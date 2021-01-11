‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن نتائج التداول للعام 2020 وحصة السوق وسجلات حجم التداول لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرسي، 11 كانون الثاني/يناير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نتائج تداول خيارات نهاية العام 2020 لبورصات الأوراق المالية الوطنية الثلاثة – مياكس®مياكس بيرل® ومياكس إيميرالد® ((وهي معا تشكل مجموعة مياكس إكستشينج) إذ سجل كل من البورصات الثلاثة ومجموعة مياكس إكستشينج حصص سوق جديدة وسجلات حجم على مدار العام. وزادت حصة السوق لمجموعة مياكس إكستشينج بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي مقارنة بالعام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت بورصة مياكس بيرل إيكويتيز رقماً قياسياً بلغ 61،792،297 سهمًا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020. وسيتم تضمين التقارير الشهرية لنتائج تداول الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج ضمن نتائج شهر كانون الثاني/يناير 2021.

حجم تداول خيارات الأسهم لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية عقود خيارات الأسهم 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير 20 نوفمبر نسبة التغيير 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير أيام التداول 22 21 20 253 252 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 719,646,140 373,792,463 92.5% 640,174,308 12.4% 7,004,304,148 4,420,542,768 58.4% مجموعة مياكس إكستشينج 79,347,042 36,464,337 117.6% 69,070,280 14.9% 827,187,596 439,614,442 88.2% مياكس 31,200,513 14,723,870 111.9% 24,998,418 24.8% 330,036,680 177,085,434 86.4% مياكس بيرل 22,347,253 18,507,078 20.7% 21,710,167 2.9% 293,410,388 233,794,910 25.5% مياكس إيميرالد 25,799,276 3,233,389 697.9% 22,361,695 15.4% 203,740,528 28,734,098 609.1% إجمالي متوسط التداول اليومي لخيارات الأسهم 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير 20 نوفمبر نسبة التغيير 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 32,711,188 17,799,641 83.8% 32,008,715 2.2% 27,684,997 17,541,836 57.8% مجموعة ميامي إكسنشينج 3,606,684 1,736,397 107.7% 3,453,514 4.4% 3,269,516 1,744,502 87.4% مياكس 1,418,205 701,137 102.3% 1,249,921 13.5% 1,304,493 702,720 85.6% مياكس بيرل 1,015,784 881,289 15.3% 1,085,508 -6.4% 1,159,725 927,758 25.0% مياكس إيميرالد 1,172,694 153,971 661.6% 1,118,085 4.9% 805,299 114,024 606.3% حصة خيارات الأسهم في السوق مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة خيارات الأسهم في السوق 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير 20 نوفمبر نسبة التغيير 20 ديسمبر 19 ديسمبر نسبة التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 11.03% 9.76% 13.0% 10.79% 2.2% 11.81% 9.94% 18.8% مياكس 4.34% 3.94% 10.1% 3.90% 11.0% 4.71% 4.01% 17.6% مياكس بيرل 3.11% 4.95% -37.3% 3.39% -8.4% 4.19% 5.29% -20.8% مياكس إيميرالد 3.58% 0.87% 314.4% 3.49% 2.6% 2.91% 0.65% 347.5%

سجلات حصة السوق وحجم التداول 2020

مياكس سجلات خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج يوم واحد حصة السوق 15.50% 3 سبتمبر، 2020 حجم التداول 6,664,360 3 سبتمبر، 2020 شهريا حصة السوق 13.71% سبتمبر 2020 حجم التداول 86,720,900 سبتمبر 2020 ربع سنوي حصة السوق 12.47% الربع الثالث، 2020 حجم التداول 224,171,106 الربع الثالث، 2020 خيارات مياكس سجلات خيارات مياكس إكويتي يوم واحد حجم التداول 2,707,322 4 سبتمبر 2020 شهري حجم التداول 36,901,910 سبتمبر 2020 ربع سنوي حجم تداول 93,460,072 الربع الثالث، 2020 خيارات مياكس بيرل سجلات خيارات مياكس بيرل إكويتي يوم واحد حجم التداول 2,780,300 28 فبراير 2020 شهري حجم التداول 34,463,389 يونيو 2020 ربع سنوي حجم التداول 79,689,376 الربع الثاني، 2020 مياكس إيميرالد سجلات خيارات مياكس إيميرالد إكويتي يوم واحد حصة السوق 4.96% 2 سبتمبر 2020 حجم التداول 2,028,075 3 سبتمبر 2020 شهري حصة السوق 4.10% سبتمبر 2020 حجم التداول 25,954,431 سبتمبر 2020 ربع سنوي حصة السوق 3.56% الربع الرابع، 2020 حجم التداول 69,706,440 الربع الرابع، 2020

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى للعام 2020 ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)

إتمام عملية الاستحواذ على بورصة منيابوليس للحبوب (أم جي إي أكس).

تم الاستحواذ على بورصة برمودا.

إطلاق بورصة مياكس بيرل إيكويتيز، التي أكملت يومها الأول من التداول الحي برمز NTGR (NETGEAR Inc ) في 29 أيلول/سبتمبر 2020.

) في 29 أيلول/سبتمبر 2020. إتمام صفقة استراتيجية مع شركات رائدة في الصناعة للتداول في أسهم مياكس بيرل. ومن بين الشركات المشاركة في المعاملة سيتداديل سيكيوريتيز، أل أل سي، هدسون ريفر تريدنغ، جمب تريدنغ غروب، سيمبلكس تريدنغ، أل أل سي، سوسكهينا سيكيوريتيز، ويو بي أس.

استكمال الاستثمار في الأسهم في أم إي إي جي هولدنغز المحدودة، الشركة القابضة الأم لميدشينز، وهي بورصة تداول أصول رقمية ناشئة.

الإعلان عن شراكة إستراتيجية واستثمار أسهم تنافسي في شركة دياموند ستاندرد إنك، التي ابتكرت أول سلعة ماسية قابلة للاستبدال.

أعلن عن شراكة إستراتيجية واستثمار أسهم في شركة فيسيكا تكنولوجيز (فيسيكا)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تنتج منتجات وخدمات تجعل البيانات المالية أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ للمستخدمين.

استكمال الاستثمار في الأسهم في شركة ستراتيفاي تكنولوجيز إنك، وهي منصة ناشئة لتحليل مخاطر المحفظة والامتثال.

مجموعة مياكس إكستشينج

حصلت على جائزة فئة “تكنولوجيا التبادل الأكثر ابتكارًا” في جوائز تكنولوجيا الصناديق ودبليو أس أل 2020.

مياكس

أعيد إطلاق العقود الآجلة على مؤشر سبايكس ® على أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex® ® منصة CME Globex ® في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية على[email protected] MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات:

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

[email protected]

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة مياكس®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة برمودا إكستشينج.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارةwww.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

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