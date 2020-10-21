‫شركة “واي أو أف سي” تحضر معرض الصين الدولي للمعلومات والاتصالات 2020

بكين، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، /PRNewswire/ — بالتزامن مع منتجاتها وحلولها المصممة لتمكين نشر إنترنت الجيل الخامس (5G)، والتطبيقات الرائدة والذكية في المستقبل، تحضر شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات، شركة مساهمة محدودة (شركة YOFC “واي أو أف سي” أو “الشركة”) (شانغهاي 601869، هونج كونج 06869)، المورد العالمي الرائد للألياف البصرية والكابلات، في معرض الصين الدولي للمعلومات والاتصالات (PT Expo) 2020 الذي نظمته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

في كشك شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي)، احتل حل مضاعفة التقسيم الفضائي (SDM) الخاص بالشركة لمراكز البيانات للجيل القادم مرحلة مركزية. أُعد الحل بناءً على تقنية الألياف متعددة النواة الجديدة، المناسبة لأنظمة 800 جيجا بايت وما يتجاوزها، مما يلبي المتطلبات العاجلة لمراكز البيانات للحصول على سعة أكبر ومسافة نقل أطول واتصالات عالية الكثافة واستهلاك منخفض للطاقة. كما شاركت الشركة بدائرة الضوء أحدث ابتكاراتها في مجال الاتصالات والمواد البصرية.

منتجات وحلول جديدة تساعد على تطوير بنية تحتية جديدة مدعومة بشبكات معلومات الجيل القادم والجيل الخامس ( 5G )

لقد مكنت الخبرة الصناعية القوية لشركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) والاستكشاف لأكثر من 30 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الشركة من بلورة خارطة طريق المنتج والحلول التي تمكن من تطوير نوع جديد من البنية التحتية التي تم تمكينها من خلال شبكات معلومات الجيل القادم. بالتزامن مع الطرح العالمي للجيل الخامس (5G) في الأفق، عرضت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) ابتكارات تغطي خمس فئات رئيسية لتلبية احتياجات البنية التحتية الجديدة الملحة في عصر الجيل الخامس (5G)، وهي منتجات وحلول سلسلة الجيل الخامس (5G)، واتصالات شبكة الطاقة، والإنترنت الصناعي، ومراكز البيانات الكبيرة، والنقل بالسكك الحديدية.

يتطلب بناء نظام بيئي قوي لشبكات الجيل الخامس (5G) وحدات ألياف وكابلات ووحدات بصرية جديدة بجودة ممتازة وكفاءة عالية. لقد طورت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) حلولًا للعديد من التطبيقات الذكية التي ستساعد في تسريع الانتقال إلى الجيل الخامس (5G) وإنترنت كل شيء. كجزء من مجموعة المنتجات والحلول لمرافق الجيل الخامس (5G)، عرضت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) حل تعديد الإرسال بتقسيم موجة مترو (MWDM) الأمامي، وحل الكابلات لشبكة الناقل وجهاز الإرسال والاستقبال البصري للجيل الخامس (5G).

بالنسبة للشبكات المعقدة والدقيقة لنقل الكهرباء فائقة الجهد (UHV)، لمواجهة هذه التحديات، قدمت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) أحدث منتجاتها المصممة لنظام طاقة حديث أكثر نظافة وأمانًا وفعالية. من بين هذه العروض، تتميز الألياف G.654.E بوهن منخفض للغاية بالإضافة إلى مجال فعال كبير وكابلات سلكية أرضية بصرية (OPGW) غنية بالألياف ونظام مراقبة الجليد.

خضراء ومرنة وسريعة وذكية، تلك هي بعض الميزات الرئيسية التي ترسم مستقبل مراكز البيانات الكبرى. طورت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) حلول الكابلات المتكاملة لمراكز البيانات التي تتميز بالكثافة العالية والأداء العالي والموثوقية والقابلية للتوسع. تحقق منتجات مثل أجهزة الاستقبال والإرسال الضوئية والخزائن المتعددة الاستخدام التي تستخدم بنية تحتية متكاملة للحوسبة المتطورة، اتصالًا أكثر فعالية وأمانًا موثوقًا به للنقل الشبكي ومعالجة المعلومات لمراكز البيانات.

بالنسبة للنقل بالسكك الحديدية، استفادت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) من قوتها في تصنيع الكابلات لتطوير العديد من التكنولوجيات من أجل النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية، والتي تحقق نطاقات كاملة وتغطية واسعة وتوهين منخفض، بما في ذلك الكابلات المحورية ذات الوضع الإشعاعي المتسرب عريض النطاق من الجيل الخامس (5G)، ونظام درجة الحرارة الموزع، ونظام مراقبة الاهتزاز الموزع. تفي هذه التقنيات بمتطلبات أنظمة السكك الحديدية في المناطق الحضرية للاتصالات وتعزز تطبيق التكنولوجيات الرقمية في النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية.

حلول المحيطات والمنازل الذكية

تقدم شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) منتجات وحلول متنوعة للسياحة الذكية والمجتمعات الذكية والتعليم الذكي والتي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الذكية، وتركز على شبكة الجيل الخامس الثابتة (F5G) الضوئية بالكامل وتتحول من “دائرة بصرية مغلقة (FTTH)” إلى “الألياف البصرية إلى كل مكان” من خلال توسيع تطبيق التكنولوجيا الضوئية على جميع سيناريوهات الخدمة. وقدمت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) في المعرض منتجاتها التكنولوجية الرئيسية للمحيطات والمنازل.

حلول المحيطات الذكية: عرضت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) الكابلات الضوئية البحرية لاستخدامها في مختلف أنظمة الاتصالات عبر المحيطات القابلة للتطبيق في كل من البحار العميقة والضحلة. تتميز الحلول أيضًا بكابلات تيار متردد (مباشر) تحت الماء (مركب كهروضوئي) لأجل نقل الطاقة؛

عرضت شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) الكابلات الضوئية البحرية لاستخدامها في مختلف أنظمة الاتصالات عبر المحيطات القابلة للتطبيق في كل من البحار العميقة والضحلة. تتميز الحلول أيضًا بكابلات تيار متردد (مباشر) تحت الماء (مركب كهروضوئي) لأجل نقل الطاقة؛ ·لول المنازل الذكية: والتي تشمل الألياف المقاومة للانحناء المتخصصة BendRobust ™ الأصلية المقدمة من شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) ورقاقة التبديل الكهروضوئية عالية الكفاءة المطورة ذاتيًا والتي يمكن أن تحافظ على الأداء الرفيع والاستقرار عبر مختلف البيئات المعقدة.

ومع استمرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إحداث ثورة في أساليب حياة البشر، تواصل شركة يانغتسي للألياف البصرية والكابلات (واي أو أف سي) التزامها بمهمتها الأساسية وهي إنشاء رابط ذكي لخلق حياة أفضل، وخدمة العملاء العالميين من خلال منتجات عالية الأداء وعالية الجودة يقودها الإبداع؛ وتوحيد الجهود مع الشركاء العالميين لبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

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شانغهاي: 601869

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