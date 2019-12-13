‫شركة هالو ماريتايم تفتتح مقرا لها في البحرين

نيوتن، نيوهامشير، 13 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز، إنك (“هالو”)، وهي شركة هندسة بحرية ومزودة للحلول الهندسية المتقدمة للاحتياجات الأمنية للأصول البحرية الاستراتيجية، اليوم اختيارها البحرين لإقامة مقرها في الشرق الأوسط فيها من أجل الاستثمار في تطوير الأعمال وبناء العلاقات المحلية.

يقع مكتب هالو ماريتايم في البحرين في برج الجسرة، في الحي الدبلوماسي. مخاطر الأمن البحري العالمية متواصلة ومنتشرة، وتعتقد شركة هالو ماريتايم أن أمامها فرصة لتوسيع محفظة أعمالها في الشرق الأوسط بسرعة من خلال الاستفادة من مناخ الأعمال المتفوق في البحرين. وسيقود لوك ريتر، نائب رئيس تطوير الأعمال في هالو، والخبير المحنك في الأمن البحري، أعمال الشركة من مكتبها بالبحرين.

تستفيد هالو من العديد من المزايا المتاحة للشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها. فتكاليف التشغيل المنخفضة مقارنةً بالجيران الإقليميين الآخرين، والقوى العاملة المحلية التي تتمتع بمجموعة من المهارات القيمة، وموقعها كبوابة طبيعية للمنطقة بأكملها، كلها تجعل البحرين موقعًا جذابًا للمقر الرئيسي للشركة. وقالت هدى نونو، سفيرة البحرين السابقة لدى الولايات المتحدة الأميركية، “هالو ماريتايم هي بالتحديد نوع الشركة التي يسعدنا الترحيب بها هنا في البحرين. هذه الشركة تدار بشكل جيد وتعمل على مبادرات استراتيجية تدعم الأمن القومي، وهي نشطة للغاية في مجتمع الأعمال المحلي. يسعدنا أن نراهم هنا في البحرين “.

لم تكن تكنولوجيا الحاجز الأمني ​​للواجهات البحرية أكثر أهمية في تطبيقات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون في المجال البحري مما هي عليه اليوم. يواجه مشغلو البنية التحتية الحرجة تحديات أمنية معقدة تتعلق بالتهديدات التي تحملها المياه. وقال بريندان غراي، رئيس هالو ماريتايم: “هناك منشآت في جميع أنحاء الشرق الأوسط مثل مصافي البترول والمرافق السائبة ومحطات الطاقة الكهربائية والقواعد البحرية التي لها محيط أمني على المياه. وهناك استثمارات تُضخ لتأمين هذه المنشآت، ونحن في وضع جيد لدعم هذه المبادرات.”

حول شركة هالو ماريتايم ديفنس سيستمز

تقدم هالو ماريتايم ديفنس سيستمز (هالو) إنك حلولًا فريدة من نوعها للحاجز البحري الأمني لتأمين الأصول الحيوية المعرضة للهجمات البحرية. وفي عالم يسوده الوعي بالأمن، فإن الأصول الحكومية (القواعد البحرية والسفن والمنشآت) والأصول التجارية والخاصة (الموانئ والمحطات الطرفية ومحطات الطاقة النووية وحفارات النفط والغاز) هي بحاجة حقيقية وفورية وحرجة لمستويات عالية من الحماية. تقدم منتجات الجيل القادم من حلول الأمن البحري لهالو حلولاً فريدة لسيناريوهات الأمن البحري الصعبة. تثبت الأنظمة المركبة من منتجات الشركة حماية أكبر ضد التهديدات، وبصمة أصغر، وتكاليف دورة حياة تنافسية أكبر.

الاتصال:

ديفيد تولي، كبير المسؤولين الماليين، هاتف: 4411-259 (603) 1+

الاتصالات العامة: dtolly@HALOdefense.com

https://www.HALOdefense.com/

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