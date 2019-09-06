‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية وأرقام قياسية جديدة لشهر أغسطس 2019 لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 6 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر آب/أغسطس 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 43.1 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر آب/أغسطس بمتوسط حجم تجارة يومي مشترك بلغ 1,961,849 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.31. %.

حجم التبادل التجاري لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي. المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير يوليو 19 % التغيير أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير أيام الاتجار 22 23 22 168 169 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 418,770,313 384,002,068 9.1% 357,634,292 17.1% 2,925,204,592 2,996,915,123 -2.4% مجموعة مياكس إكستشينج 43,160,673 37,642,941 14.7% 33,515,718 28.8% 289,502,363 271,017,724 6.8% مياكس 15,848,772 17,270,967 -8.2% 12,915,781 22.7% 116,104,353 135,213,974 -14.1% مياكس بيرل 24,174,456 20,371,974 18.7% 18,163,873 33.1% 157,743,212 135,803,750 16.2% مياكس إيميرالد 3,137,445 – – 2,436,064 28.8% 15,654,798 – – متوسط الاتجار اليومي لخيارات الأسهم أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير يوليو 19 % التغيير أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 19,035,014 16,695,742 14.0% 16,256,104 17.1% 17,411,932 17,733,226 -1.8% مجموعة إمياكس إكستشينج 1,961,849 1,636,650 19.9% 1,523,442 28.8% 1,723,228 1,603,655 7.5% مياكس 720,399 750,912 -4.1% 587,081 22.7% 691,097 800,083 -13.6% مياكس بيرل 1,098,839 885,738 24.1% 825,631 33.1% 938,948 803,572 16.8% مياكس إيميرالد 142,611 – – 110,730 28.8% 93,183 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة خيارات الأسهم في السوق أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير يوليو 19 % التغيير أغسطس 19 أغسطس 18 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 10.31% 9.80% 5.1% 9.37% 10.0% 9.90% 9.04% 9.4% مياكس 3.78% 4.50% -15.9% 3.61% 4.8% 3.97% 4.51% -12.0% مياكس بيرل 5.77% 5.31% 8.8% 5.08% 13.7% 5.39% 4.53% 19.0% مياكس إيميرالد 0.75% – – 0.68% 10.0% 0.54% – –

تشمل الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

مجموعة مياكس إكستشينج

رقم قياسي جديد يومي لحصة السوق

11.79 ٪ حصة السوق في 23 أغسطس 2019

رقم قياسي يومي جديد للعقود المنفذة

2901.043 عقدا في 23 أغسطس 2019

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

الإعلان عن شراكة مع أدفانسد فندمنتالز أل أل سي (أدفانسد فندمنتالز)، الشركة المالكة والمطورة للجيل القادم من مؤشرات بيتا، لتطوير مجموعة من المنتجات المالية المسجلة على أساس المؤشرات العقارية التجارية لأدفانسد فندمنتالز المدرجة حصريًا على مؤشرات مياكس إكستشينج.

من المتوقع أن يتم إدراج المجموعة الأولى من المنتجات والخيارات المسواة نقديا والعقود الآجلة على المؤشرات العقارية التجارية في العام 2020. تظل جميع المنتجات خاضعة لموافقة لجنة الأوراق المالية وسي أف تي سي على التوالي.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.