‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية لشهر يوليو 2019 لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 6 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر تموز/يوليو 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 33.5 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر حزيران/يونيو بمتوسط حجم يومي مشترك يبلغ 1,523,442عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 9.37%.

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج

الشهر الحالي المقارنة السنوية حنى تاريخه

عقود خيارات الأسهم يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير يونيو – 19 % التغيير يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير

أيام الاتجار 22 21 20 146 146

صناعة خيارات الأسهم الأميركية 357,634,292 333,216,875 7.3% 340,857,459 4.9% 2,506,434,279 2,612,913,055 -4.1%

مجموعة مياكس إكستشينج 33,515,718 32,584,587 2.9% 32,754,753 2.3% 246,341,690 233,374,783 5.6%

مياكس 12,915,781 15,070,924 -14.3% 12,704,769 1.7% 100,255,581 117,943,007 -15.0%

مياكس بيرل 18,163,873 17,513,663 3.7% 17,626,201 3.1% 133,568,756 115,431,776 15.7%

مياكس إيميرالد 2,436,064 – – 2,423,783 0.5% 12,517,353 – –

معدل حجم التجارة اليومي لخيارات الأسهم يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير يونيو – 19 % التغيير يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير

صناعة خيارات الأسهم الأميركية 16,256,104 15,867,470 2.4% 17,042,873 -4.6% 17,167,358 17,896,665 -4.1%

مجموعة مياكس إكستشينج 1,523,442 1,551,647 -1.8% 1,637,738 -7.0% 1,687,272 1,598,457 5.6%

مياكس 587,081 717,663 -18.2% 635,238 -7.6% 686,682 807,829 -15.0%

مياكس بيرل 825,631 833,984 -1.0% 881,310 -6.3% 914,854 790,629 15.7%

مياكس إيميرالد 110,730 – – 121,189 -8.6% 85,735 – – حصة خيارات سوق الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه

حصة سوق خيارات الأسهم يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير يونيو – 19 % التغيير يوليو – 19 يوليو – 18 % التغيير

مجموعة مياكس إكستشينج 9.37% 9.78% -4.2% 9.61% -2.5% 9.83% 8.93% 10.0%

مياكس 3.61% 4.52% -20.2% 3.73% -3.1% 4.00% 4.51% -11.4%

مياكس بيرل 5.08% 5.26% -3.4% 5.17% -1.8% 5.33% 4.42% 20.6%

مياكس إيميرالد 0.68% – – 0.71% -4.2% 0.50% – –

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465- 897- 609- 1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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