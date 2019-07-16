‫شركة ميناريني سيليكون بيوسيستمز تطلق أداة تخفيض حجم العينات VRNxT

تخفيض الحجم التلقائي يرفع الدقة في تدفقات عمل الخلية

بولونا، إيطاليا وهنتنغتون فالي، بنسلفانيا، 17 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميناريني سيليكون بيوسيستمز، الشركة الرائدة في تقنيات الخزعة السائلة والخلايا النادرة، أنها ستطلق حل VRNxT™، وهو أداة تخفيض الحجم التي تم تعظيمها للتخلص من خطوات تخفيض الحجم اليدوية للعينات في التدفقات البيولوجية الخلوية.

من خلال توحيد خفض حجم العينة، تضيف VRNxT الدقة لتحليل الخلايا النادرة والخلية المفردة، مما يقلل فقدان العينات الثمينة ويزيد من سرعة تدفق العمل. وفي حين تم تطوير VRNxT لتوحيد تدفق عمل تقنية DEPArray workflow*، إلا أن التطبيقات الأوسع في تقليل الحجم لا زالت ممكنة.

وقال جياني ميدورو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميناريني سيليكون بيوسيستمز: “تم إنتاج VRNxT استجابة لتعليقات العملاء المباشرة وهي الإضافة اللازمة لتدفق عمل DEPArray أو أي تدفق عمل آخر. يقوم هذا الجهاز الجديد بإزالة خطوات تقليل الحجم يدويًا وتبسيط العملية الكلية، مما يضيف الدقة مع تقليل وقت التدريب العملي.”

تزيل أداة تخفيض الحجم التلقائية VRNxT خطوات توجيه الأنابيب اليدوية، مما يقلل من الوقت العملي بنسبة تصل إلى 90٪ ويزيل تقلب المشغل. ليست هناك حاجة إلى مجموعات مهارات محددة أو تدريب على التشغيل، وبالتالي الخروج بنتائج مستقلة عن المستخدم مع إمكانية تكرار ونجاح عاليتين، مع الاحتفاظ بنسبة 99 ٪ من الخلايا المفردة بعد تخفيض الحجم.

وقال الطبيب ماتيجا سنودرل، مدير قسم علم الأمراض، قسم علم الأمراض الجزيئية في جامعة نيويورك لانغوني هيلث، الذي اختبر الأداة الجديدة في مختبره: “ساعدتنا الأداة في تقليل معدل الخطأ ووقت المعالجة. نحن نتعامل مع أنواع الخلايا النادرة المنعزلة من عينات أف أف بي إي. باستخدام VRNxT، تمكنا من تقليل فرصة الخطأ في خطوة خفض الحجم، وهو أمر مهم بشكل خاص عند جمع عينات من خلية واحدة، وتقليل الوقت اللازم لمعالجة هذه العينات.”

يستخدم VRNxT حركة دورانية لتقليل حجم العينة ويمكنه معالجة ما يصل إلى أربع عينات في وقت واحد، مما يقلل من الوقت اللازم لإعداد العينة. بدءاً من أي وحدة تخزين في أنبوب بي سي آر، يعمل VRNxT على تقليل حجم العينة إلى 12.5 ميكرولتر تقريبًا في 25 ثانية وحوالي 2 ميكروليتر في حوالي ثماني ثوان.

نظام The DEPArray System هو النظام الوحيد للفرز والعزل المستند إلى الصور والذي يجمع بين ميكروفلويديك والالكترونيات الدقيقة والمجهر لعزل ومعالجة الخلايا النادرة الفردية بدقة 100 ٪.

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حول ميناريني سيليكون بيوسيستم

تقدم ميناريني سيليكون بيوسيستمز تقنيات وحلولا فريدة للخلايا النادرة توفر للباحثين الإكلينيكيين إمكانية الوصول إلى دقة لا مثيل لها في دراسة الخلايا وتوصيفها الجزيئي. توفر تكنولوجيات الشركة CELLSEARCH® و DEPArray ™ حلاً شاملاً لتعداد وفرز الخلايا النادرة بدقة الخلية واحدة.

ميناريني سيليكون بيوسيستمز، Menarini Silicon Biosystems, ومقرها في بولونيا، إيطاليا، وهنتننغدون فالي في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة ميناريني، وهي شركة متعددة الجنسيات للأدوية والتكنولوجيا الحيوية والتشخيص ومقرها في فلورنسا، إيطاليا، ويعمل بها 17،640 موظفًا في 136 دولة.

* سير العمل الموضح هو للاستخدام البحثي فقط. وهو ليس للاستخدام في إجراءات التشخيص. لم يتم تحديد خصائص الأداء وسلامة وفعالية سير العمل ولم يتم تأكيدها أو اعتمادها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير.

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