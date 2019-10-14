‫شركة ويل كلاود تتعان مع شركة زين في السعودية لإطلاق خدماتها السحابية العامة

هانغجو، الصين، 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة ويل كلاود، وهي شركة تابعة لمجموعة علي بابا، عقدا مدته ثلاث سنوات مع شركة زين في المملكة العربية السعودية، ثالث أكبر شركة مشغلة لخدمات الجوال في المنطقة، من أجل مساعدة الشركة على إطلاق خدمات السحاب العامة في المملكة العربية السعدية. وستساعد ويل كلاود شركة زين السعودية على نشر، تشغيل وصيانة منصة سحاب عامة، فضلا عن مساعدة الشركة بالحلول الرأسية لخدمة الأسواق الشركاتية.

ستقدم ويل كلاود منصة سحابية عامة مرنة وقابلة للتوسيع عبر برمجية علي بابا Apsara Stack، وهو حل سحابة متكامل، يوفر قابلية مرنة للتوسيع، ويضمن حماية آمنة لبيانات الشركة، ويسهل إدارة التشغيل والصيانة. علاوة على ذلك، يوفر الحل منصات الذكاء الاصطناعي ويدعم خدمات الحوسبة جي بي يو المرنة، مما يجعل Apsara Stack منصة مثالية لتطوير التطبيقات الذكية. سيتيح هذا لشركة زين السعودية اغتنام فرص أعمال جديدة في عصر الـ 5 جي وإنترنت الأشياء.

وبذه البنية التحتية السحابية العامة، تعتزم زين السعودية تقديم حلول عمودية لعملائها مثل إنترنت الأشياء تحت العلامة التجارية “زين كلاود”. وستقدم ويل كلاود الدعم الفني لعملاء زين.

وقال السيد باو تشونغ جون، الرئيس التنفيذي لشركة ويل كلاود: “نعتقد أن هذه الشراكة ستقوي قدرات زين في الخدمات المستندة إلى السحابة وتساعد زين على تقديم خدمات متميزة لعملائها. ستعمل ويل كلاود عن كثب مع زين لضمان تميز الخدمات السحابية العامة التي تقدمها زين بين منافسيها. نأمل أن يكون هذا التعاون هو الخطوة الأولى في بناء شراكة طويلة الأجل إذ أننا نهدف إلى أن نكون رصيدا استراتيجيا هاما لدفع التحول الرقمي لعملائنا.”

وقال سعد السدحان، كبير مسؤولي الأعمال في زين السعودية “ستطلق زين الخدمات السحابية العامة في المملكة العربية السعودية. نحن نثري عروض خدماتنا ونوسع نطاق سوقنا. لقد اخترنا ويل كلاود لتكون شريكنا في الخدمات السحابية لأننا نثق بخبرة ويل كلاود في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخبرتها في الخدمات المستندة إلى السحاب. لقد ساعدت ويل كلاود بنجاح شركات الاتصالات على نشر وصيانة وتشغيل المرافق السحابية في جميع أنحاء العالم. نعتقد أن زين في أيد أمينة.”

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1008909/Whale_Cloud_CEO_and_Zain_CBO.jpg