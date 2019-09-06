‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية وأرقام قياسية جديدة لشهر أغسطس 2019 لمجموعة مياكس إكستشينج

- ticket title
- Security Council Committee concerning Libya Convenes Meeting with Libya, Regional, Neighbouring States
- Italy’s New Government Should Undo Its Worst Migration Policies
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- International Meeting Essential to Getting Libya-led Political Process Back on Track, Ending Conflict, Special Representative Tells Security Council
شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية وأرقام قياسية جديدة لشهر أغسطس 2019 لمجموعة مياكس إكستشينجSeptember 6, 2019
برنستون، نيوجيرزي، 6 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر آب/أغسطس 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 43.1 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر آب/أغسطس بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,961,849 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.31. %.
|حجم التبادل التجاري لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي.
|المقارنة السنوية حتى تاريخه
|عقود خيارات الأسهم
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|يوليو 19
|% التغيير
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|أيام الاتجار
|22
|23
|22
|168
|169
|صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|418,770,313
|384,002,068
|9.1%
|357,634,292
|17.1%
|2,925,204,592
|2,996,915,123
|-2.4%
|مجموعة مياكس إكستشينج
|43,160,673
|37,642,941
|14.7%
|33,515,718
|28.8%
|289,502,363
|271,017,724
|6.8%
|مياكس
|15,848,772
|17,270,967
|-8.2%
|12,915,781
|22.7%
|116,104,353
|135,213,974
|-14.1%
|مياكس بيرل
|24,174,456
|20,371,974
|18.7%
|18,163,873
|33.1%
|157,743,212
|135,803,750
|16.2%
|مياكس إيميرالد
|3,137,445
|–
|–
|2,436,064
|28.8%
|15,654,798
|–
|–
|متوسط الاتجار اليومي لخيارات الأسهم
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|يوليو 19
|% التغيير
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|19,035,014
|16,695,742
|14.0%
|16,256,104
|17.1%
|17,411,932
|17,733,226
|-1.8%
|مجموعة إمياكس إكستشينج
|1,961,849
|1,636,650
|19.9%
|1,523,442
|28.8%
|1,723,228
|1,603,655
|7.5%
|مياكس
|720,399
|750,912
|-4.1%
|587,081
|22.7%
|691,097
|800,083
|-13.6%
|مياكس بيرل
|1,098,839
|885,738
|24.1%
|825,631
|33.1%
|938,948
|803,572
|16.8%
|مياكس إيميرالد
|142,611
|–
|–
|110,730
|28.8%
|93,183
|–
|–
|حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|المقارنة السنوية حتى تاريخه
|حصة خيارات الأسهم في السوق
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|يوليو 19
|% التغيير
|أغسطس 19
|أغسطس 18
|% التغيير
|مجموعة مياكس إكستشينج
|10.31%
|9.80%
|5.1%
|9.37%
|10.0%
|9.90%
|9.04%
|9.4%
|مياكس
|3.78%
|4.50%
|-15.9%
|3.61%
|4.8%
|3.97%
|4.51%
|-12.0%
|مياكس بيرل
|5.77%
|5.31%
|8.8%
|5.08%
|13.7%
|5.39%
|4.53%
|19.0%
|مياكس إيميرالد
|0.75%
|–
|–
|0.68%
|10.0%
|0.54%
|–
|–
تشمل الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:
مجموعة مياكس إكستشينج
- رقم قياسي جديد يومي لحصة السوق
11.79 ٪ حصة السوق في 23 أغسطس 2019
- رقم قياسي يومي جديد للعقود المنفذة
2901.043 عقدا في 23 أغسطس 2019
ميامي إنترناشيونال هولدنغز
- الإعلان عن شراكة مع أدفانسد فندمنتالز أل أل سي (أدفانسد فندمنتالز)، الشركة المالكة والمطورة للجيل القادم من مؤشرات بيتا، لتطوير مجموعة من المنتجات المالية المسجلة على أساس المؤشرات العقارية التجارية لأدفانسد فندمنتالز المدرجة حصريًا على مؤشرات مياكس إكستشينج.
- من المتوقع أن يتم إدراج المجموعة الأولى من المنتجات والخيارات المسواة نقديا والعقود الآجلة على المؤشرات العقارية التجارية في العام 2020. تظل جميع المنتجات خاضعة لموافقة لجنة الأوراق المالية وسي أف تي سي على التوالي.
لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..
اتصالات الشركات:
دومينيك برونيتي – ميلر
الهاتف: 1465-897-609-1+
البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com
نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج
ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.
تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).
مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).
تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.
لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com
تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية
يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.
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