‫شركة هايسنس تطلق بنجاح هاتف Infinity H30lite الذي يعمل بشريحة SC9863A من يونيسوك في جنوب أفريقيا

جوهانسبرغ، 13 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يونيسوك، وهي شركة أساسية متفرعة عن شركة تسينغوا يونيغروب، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشرائح الكمبيوترية في العالم، أنه تم إطلاق هاتف هايسنس Infinity H30lite الذي يعمل بشريحة يونيسوك SC9863A بنجاح في جنوب أفريقيا. ويمثل هذا أيضا إطلاق شريحة SC9863A في السوق الأفريقي.

يعتبر هاتف هايسنس Infinity H30lite مزيجًا مثاليًا من المواصفات الدارجة مثل شاشة 6.1 بوصة المقاومة للماء مع شاشة يو إنفينيتي ديسبلاي 19.5: 9، وبطارية 3000mAh، والكاميرا الخلفية المزدوجة 16 ميغابيكسل و5 ميغابيكسل، وذاكرة بسعة 3 غياغابت. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف هايسنس Infinity H30lite تمييز مشهد الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الأداء المتميز في التجميل والتصوير الليلي.

الجهاز رباعي النواة يسهل الطلاقة

تم تصميم جهاز هايسنس Infinity H30lite باستخدام SC9863Aمن يونيسوك، وهي مجموعة شرائح أل تي إي مدمجة للغاية تعتمد على معالج Arm Cortex-A55 ، ثماني النواة، 1.6 غيغاهيرتز، العالي الأداء. بالمقارنة مع معالج Arm Cortex-A53، فإن هذا المعالج يتميز بتحسن كبير في الأداء وسرعة في التشغيل ومعالجة الذكاء الاصطناعي، مما يضمن التشغيل السلس للألعاب والتطبيقات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تدعم شريحة يونيسوك SC9863A التعرف على الوجه استنادًا إلى الشبكة العصبية العميقة، ما يمكن من التثبت السريع والدقيق للوجه وحماية خصوصية وأمن المعلومات للمستخدمين النهائيين.

التصوير

تقدم شريحة يونيسوك SC9863A تحسينات كبيرة لقدرات المعالجة للكاميرا والتطبيقات المبتكرة، مما يجعل هاتف Infinity H30lite يحقق الجمال في الوقت الحقيقي، ووضوح الخلفية، والمشهد الليلي والتصوير البانورامي. وبفضل خوارزمية تصحيح البوكي، ودبليو زائد تي وتصحيح التشوه التي طورتها يونيسوك بشكل مستقل، تتمتع ميزات الجمال، وإزالة الضباب، وأتش دي آر والجوانب الأخرى بأداء ممتاز في الرؤية الليلية الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال خوارزمية الذكاء الاصطناعي الذكي، يمكن لـ يونيسوك SC9863A تحقيق الكشف والتعرف الذكي على المشهد في الوقت الحقيقي وتحسين وضع التصوير وحدوده تلقائيًا وفقًا لخصائص المشهد المختلفة، وخلق تجارب تصوير أكثر ذكاءً.

وقال إريك جو، نائب الرئيس الأول للتسويق في يونيسوك: “نشعر بالامتنان لكون هايسنس شريكا تجاريا لنا والعمل سويًا لخدمة السوق الإفريقي. الاتصالات الجوالة تشهد نمو متسارعا في إفريقيا، وتسارع الأعداد الكبيرة من مستخدمي جي 2 بالانتقال إلى شبكات جي 3 وجي 4 . وستواصل يونيسوك تنمية المجتمع المحلي والتعاون مع شركة هايسنس في تقديم حلول مخصصة وخدمات ممتازة لتمكين الحقبة الجديد من إفريقيا الرقمية”.

وقال جيري ليو، مدير هايسنس في الشرق الأوسط وأفريقيا “نحن متحمسون للغاية للدخول في شراكة مع يونيسوك في إطلاق هاتفنا الذكي الجديد، Infinity H30lite، الذي تم طرحه لأول مرة بشريحة SC9863A للقارة الأفريقية. سنعمل معًا على التحول من جي 2 إلى جي 3 وجي 4 في إفريقيا.”