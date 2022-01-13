‫شركة «هيكفيجن» تعرض حلولها ومنتجاتها الذكية في إنترسك 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 يناير 2022 /PRNewswire/ — خلال فعاليات معرض إنترسك لعام 2022 (أكبر معرض متخصّص في حلول وتقنيات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق في منطقة الشرق الأوسط) الذي سيقام في دبي في المدّة من 16 إلى 18 يناير 2022، ستعرض شركة هيكفيجن (شركة مزودة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية) أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها الذكية تحت شعار «معًا من أجل إيجاد عالم أكثر أمانًا وذكاءً».

وقال بينسون شو، الرئيس الإقليمي لشركة هيكفيجن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «عملت شركة هيكفيجن بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمدّة 12 عامًا، حيث أقامت الشركة مجموعة متنوعة من الشراكات مع العديد من العملاء والموزعين والخبراء في مجالات تثبيت وتكامل الأنظمة. ويتيح لنا معرض إنترسك لهذا العام فرصة عظيمة لعرض تقنياتنا الحديثة عالية المستوى ومواصلة تواصلنا وتعاوننا مع شركائنا وعملائنا لإيجاد عالم أكثر أمانًا وذكاءً».

خلال دورات المعرض التي أقيمت في الأعوام القليلة الماضية، عرضت شركة هيكفيجن حلول ذكاء اصطناعي متنوعة. وفي دورة هذا العام، ستُركّز الشركة على عرض حلول ذكية مصمّمة خصيصًا لقطاعات محدّدة مثل التعليم والطاقة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة والمدن الذكية والمرور؛ مع إبراز قصص نجاح لعملائها في هذه القطاعات. وفي إطار فعاليات هذا المعرض، سيتحدث ممثلون لجهات فاعلة رئيسية في قطاعات متعدّدة عن أهمية استخدام التقنيات المتقدمة لشركة هيكفيجن في أعمالهم؛ والتحديات والمشكلات التي واجهوها، وكيف ساعدتهم تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي التي وفرتها لهم شركة هيكفيجن على معالجتها وحلها.

سيُوفر جناح شركة هيكفيجن في معرض هذا العام مناطق تفاعلية للزوار تُتيح لهم استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعرفة مدى فاعليتها؛ حيث سيكون بإمكانهم تجربة منتجات الشركة وحلولها وخدماتها الأكثر ابتكارًا والأعلى جودة في السوق والتي يمكن الاستفادة منها في قطاعات مختلفة واستخدامات متعدّدة.

ستعرض شركة هيكفيجن أيضًا في هذا المعرض أحدث منتجاتها من الكاميرات، مثل كاميرات المراقبة الذكية المزوّدة بتقنية AcuSense (والتي توفر تنبيهات دقيقة لمنع التسلل)، والكاميرات المزوّدة بتقنية ColorVu (والتي توفر تصويرًا بالألوان عالي الجودة حتى في الإضاءة الخافتة)؛ حيث تشكّل هذه التقنيات المتقدمة مجموعة متكاملة من حلول وتقنيات أمن عالية الجودة لجميع أنواع الشركات. كما ستعرض الشركة حل Hik-ProConnect ؛ وهو حل تجميعي يستند إلى السحابة ومصمّم للشركات المتخصّصة في الخدمات الأمنية، وحل Hik-ePartner؛ وهو حل شامل للخبراء في مجالات تثبيت وتكامل الأنظمة، وذلك لتوفير توضيح متعمق بشأن كيفية تحقيقهم أقصى استفادة من تقنيات شركة هيكفيجن لمساعدة عملائهم النهائيين.

ستستضيف شركة هيكفيجن في جناحها العديد من شركائها في مجال الخدمات التكنولوجية، بما في ذلك مجموعة «جي إي تي»، وشركة «الفلك للخدمات العُمالية»، وشركة «نتورك سينوبتيكس»، وشركة «فوستوك»؛ وسيوضح ممثلو هذه الشركات كيفية دمج حلولها وتكاملها مع منتجات وتقنيات شركة هيكفيجن.

لمزيد من المعلومات عن أحدث حلول الذكاء الاصطناعي التي تُوفرها شركة هيكفيجن، يُرجى زيارة جناح الشركة رقم SA-B12 في قاعة «أرينا المركز التجاري».

عن شركة هيكفيجن

شركة هيكفيجن هي شركة مزوّدة لحلول إنترنت الأشياء وتتصدر تقنيات الفيديو قائمة منتجاتها الأساسية. يعمل لدي الشركة موظفين من ذوي الخبرة والمهارات العالية في مجالات البحوث والتطوير، وتقوم الشركة بتصنيع مجموعة متكاملة من المنتجات والحلول المتكاملة لمجموعة متنوعة من القطاعات المتخصّصة. وبالإضافة إلى الخدمات التي توفرها الشركة لقطاع الأمن، توسع الشركة نطاق خدماتها وحلولها لتشمل تقنيات المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وإلكترونيات السيارات لتحقيق رؤيتها طويلة المدى. كما تُوفر منتجات هيكفيجن للمستخدمين النهائيين تقنيات ذكاء أعمال تمكّنهم من إدارة أعمالهم على نحو أكثر كفاءة وتحقيق نجاح تجاري أكبر. تُطبق الشركة أعلى معايير الجودة والسلامة في تصنيع منتجاتها، كما تُوفر لشركائها العديد من موارد الأمن السيبراني المفيدة، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.hikvision.com.

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