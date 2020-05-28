‫شركة ويب فونتين Webb Fontaine  تقدم مساعدات عينية  من مكثفات الأوكسجين الطبية وما يربو على 320 ألف كمامة طبية لشركائها من دول أفريقيا وآسيا دعما لجهودهم لمكافحة جائحة كورونا كوفيد-19

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مايو 2020/PRNewswire/ – في الوقت الذي يواجه فيه العالم الآثار غير المسبوقة التي نتجت عن جائحة كوفيد-19، تقوم شركة ويب فونتين Webb Fontaine بمساندة شركاءها من الدول عن طريق تقديم مساعدات عينية من أجهزة دعم التنفس الاصطناعي للسلطات المحلية في تلك الدول بقارتي أفريقيا وآسيا، إلى جانب معدات الحماية الشخصية للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس وتخفيف العبء الذي تواجهه تلك المجتمعات.

أعلنت شركة ويب فونتين Webb Fontaine – و هي الشريك التقني للحكومات في تلك الدول- عن التزامها بتوفير ما مجموعه 324 ألف كمامة طبية للوقاية مكونة من 3 طبقات، بالإضافة إلى 145 مكثفًا للأوكسجين سعة 9 لتر/دقيقة للمستشفيات لتقديم الدعم لمرضى الحالات الحرجة.

وتهدف هذه البادرة الطيبة المتمثلة في شحنة تزن 6 أطنان تقريبًا بحجم إجمالي يبلغ 46 مترًا مكعبًا إلى تقديم الدعم للمجتمعات المحلية وحمايتها.

وقد صرح السيد ديديه رايموند الرئيس التنفيذي لشركة Webb Fontaine قائلاً: “نعيش حاليًا في خضم أزمة صحية عالمية ونتفهم مدى الاحتياج إلى تبرعات عاجلة وضخمة، وخصوصًا للمجتمعات التي تواجه بالفعل تفاوتًا في الجوانب الصحية والاقتصادية. وهذا يدفعنا إلى أن نتكاتف ونتعاون لتقديم الدعم في توفير الإمدادات الأساسية لعدد من الفئات الضعيفة والمُعرضة للخطر.”

الجدير بالذكر أن الانتشار الواسع لهذا الوباء يفرض مزيدًا من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية فوق ما تتحمله بالفعل. ولذلك تقدم شركة Webb Fontaine هذه المعدات الطبية الأساسية إلى السلطات المحلية لإرسالها إلى المرافق الطبية على خطوط المواجهة الأمامية وفقًا لما تراه مناسبًا في كل من نيجيريا وكوت ديفوار وبنين والكونغو وغينيا والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا ونيبال وجزر المالديف. وقد أُعدت بالفعل جميع مكونات الشحنة التي تتضمن مكثفات الأوكسجين ومستلزمات القُنى الطبية (الكانيولا) والمرشحات الاحتياطية الخاصة بالصيانة والكمامات الواقية، كما بدأت الخدمات اللوجستية لشحنها جويًا إلى الوجهات المختلفة منذ 15 مايو 2020.

وبناءً على العلاقات طويلة الأمد التي أسستها الشركة بالفعل مع تلك الدول، تعد هذه التبرعات جزءًا من المنظور الأوسع لشركة Webb Fontaine من أجل المساعدة في دعم المجتمعات ورعايتها لكي تحظى بمستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

نُبذة عن Webb Fontaine :

تحظى Webb Fontaine بثقة الحكومات على مستوى العالم، إذ توفر حلولاً متخصصة في مجالها لتسريع وتيرة تطوير المعاملات التجارية وتحديثها. تستخدم الشركة تقنية فريدة من نوعها تنطوي على الذكاء الاصطناعي لتمكين الدول من الظهور على الساحة العالمية كأبرز الجهات الفاعلة في مستقبل التجارة العالمية.

ويمثل نقل المعرفة جزءًا من صميم أعمال Webb Fontaine، ولديها فريق من الخبراء الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية والحكومات.

شركة Webb Fontaine هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال عملها، وتمتلك أكبر المراكز المُتخصصة في البحوث والتطوير في مجال عملها، وتواصل العمل على تطوير ممارسات التجارة الدولية التي تربط بين الدول والحدود والأشخاص.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.webbfontaine.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1171568/Donation_ Shipment.jpg