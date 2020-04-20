‫شركة ميغفي تنشر حل مسح درجة الحرارة المعزز بالذكاء الاصطناعي لحماية العاملين الأساسيين والمجتمعات خلال أزمة كوفيد-19

بكين، 20 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — نشرت شركة ميغفي تكنولوجي المحدودة، وهي شركة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، حلا معززا بالذكاء الاصطناعي لمسح درجات الحرارة في مواقع مختلفة في الصين والخارج، من أجل حماية العاملين الأساسيين والمجتمعات خلال تواصل أزمة كوفيد-19. وإذ تم تأسيسها في العام 2011 في العاصمة الصينية بكين، تركز شركة ميغفي على تطبيقات وحلول التعلم العميق، وأصبحت رائدة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ولوغاريتمات الكمبيوتر على حالات الاستخدام العملي.

يقلل حل مسح درجة الحرارة المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي منميغفيمن مخاطر الإصابة بالفيروس في وسائل النقل، ويعزز السلامة الشخصية ويحسن الكفاءة وحركة الركاب في الأماكن العامة. باستخدام نموذج الكشف الأمثل، يمكن للنظام قياس درجة حرارة عدة أشخاص في الثانية، مع مستوى دقة ± 0.3 درجة مئوية (0.5 درجة فهرنهايت). لا يحتاج الأفراد إلى إزالة أقنعتهم الواقية للخضوع لفحص درجة الحرارة. يقوم النظام بتوجيه تنبيه عند مرور شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مما يشير إلى ضرورة فحص الفرد يدويًا أو رفض دخوله إلى وسيلة النقل.

وقد كان فحص درجة الحرارة أداة فعالة في احتواء انتشاركوفيد-19، إذ أن أحد الأعراض الرئيسية لـكوفيد-19 هو الحمى. أثبت نظامميغفيالمزود بالذكاء الاصطناعي أنه أكثر أمانًا وفعالية من مقاييس الحرارة المحمولة يدويًا لأنه يلغي الحاجة إلى الاتصال الجسدي الوثيق بين الأفراد.

يأتي الحل في عدة تكوينات لتلبية الاحتياجات المختلفة. يعتبر النموذج Ming-Ji مناسبًا للاستخدام في المواقع ذات حركة المرور العالية مثل المطارات ومحطات مترو الأنفاق وردهات المستشفيات، ويمكنه قياس درجة حرارة الجسم لما يصل إلى 15 شخصًا في الثانية. يمكنه اكتشاف درجة حرارة جسم الإنسان بدقة على مسافات أكبر من ثلاثة أمتار. يتكون الحل الأكثر إحكاما، والمعروف باسم “كوالا”، من لوحة عرض يمكن تثبيتها على الحائط أو على الحامل مع وحدة معالجة صغيرة. يمكن قياس درجة حرارة الجسم بدقة لكل شخص على مسافة 0.3 إلى متر واحد في غضون نصف ثانية. وهي مصممة لمواقع التحكم في الدخول الضيقة مع حركة السير المنخفضة إلى المتوسطة، مثل محلات السوبر ماركت والأحرام الجامعية والمباني السكنية والتجارية.

تم بالفعل نشر أنظمة فحص درجات الحرارة من ميغفي هذا في العديد من المواقع منذ إطلاقها في شباط/فبراير، بما في ذلك المستشفيات في الصين وتايلاند، وحوالي 200 متجر ومحل سوبر ماركت في الصين والمباني السكنية والتجارية في بلدان متعددة.

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