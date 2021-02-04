‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن نتائج التداول لشهر يناير للعام 2021 وحصة السوق وسجلات حجم التداول لمجموعة مياكس إكستشينج

برينستون، نيوجيرسي، 4 شباط/فبراير 2021/بي آر نيوزواير/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز اليوم عن نتائج تداول الخيارات لشهر كانون الثاني/يناير 2021 لبورصات الأوراق المالية الثلاث التابعة لها ألا وهي – مياكس (MIAX)®، مياكس بيرل (MIAX PEARL) ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald) (المشار إليها جميعًا بـ “مجموعة مياكس إكستشينج (the MIAX Exchange Group).

في سوق الخيارات، نفذت مجموعة مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 101 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ كحجم تداول يومي مشترك (ADV) يبلغ 5,328,742 عقدًا، وهو ما يمثل إجمالي 12.65% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 12.65٪ زيادة بأكثر من 22٪ عن شهر يناير 2020.

في الأسهم الأميركية، نفذت بورصة مياكس بيرل للأسهم 506,156,135 سهمًا.

حجم التداول اليومي لخيارات الأسهم لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية عقود خيارات الأسهم يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير 20 ديسمبر نسبة التغيير يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير أيام التداول 19 21 22 19 21 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 800,229,351 471,771,710 69.6% 719,646,140 11.2% 800,229,351 471,771,710 69.6% مجموعة مياكس إكستشينج 101,246,102 48,596,332 108.3% 79,347,042 27.6% 101,246,102 48,596,332 108.3% مياكس 34,953,436 20,949,527 66.8% 31,200,513 12.0% 34,953,436 20,949,527 66.8% مياكس بيرل 29,898,714 23,902,827 25.1% 22,347,253 33.8% 29,898,714 23,902,827 25.1% مياكس إيميرالد 36,393,952 3,743,978 872.1% 25,799,276 41.1% 36,393,952 3,743,978 872.1% متوسط حجم التبادل اليومي لخيارات الأسهم يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير 20 ديسمبر نسبة التغيير يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 42,117,334 22,465,320 87.5% 32,711,188 28.8% 42,117,334 22,465,320 87.5% مجموعة مياكس إكستشينج 5,328,742 2,314,111 130.3% 3,606,684 47.7% 5,328,742 2,314,111 130.3% مياكس 1,839,655 997,597 84.4% 1,418,205 29.7% 1,839,655 997,597 84.4% مياكس بيرل 1,573,617 1,138,230 38.3% 1,015,784 54.9% 1,573,617 1,138,230 38.3% مياكس إيميرالد 1,915,471 178,285 974.4% 1,172,694 63.3% 1,915,471 178,285 974.4% حصة خيارات الأسهم في السوق لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة خيارات الأسهم في السوق يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير 20 ديسمبر نسبة التغيير يناير، 21 يناير، 20 نسبة التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 12.65% 10.30% 22.8% 11.03% 14.7% 12.65% 10.30% 22.8% مياكس 4.37% 4.44% -1.6% 4.34% 0.7% 4.37% 4.44% -1.6% مياكس بيرل 3.74% 5.07% -26.3% 3.11% 20.3% 3.74% 5.07% -26.3% مياكس إيميرالد 4.55% 0.79% 473.1% 3.58% 26.9% 4.55% 0.79% 473.1% حجم تداول خيارات الأسهم لـ أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي المقارنة السنوية الأسهم (بالملايين) Jan-21 Jan-20 نسبة التغيير 20 ديسمبر نسبة التغيير Jan-21 Jan-20 نسبة التغيير أيام التداول 19 21 22 19 21 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 296,004 N/A N/A 242,181 22.2% 296,004 N/A N/A حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 506 N/A N/A 268 89.1% 506 N/A N/A حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 27 N/A N/A 12 118.9% 27 N/A N/A حصة السوق لمياكس بيرل 0.17% N/A N/A 0.11% 54.7% 0.17% N/A N/A

سجلات حصة السوق وحجم التداول ليناير 2021

مياكس سجلات خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج يوم واحد حجم التداول 8,077,071 يناير 2021 شهري حجم التداول 101,246,102 يناير 2021

مياكس إيميرالد سجلات خيارات الأسهم مياكس إيميرالد يوم واحد حصة السوق 5.94% 27 يناير، 2021 حجم التداول 2,780,300 27 يناير، 2021 شهري حصة السوق 4.55% يناير 2021 حجم التداول 36,393,952 يناير، 2021

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية على [email protected] MIAXOptions.com .

اتصالات الشركات:

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

[email protected]

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي ومياكس إيميرالد أل أل سي بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة أسهم برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس Ticker: PIKE)) وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500) صندوق المؤشرات المتداولة) (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.