‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تبلغ عن نتائج تجارتها لشهر نيسان/أبريل 2019 والسجلات الجديدة في السوق لمجموعة مياكس إكستشينج؛ مياكس إيميرالد يصل إلى 1% من حصة السوق

برنستون، نيوجيرزي، 6 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نشاطها التجاري لشهر نيسان/أبريل 2019 لمؤشراتها الإلكترونية الكاملة الثلاثة — مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). ونفذت مجموعة مياكس إكستشينج مجتمعة أكثر من 37 مليون عقد من عقود خيارات الأسهم في نيسان/أبريل بمتوسط حجم يومي مشترك يبلغ 1,765,446 عقدا، ما يمثل حصة سوق خيارات أسهم أميركية تبلغ 10.75%.

حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه عقود خيارات الأسهم أبريل 19 أبريل 18 % تغيير مارس 19 % تغيير أبريل 19 أبريل 18 % تغيير أيام الاتجار 21 21 21 82 82 صناعة خيارات الأسهم الأميركية 344,847,772 356,177,370 -3.2% 365,585,219 -5.7% 1,402,047,031 1,550,451,011 -9.6% مجموعة مياكس إكستشينج 37,074,375 30,457,841 21.7% 36,139,275 2.6% 142,066,631 126,986,412 11.9% مياكس 14,929,614 15,707,143 -5.0% 15,205,060 -1.8% 59,407,698 68,931,145 -13.8% مياكس بيرل 18,750,520 14,750,698 27.1% 19,797,373 -5.3% 78,127,850 58,055,267 34.6% مياكس إيميرالد 3,394,241 – – 1,136,842 198.6% 4,531,083 – – متوسط حجم الاتجار لخيارات الأسهم أبريل 19 أبريل 18 % تغيير مارس 19 % تغيير أبريل 19 أبريل 18 % تغيير صناعة خيارات الأسهم الأميركية 16,421,322 16,960,827 -3.2% 17,408,820 -5.7% 17,098,135 18,907,939 -9.6% مجموعة مياكس إكستشينج 1,765,446 1,450,373 21.7% 1,720,918 2.6% 1,732,520 1,548,615 11.9% مياكس 710,934 747,959 -5.0% 724,050 -1.8% 724,484 840,624 -13.8% مياكس بيرل 892,882 702,414 27.1% 942,732 -5.3% 952,779 707,991 34.6% مياكس إيميرالد 161,631 – – 54,135 198.6% 55,257 – – حجم التجارة لمجموعة مياكس إكستشينج غروب، الشهر الحالي المقارنة السنوية حتى تاريخه حصة سوق خيارات الأسهم April-19 April-18 % Chg. Mar-19 % Chg. April-19 April-18 % Chg. مجموعة مياكس إكستشينج 10.75% 8.55% 25.7% 9.89% 8.8% 10.13% 8.19% 23.7% مياكس 4.33% 4.41% -1.8% 4.16% 4.1% 4.24% 4.45% -4.7% مياكس بيرل 5.44% 4.14% 31.3% 5.42% 0.4% 5.57% 3.74% 48.8% مياكس إيميرالد 0.98% – – 0.31% 216.5% 0.32% – –

ومن بين الأخبار والإنجازات الأخرى ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز

• الإعلان عن شراكة مع بورصة منيابوليس للحبوب، (أم جي إي أكس) والتي بموجبها ستعمل بورصة أم جي إي أكس كبورصة حصرية لإدراج وتداول والاتجار بالمنتجات المستقبلية من مؤشر التقلب سبايكس، رهناً بموافقة سي أف تي سي.

• الإعلان عن شراكة مع تيمبلوم إنك، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة، وفرعها تيمبلوم ماركتس أل أل سي لتطوير بورصة منظمة بالكامل مسجلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة لإدراج وتداول الأوراق المالية الرقمية التي تعمل كمرفق لبورصة مملوكة لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز، رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية.

مياكس إيميرالد

بلغت حصته في السوق 1٪ في 2 أبريل 2019، أي بعد 23 يومًا من إطلاقه.

• أكملت طرح الرمز الاستراتيجي في 29 أبريل 2019 وأدرج الآن أكثر من 2680 رمزًا.

مجموعة مياكس إكستشينج

سجل يومي جديد لحصة السوق خلال شهر أبريل 2019

o حصة سوقية بنسبة 11.64٪ تم تحقيقها على مؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد، في 15 أبريل 2019.

• سجل شهري جديد لحصة السوق خلال شهر أبريل 2019

o تم تحقيق 10.75٪ من حصة السوق بشكل جماعي على مؤشرات مياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

لمزيد من المعلومات حول أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.MGEX.com.

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: 1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

إتصالات جي كونلي للإعلام

طوني كونو

525-6855 (973)

tkono@jconnelly.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصريية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

حول أم جي إي أكس

تم تأسيس أم جي إي أكس، وهي شركة سوق عقود معينة ومقاصة مشتقات أسهم مسجلة، في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الربيعي الأحمر الصلب(HRSW)، ومؤشر الذرة الوطني(NCI)، ومؤشر فول الصويا الوطنيNSI)، ومؤشر عقود القمح الشتوي الأحمر(HRWI)، ةمؤشر القمح الربيعي الصلب الأحمر(HRSI)، ومؤشر الأسهم الآجلة وخيارات القمح الشتوي الناعم(SRWI)، بالإضافة إلى خيارات خيارات توزيع تقويم HRSW. بالإضافة إلى ذلك، توفر أم جي إي أكس خدمات سوق العقود المحددة و مقاصة الخيارات لشركاء الأعمال في مجموعة من فئات الأصول. لمعرفة المزيد عن أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف ثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وأي من الشركة أو أم جي إي أكس أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي تحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.