‫شركة ويب فونتينً Webb Fontaine تُقدم سلسلة ندوات عبر الإنترنت لدعم جهود إدارات الجمارك في مواجهة جائحة كوفيد-19 واثارها السلبية عل سلسلة الإمداد والتوريد التجارية (Supply Chain Logistics)

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 مايو 2020 /PRNewswire/ — اقامت شركة Webb Fontaine، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في تقديم الحلول ذات الصلة بأعمال الجمارك والتجارة للحكومات في جميع أنحاء العالم، ندوتين عبر الانترنت Webinars ضمت مُتخصصين وخبراء عاملين في هذا القطاع بعنوان “التحول الرقمي للتجارة والايرادات في البيئات التي تكتنفها الكوارث”، وذلك خلال يومي12 من مايو و19 من مايو الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش. تهدف هذه الندوات لتبادل المعرفة في خضم هذه الجائحة ، و تتطرق البحث إلى موضوعات رئيسة مثل سلسلة الإمداد والتوريد وتحصيل الإيرادات ضمن المنظومة الحالية لتيسير التجارة.

تستهدف الندوات مسؤولي القطاعين العام والخاص، وتُركز على مسألة التعافي من الكوارث في مواجهة جائحة كوفيد-19، ومن ثمَّ تحليل 13 استراتيجية حكومية مختلفة بهدف الحد من حالات الخلل والانقطاع في سلاسل الإمداد التوريد الأساسية وعملياتها.

عقدت الندوات بإشراف السيد مايكل زارنويسكي مدير الإصلاحات المؤسسية لدى Webb Fontaine، الذي شغل سابقًا منصب كبير المُنسقين الإقليميين بإدارة شؤون الجمارك والحدود لدى البنك الدولي و صندوق النقد الدولي. جمعت الندوات بين خبراء هذا القطاع للتعرف على أمثلة من الواقع العملي وتبادل التوصيات بما يضمن مواصلة أنشطة الأعمال التجارية وتأمين وصول الشحنات عبر الحدود.

وقد علق السيد ديديه رايموند، رئيس Webb Fontaine التنفيذي على الأمر بقوله: “لقد أصبحت أزمة كوفيد-19 التحدي الأكثر إلحاحًا الذي يُواجه المجتمع الدولي وعلى الأخص قطاع الجمارك في الوقت الراهن. ويتمثل هدف Webb Fontaine في مواجهة هذا التحدي من خلال هذه السلسلة من الندوات، في تيسير سبل الحوار حيث تستطيع أفضل العقول من العاملين في هذا القطاع تبادل المعرفة والرؤى والأفكار. فنحن نؤمن بقدرتنا على إنجاز الكثير عن طريق التعاون معًا بدلاً من عمل كل منا بمفرده.”

و تم بث ندوة “التحول الرقمي للتجارة والعائدات في البيئات التي تكتنفها الكوارث” في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش باللغة الفرنسية فقط بتاريخ 12 من مايو عن طريق الرابط المتوافر هنا كما تم بثها باللغة الإنجليزية بتاريخ 19 من مايو عن طريق الرابط المتوافر هنا على مدى ساعة ونصف الساعة.

تُشكل تلك الندوات القائمة على الأفكار جزءًا مما نتصور أنه سلسلة أوسع نطاقًا من المؤسسات البحثية التي تهدف إلى نشر رؤى مؤثرة يستطيع أصحاب المصلحة الاستفادة منها لتنفيذ استراتيجيات تجارية قوية وتبادل المعرفة.

نُبذة عن Webb Fontaine :

تحظى Webb Fontaine بثقة الحكومات على مستوى العالم، إذ توفر حلولاً تقنية على مستوى القطاع لتسريع وتيرة تطوير المعاملات التجارية وتحديثها. تستخدم الشركة تقنية فريدة من نوعها تنطوي على الذكاء الاصطناعي لتمكين الدول من الظهور على الساحة العالمية كأبرز الجهات الفاعلة في مستقبل التجارة العالمية.

تقع عملية نقل المعرفة في بوتقة أعمال Webb Fontaine التي يعمل لديها فريق من الخبراء الذين يعملون في جميع أنحاء العالم، لتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المحلية والحكومات.

شركة Webb Fontaine هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال عملها بما تمتلكه من مراكز مختصة في قطاع البحوث والتطوير، وتواصل العمل على تطوير ممارسات التجارة الدولية التي تربط بين الدول والحدود والأشخاص.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.webbfontaine. com