‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تُعلن عن نتائجها التجارية خلال شهر أيار/مايو 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تحقق سجلات جديدة في حصة السوق

برينستون، نيوجرسي، 4 حزيران/يونيو2021 /PRNewswire/ — — أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc (ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك.) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأميركية التابعة لها في أيار/مايو 2021 -(المعروفة اختصارًا باسم مياكس MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (معًا، مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).

أبلغت مجموعة مياكس إكستشينج عن عدد من السجلات لناحية حجم التداول والحصة السوقية الجديدة لتداول الخيارات متعددة القوائم بما في ذلك 16.56 ٪ من حصة السوق في 28 أيار/مايو 2021 وسجل حصة السوق الشهرية 14.71 ٪ في أيار/مايو 2021. بالإضافة إلى ذلك، سجلت بورصة خيارات مياكس حجمًا قياسيًا إجماليًا لعقود في يوم واحد بلغ 3،094،601 في 28 أيار/مايو 2021 وسجل تداول عقود قياسي بلغ 42،859،476 عقدًا في أيار/مايو 2021.

فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 99.6 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 4,984,909 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 14.71% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية.

وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™‏) 565,296,056 سهمًا.

في العقود الآجلة الأمريكية، نفذ سوق أم جي إي أكس 261،078 عقدًا، وهو أفضل إجمالي حجم تداول لشهر أيار/مايو في تاريخ أم جي إي أكس وأعلى بنسبة 44.4 ٪ من إجمالي الرقم القياسي السابق المسجل في أيار/مايو 2018. بلغ إجمالي حجم العقود حتى شهر أيار/مايو 1،371،447 عقدًا، بزيادة قدرها 24.0٪ عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي العقود المفتوحة 93،610 عقدًا في 31 مايو 2021، بزيادة قدرها 18.0٪ عن مايو 2020. وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة® رقمًا قياسيًا في 4،256 عقدًا في أيار/مايو 2021.