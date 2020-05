You are here:

‫شركة ويب فونتينً Webb Fontaine تُقدم سلسلة ندوات عبر الإنترنت لدعم جهود إدارات الجمارك في مواجهة جائحة كوفيد-19 واثارها السلبية عل سلسلة الإمداد والتوريد التجارية (Supply Chain Logistics)