدرتهم التنافسية في هذه الصناعة سريعة الخطى”، كما قال جنغانغ شياو، كبير المسؤولين التكنولوجيين في ويل كلاود الدولية.

“نهنىء ويل كلاود على حصولها على الشهادة الذهبية للامتثال من منتدى تي أم لواجهة برمجة التطبيق المفتوحة. تظهر هذه الشهادة أن ويل كلاود قد أنهت بنجاح تطبيق ما لا يقل عن 10 واجهات تطبيق مفتوحة، وهو أمر حيوي لبناء خدمات وتطبيقات رقمية جديدة”، كما قال جورج غلاس، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منتدى تي أم.” حتى الآن، تم استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لـ منتدى تي أم من قبل 22000 مستخدم من 2000 شركة مع 330,000 عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم. نشكر ويل كلاود على التزامها بمنتدى تي أم ومعايير واجهة برمجيات التطبيق المفتوحة التي تفيد النظام البيئي بأكمله. ونتطلع إلى مواصلة التعاون في المفاهيم والابتكارات الجديدة لتحسين صناعتنا.”