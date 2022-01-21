‫شركة نيوجن للبرمجيات تستحوذ على شركة Number Theory

بهذا الاستحواذ، عزّزت شركة نيوجن قدرتها على تزويد جميع الشركات بحلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي القائم على الحوسبة السحابية الأصلية والإمكانيات منخفضة الأكواد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة نيوجن للبرمجيات، وهي شركة برمجيات رائدة تمتلك منصة للتحول الرقمي الموحّد، عن اقترابها من إتمام صفقة استحواذ على شركة Number Theory الهندية، وهي شركة تمتلك منصة علوم بيانات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؛ بعد تنفيذ الشروط المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم المعتمدة.

وتتميّز منصة AI Studio، التابعة لشركة Number Theory، بإمكانية تزويد مختلف الشركات بخدمات متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مع ميزة توحيد دورة الحياة الكاملة لهندسة البيانات، من إعداد البيانات إلى تطوير النماذج ومراقبتها. كما تمكّن هذه المنصة كلًا من خبراء وعلماء البيانات، والموطنين العاديين من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أعلى؛ ومن ثمّ تساعدهم على إنجاز المهام الرئيسية للتعلم الآلي خلال مدّة لا تتجاوز ساعات أو أيام قلائل فحسب. ويمثل هذا الاستحواذ تعزيزًا لكفاءة منصة التحول الرقمي منخفضة الأكواد NewgenONE التابعة لشركة نيوجين، والتي توفر إمكانيات تحليل البيانات والنمذجة في مجالي التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقه على عملية الاستحواذ، قال فيريندر جيت، الرئيس التنفيذي لشركة نيوجن: “يتزايد اهتمام عملائنا بالاستفادة من بياناتهم لتسريع نمو أعمالهم والوصول إلى أفكار تجارية عميقة. وستكون خبرة شركة Number Theory في هذا المجال إلى جانب محرّك يتميز بالقوة والفاعلية مفيدين للغاية في عملية استخلاص أفكار تجارية قابلة للتنفيذ على نحوٍ عاجل. وغالبًا ما تكون هناك مشكلات في مشروعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من حيث التعقيد وارتفاع التكاليف وضعف الجودة؛ لكنّ حلول منصة Number Theory تتميّز بالبساطة والكفاءة وانخفاض التكاليف لذا تُعدّ مناسبة لجميع الشركات، وكذلك توفر المنصة لفرق الدمج إمكانيات متميزة لبناء التطبيقات ونشرها وتكاملها طوال دورة الحياة الكاملة لعملية النمذجة على منصة سحابية منخفضة الأكواد. ونحن نرحب بفريق عمل Number Theory للعمل ضمن عائلة شركتنا الأم نيوجن”.

وقال راجان ناجينا وتارون جالياني، المؤسسان الشريكان لشركة Number Theory: “لقد تمكّنت شركة نيوجن من تطوير عدد من التطبيقات التجارية المعقدة والخدمات المهمّة لعملائها المنتشرين حول العالم، ومن بينهم شركات عاملة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين. وتتميّز شركة نيوجن باستثماراتها القوية وشراكاتها المتميّزة، لذا فنحن نشعر بأنّها الشريك الأمثل لنا لتحقيق النمو والازدهار. ونحن نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة لعملائنا المشتركين لتمكينهم من الاستفادة القصوى مما لديهم من البيانات في شركاتهم، مع الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”.

عن شركة نيوجن المحدودة للبرمجيات

شركة نيوجن هي شركة برمجيات رائدة تمتلك منصة تطبيقات منخفضة الأكواد للتحول الرقم الموحد وتوفر خدمات متنوعة مثل أتمتة العمليات وخدمات المحتوى وحلول لإدارة الاتصالات. وتحظى هذه المنصة بثقة شركات ناجحة على مستوى العالم لتطوير ونشر تطبيقاتها التجارية المعقدة على الشبكة السحابية لتمكين العملاء من استخدام التطبيقات. وتوفر هذه المنصة للشركات جميع الخدمات اللازمة من التسجيل إلى طلبات الحصول على الخدمات، ومن الإقراض إلى الاكتتاب، وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى في مختلف القطاعات. وتحتل شركة نيوجين مكانة بارزة عالميًا لما تتميز به حلولها من سلاسة وبساطة وسرعة في الأداء.

للتواصل: meenakshi.arora@ newgensoft.com