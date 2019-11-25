‫شركة هنغتونغ عقدت مؤتمر الفايبر والكوابل البصرية العالمي 2019

شوجو، الصين، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عقدت مجموعة هنغتونغ وجمعية الفايبر والكوابل الآسيوية المحيط الهادي معا مؤتمر الفايبر والكوابل البصرية العالمي 2019 في مركز مؤتمرات شنغهاي الدولي عرضتا فيه أربعة قطاعات أعمال هي المدينة الذكية، المحيط الذكي، الصناعة الناشئة والصناعة الدولية. وحضر أكثر من 600 من قادة الصناعة هذا المؤتمر.

حضر تسوى جين ليانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هنغتونغ، حفل الافتتاح وألقى كلمة فيه.

وقال: “مع التطور السريع للجيل الجديد من تكنولوجيا شبكات المعلومات، سوف ندخل حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية والتوصيل البيني لكل شيء، مما يوفر فرصًا غير مسبوقة لصناعة الألياف البصرية (الفايبر) والكوابل. يجب علينا تعزيز التعاون بين الصناعات وبناء نظام صناعي صحي.” وذكر أيضًا أن المؤتمر عُقد في شنغهاي للاحتفال بالسيد غاو كون، أبو الألياف البصرية.

جمع المؤتمر أكثر من 30 متحدثا ألقوا خطبا رئيسية في المؤتمر، تناولوا فيها مناقشة وتبادل التقنيات والتطبيقات الجديدة، في مجالات شبكة الألياف البصرية والاتصالات البحرية والاتصالات البصرية إلى السلسلة الصناعية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت شركة الفايبر والكوابل الآسيوية المحيط الهادىء أيضًا تقرير توقعات السوق للعام 2019 عن صناعة الألياف البصرية والكوابل، والذي يحلل الوضع الحالي لصناعة كوابل الألياف البصرية العالمية من منظور سوق الاتصالات العالمية ويتوقع اتجاه تطوير الطلب على سوق كوابل الألياف البصرية في جميع مناطق العالم.

في الوقت نفسه، انعقد المنتدى العالمي الثالث عشر لتطوير الاتصالات البصرية في الصين في شنغهاي. ألقى هنغتونغ كيبلسكوم خطابًا بعنوان تطوير التطبيقات والأسواق للكوابل الضوئية الجديدة في أوروبا. خلال المنتدى، أعلن رسميا عن الشركات الـ 10 الأولى الأكثر قدرة على المنافسة للعام 2019. في مجال الكوابل والألياف البصرية. واختيرت هنغتونغكواحدة من أفضل 10 شركات تنافسية في كوابل الألياف البصرية العالمية ومجال الاتصالات البصرية في الصين.

مجموعة هنغتونغ هي شركة دولية تتمتع بمجموعة متنوعة من الخبرات التي تغطي الألياف البصرية والطاقة والكوابل البحرية والأوفشور، وخدمة وصيانة تسليم المفتاح للهندسة والشراء والبناء، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية والمواد الناشئة والطاقة الجديدة.

هنغتونغ لديها 70 شركة مملوكة بالكامل وشركات قابضة مع 11 منشأة تصنيع مقرها في أوروبا وأميركا الجنوبية وجنوب أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. تدير الشركة مكاتب مبيعات في أكثر من 30 دولة ومنطقة حول العالم، وتوفر منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

http://www.hengtonggroup.com/en/