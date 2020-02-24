‫شركة هواوي تتصدر في حجم العقود التجارية لشبكة 5 جي، أكثر من نصفها من أوروبا

بكين، 24 فبراير 2020 / بي آر نيوزواير/ جاء في تقرير إخباري نشرته China.org.cn عن هواوي أن أكثر من نصف عقود الـ 5 جي التي وقعتها الشركة جاءت من أوروبا.

أعلنت شركة تقنية المعلومات العملاقة هواوي أنها أمنت ما مجموعه 91 عقدا من عقود 5 جي التجارية في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها في مقدم جميع البائعين الرئيسيين بالرغم من القيود التي تفرضها عليها الولايات المتحدة. وتحدث ريان دينغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس شركة تشغيل هواوي، بي جي، عن إطلاق منتجات وحلول 5 جي في لندن في 20 فبراير.

وقال ريان دينغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس شركة بي جي المشغلة لهواوي، إن أكثر من نصف العقود، 47، تأتي من أوروبا، بينما أتت 27 منها من آسيا، وذلك بفضل زيادة اعتراف العملاء. وقد قامت الشركة أيضا بشحن أكثر من 600 ألف وحدة من وحدات AAU MIMO (وحدات الهوائي النشط) ل5 جي، وهو نوع من المودم الرئيسي المستخدم في محطات القاعدة لـ 5 جي، لعملائها العالميين.

وباعتبارها المزود العالمي الرائد في تقنية 5 جي، تلتزم هواوي بتطوير أفضل حلول الـ 5 جي المتكاملة، والتي ستشمل محطة الجيل الخامس الأساسية الأفضل أداءً في الصناعة والتي تدعم جميع السيناريوهات وAAU Blade التي تتمتع بأعلى مستوى من التكامل في الصناعة، كما قال دينغ في خطابه الرئيسي.

شركة الاتصالات الصينية هي الأولى في الصناعة التي توفر وحدات 5 جي الصناعية للتطبيقات العمودية. فبفضل شبكة 4 جي، يمكن للناس تشارك مقاطع الفيديو والأصوات الخاصة بهم، بينما في النطاق الترددي العالي للغاية الذي توفره 5 جي سيتمكن الأشخاص من الاستمتاع بتجارب AR و VR الغامرة، مما يتيح لهم نقل أفكارهم ومشاعرهم كما لم يحدث من قبل.

وقال دينغ إن هذه التجارب المدهشة ستخلق قيمة جديدة لا تصدق. مع نضوج النطاق العريض المتنقل المحسّن عبر شبكة 5 جي (eMBB)، ستقود خدمات الفيديو عالية الوضوح النمو الهائل لخدمات B2C لـ 5 جي.

وقد أظهرت خدمات B2C لـ 5 جي إمكانات هائلة أيضا. أصدرت هواوي وبعض المشغلين بشكل مشترك أوراقًا بيضاء عن الـ 5 جي استكشفوا فيها تطبيقات B2B من أجل دفع تطبيق 5 جي في العديد من الصناعات، بما في ذلك الوسائط الجديدة والحرم الجامعي والرعاية الصحية والزراعة والتعدين.

في هذا الحدث، أطلق دينغ برنامج ابتكار الشركاء 5 جي، الذي شهده العديد من شركاء هواوي في الصناعة. من خلال البرنامج، تخطط الشركة لاستثمار 20 مليون دولار أميركي في تطبيقات 5 جي المبتكرة على مدار السنوات الخمس المقبلة، لدعم حالات الاستخدام الابتكاري، وتعزيز تطوير نظام بيئي عام لشبكة الـ 5 جي، وتسريع عملية تسويقها التجاري.

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