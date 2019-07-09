‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن النتائج التجارية لشهر يونيو 2019 لمجموعة مياكس إكستشينج، مياكس بيرل، وتسجل حصة سوق يومية جديدة

برنستون، نيوجيرزي، 10 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر حزيران/يونيو 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 32.7 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في شهر حزيران/يونيو بمتوسط حجم يومي مشترك يبلغ 1,637,738 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 9.61%.

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم يونيو 19 يونيو 18 التغير % مايو 19 % التغير يونيو 19 يونيو 18 % التغير أيام الاتجار 20 21 22 124 125 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 340,857,459 363,069,104 -6.1% 405,895,497 -16.0% 2,148,799,987 2,279,696,180 -5.7% مياكس إكستشينج غروب 32,754,753 37,126,509 -11.8% 38,004,588 -13.8% 212,825,972 200,790,196 6.0% مياكس 12,704,769 16,834,469 -24.5% 15,227,333 -16.6% 87,339,800 102,872,083 -15.1% مياكس بيرل 17,626,201 20,292,040 -13.1% 19,650,832 -10.3% 115,404,883 97,918,113 17.9% مياكس إيميرالد 2,423,783 – – 3,126,423 -22.5% 10,081,289 – – حجم التجارة اليومي لخيارات الأسهم يونيو 19 يونيو 18 % التغير مايو 19 % التغير يونيو 19 يونيو 18 % التغير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 17,042,873 17,289,005 -1.4% 18,449,795 -7.6% 17,329,032 18,237,569 -5.0% مياكس إكستشينج غروب 1,637,738 1,767,929 -7.4% 1,727,481 -5.2% 1,716,338 1,606,322 6.8% مياكس 635,238 801,641 -20.8% 692,152 -8.2% 704,353 822,977 -14.4% مياكس بيرل 881,310 966,288 -8.8% 893,220 -1.3% 930,685 783,345 18.8% مياكس إيميرالد 121,189 – – 142,110 -14.7% 81,301 – – حصة خيارات سوق الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصو سوق خيارات الأسهم June-19 June-18 % Chg. May-19 % Chg. June-19 June-18 % Chg. مياكس إكستشينج غروب 9.61% 10.23% -6.0% 9.36% 2.6% 9.90% 8.81% 12.5% مياكس 3.73% 4.64% -19.6% 3.75% -0.6% 4.06% 4.51% -9.9% مياكس بيرل 5.17% 5.59% -7.5% 4.84% 6.8% 5.37% 4.30% 25.0% مياكس إيميرالد 0.71% – – 0.77% -7.7% 0.47% – –

ومن بين الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

ميامي بيرل

• أسس رقما قياسيا جديدا لناحية حصته في السوق يوم 26 يونيو 2019، إذ نفذ 6.79 % من حجم الاتجار القومي أو سي سي في خيارات الأسهم.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف:

1-609-897-1465+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو أم جي إي أكس أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي تحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.