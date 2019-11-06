‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية لشهر أكتوبر2019 وسجلات قياسية يومية جديدة لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 6 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر آب/أغسطس 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 41.7 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر آب/أغسطس بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,816,090 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.37.%.

حجم الاتجار لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى الآن عقود خيارات الأسهم أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تغيير سبتمر 19 % تغيير أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تغيير أيام الاتجار 23 23 20 211 211 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 402,970,144 492,277,954 -18.1% 360,693,463 11.7% 3,688,868,199 3,811,760,065 -3.2% مجموعة مياكس إكستشينج 41,770,074 47,333,382 -11.8% 35,997,644 16.0% 367,270,081 349,082,139 5.2% مياكس 16,846,978 20,695,139 -18.6% 13,958,514 20.7% 146,909,845 170,500,587 -13.8% مياكس بيرل 21,308,131 26,638,243 -20.0% 19,115,274 11.5% 198,166,617 178,581,552 11.0% مياكس إيميرالد 3,614,965 – – 2,923,856 23.6% 22,193,619 – – معدل الاتجار اليومي لخيارات الأسهم أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تعيير سبتمبر 19 % تغيير أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 17,520,441 21,403,389 -18.1% 18,034,673 -2.9% 17,482,788 18,065,214 -3.2% مجموعة مياكس إكستشينج 1,816,090 2,057,973 -11.8% 1,799,882 0.9% 1,740,616 1,654,418 5.2% مياكس 732,477 899,789 -18.6% 697,926 5.0% 696,255 808,060 -13.8% مياكس بيرل 926,440 1,158,184 -20.0% 955,764 -3.1% 939,178 846,358 11.0% مياكس إيميرالد 157,172 – – 146,193 7.5% 105,183 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى الآن حصة سوق خيارات الأسهم أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تغيير سبتمبر 19 % تغيير أكتوبر 19 أكتوبر 18 % تغيير مجموعة مياكس إكستشينج 10.37% 9.62% 7.8% 9.98% 3.9% 9.96% 9.16% 8.7% مياكس 4.18% 4.20% -0.6% 3.87% 8.0% 3.98% 4.47% -11.0% مياكس بيرل 5.29% 5.41% -2.3% 5.30% -0.2% 5.37% 4.69% 14.7% مياكس إيميرالد 0.90% – – 0.81% 10.7% 0.60% – –

تشمل الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

مجموعة مياكس إكستشينج

رقم قياسي يومي جديد لحصة السوق

11.98 ٪ حصة السوق في 7 أكتوبر 2019

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

أعلنت أن براءات نازداك الخمس التالية قد تم إبطالها وتقرر أن جميع المطالبات التي قدمت بشأنها غير صالحة للحصول على البراءة بموجب القانون الحالي من قبل مجلس محاكمات واستئناف البراءات التابع لمكتب البراءات والماركات التجارية الأميركي: أرقام البيانات الأميركية 6,618,707 (1 أكتوبر)، 7,246,093 (1 أكتوبر)، 7,921,051 (3 أكتوبر)، 7,747,506 (9 أكتوبر)، و8,386,371 (10 أكتوبر).

كان مؤشر نازداك قد أكد ملكيته لما مجموعه ست براءات في دعواه الخاصة بالتعدي ضد ميامي إنترناشيونال هولدنغز. وسيبت مجلس البراءات في آخر براءة متبقية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465- 897- 609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.