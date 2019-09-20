‫شركة هوامي تكشف عن مفهوم Amazfit X، المنتج ذو المفهوم الجديد

حدث إطلاق المنتج “تحرك ذكي” كشف عن تقنية أمازفيت لشاشة منحنية جديدة لمنتجها المفهومي أمازفيت أكس.

الملامح الرئيسية:

أمازفيت يقدم منتج مفهوم شاشة منحنية أتش دي جديدة الشاشة تتميز بدقة 326 بي بي آي و100% أن تي أس سي من تشبع اللون أمازفيت أكس سيتم إطلاقه في العام 2020

برلين، 20 أيلول/سبتمبر 2019 / بي آر نيوزواير / — نظمت شركة هوامي (NYSE: HMI)، وهي شركة تقنية مدرجة في بورصات الولايات المتحدة، حدثًا ناجحًا للغاية لإطلاق المنتجات هذا العام في معرض آي أف أيه في برلين. وبعد إطلاقه، لأول مرة في معرض الموبايل العالمي هذا العام، قدمت الشركة المنتج المفهومي Amazfit X في برلين.

أمزفيت أكس: شاشة منحنية مرنة بدرجة 92 | دقة 326 بي بي آي أتش دي | سطوع 430 نيتس | 100٪ تشبع اللون العالي أن تي أس سي | شاشة أموليد مقاس 2.07 بوصة | بطارية ليثيوم منحنية لمدة 7 أيام [1] | هيكل معدني كامل.

على الرغم من أن هذا المنتج لن يتم إطلاقه حتى العام 2020، إلا أن السيد وانغ هوانغ، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هوامي، أوضح ما سيكون عليه المنتج الجديد، وبعض المواصفات الفنية مثل الشاشة المنحنية المرنة 92 درجة. أظهرت هذه الشاشة المنحنية الجديدة مقاس 2.07 بوصة، والتي يتم اختبارها حاليًا، نتائج مذهلة في المختبر مثل تشبع اللون بنسبة 100٪ أن تي أس سي وسطوع الشاشة 430 نيت.

تأتي الشاشة أتش دي التي هي بدقة 326 بي بي آي أيضًا ببطارية ليثيوم منحنية ولوحة ثلاثية الأقسام متصلة عبر أف بي سي لتناسب الجسم المنحني للساعة. تكنولوجيا وعملية ثني الزجاج معقدة للغاية، بحيث يجب تسخينها إلى 700 درجة مئوية. علاوة على ذلك، لن تحتوي هذه الساعة على أي أزرار مادية فيها لإنشاء جسم أملس من قطعة واحدة؛ بدلاً من ذلك، سيتم تزويدها بأزرار خفية حساسة للضغط تستجيب للمس.

أخيرًا، ستدوم بطارية الساعة التي تبلغ 220 مللي أمبير في الساعة حوالي 7 أيام. سوف يناسب الجسم المنحني الرسغ بوضع أكثر راحة. يوفر الانحناء أيضًا شاشة أكبر، عرض أكبر بحوالي 244٪ عن الأجهزة الأخرى التي يمكن ارتداؤها ذات الأحجام المتشابهة، مما يسمح للمستخدم بالتصفح عبر مزيد من المعلومات.

ستتوفر المزيد من ميزات ووظائف أمازفيت أكس في المستقبل بمجرد اقتراب المنتج من إطلاقه.

هذا بالتأكيد جهاز جديدة يمكن ارتداؤه سوف تبحث عنه في العام 2020.

الإعلام:

للاتصال بدائرة العلاقات العامة لهوامي، يرجى الاتصال بـ raul@huami.com

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