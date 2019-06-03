‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارتها لشهر أبريل 2019 لمجموعة مياكس إكستشينج

برنستون، نيوجيرزي، 5حزيران/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر أيار/مايو 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 38 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في أيار/مايو بمتوسط حجم يومي مشترك يبلغ 1,727,481 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 9.36%..

حجم الاتجار لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم مايو 19 مايو 18 % التغيير أبريل 19 % التغيير مايو 19 مايو 18 % التغيير أيام الاتجار 22 22 21 104 104 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 405,895,497 366,176,065 10.8% 344,847,772 17.7% 1,807,942,528 1,916,627,076 -5.7% مجموعة مياكس إكستشينج 38,004,588 36,677,275 3.6% 37,074,375 2.5% 180,071,219 163,663,687 10.0% مياكس 15,227,333 17,106,469 -11.0% 14,929,614 2.0% 74,635,031 86,037,614 -13.3% مياكس بيرل 19,650,832 19,570,806 0.4% 18,750,520 4.8% 97,778,682 77,626,073 26.0% مياكس إيميرالد 3,126,423 – – 3,394,241 -7.9% 7,657,506 – – متوسط الحجم اليومي لخيارات الأسهم مايو 19 مايو 18 % التغيير أبريل 19 % التغيير مايو 19 مايو 18 % التغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 18,449,795 16,644,367 10.8% 16,421,322 12.4% 17,384,063 18,429,107 -5.7% مجموعة مياكس إكستشينج 1,727,481 1,667,149 3.6% 1,765,446 -2.2% 1,731,454 1,573,689 10.0% مياكس 692,152 777,567 -11.0% 710,934 -2.6% 717,645 827,285 -13.3% مياكس بيرل 893,220 889,582 0.4% 892,882 0.0% 940,180 746,405 26.0% مياكس إيميرالد 142,110 – – 161,631 -12.1% 73,630 – – حصة سوق خيارات الأسهم لمياكس إكستشينج الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم مايو 19 مايو 18 % التغيير أبريل 19 % التغيير مايو 19 مايو 18 % التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 9.36% 10.02% -6.5% 10.75% -12.9% 9.96% 8.54% 16.6% مياكس 3.75% 4.67% -19.7% 4.33% -13.3% 4.13% 4.49% -8.0% مياكس بيرل 4.84% 5.34% -9.4% 5.44% -11.0% 5.41% 4.05% 33.5% مياكس إيميرالد 0.77% – – 0.98% -21.7% 0.42% – –

ومن بين الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

• أعلنت أنها قد تشاركت مع عدد من مقدمي السيولة الرواد في الصناعة وصناع السوق لإطلاق مؤشر أسهم سيولة تحت رخصة مؤشر مياكس بيرل.

يتوقع إطلاق مؤشر أسهم مياكس بيرل في الربع الثاني من العام 2020، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية الأميركية.

• الشركات المشاركة تتضمن مجموعة سي تي سي التجارية، هدسون ريفر تريدنغ، آي أم سي، سيمبليكس تريدنغ، سكسهينا سيكيوريتيز وتو سيغما سيكيوريتيز.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف:

1-609-897-1465+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيدمؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعةمياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف ثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أوأم جي إي أكسأي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي تحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.