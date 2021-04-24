‫شركة مياكس (MIAX) وإس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات (SIG) تُطلقان العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات في بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX)

توفر العقود الآجلة الجديدة أداة مبتكرة لإدارة مخاطر الضرائب؛ ومن المقرر إطلاقها في 24 مايو 2021

برينستون، نيو جيرسي, 24 أبريل، 2021 /PRNewswire/ — ستطلق MIAX®، الشركة المؤسسة والمشغلة لأسواق الأوراق المالية والمنتجات والخدمات عالية الأداء، وسوسكويهانا إنترناشيونال لإصدار تراخيص المؤشرات ش.ذ.م.م. (إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات) عقودًا آجلة تسدد نقدًا على مؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية بشركة إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات. وسيبدأ تداول العقود الآجلة الجديدة في 24 مايو 2021.

ستوفر العقود الآجلة لمعدل الضرائب على لشركات طريقة فعالة للشركات والمستثمرين لإدارة المخاطر في البيئات غير الموثوقة لمعدل ضرائب الشركات. وتُعد العقود الآجلة هي الأولى من نوعها وتأتي في الوقت الذي تخضع فيه المعدلات العالمية للضرائب على الشركات إلى تغيير في السياسة الضريبية الحكومية للشركات وخطط تحصيل الضرائب ما بعد التحفيز.

وقد أشار ثوماس ب. جالاغير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس قائلًا: “تخضع معدلات الضرائب على الشركات إلى تكهنات كبيرة ومخاطر كامنة للشركات ونحن نثق أن مؤشر معدل الضرائب الجديد على الشركات والعقود الآجلة ستوفر أدوات قوية لإدارة المخاطر لمواجهة تقلبات معدل الضرائب في المستقبل. ويمثل إطلاق العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات المنتج الأول الذي يوفر أداة فعالة لمديري المخاطر للتعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغييرات في معدلات الضرائب على الشركات الأمريكية. وتعتبر العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات المنتج الثاني المبتكر للعقود الآجلة المسجلة الملكية الذي تصدره شركة مياكس، عقب العقود الآجلة من SPIKES®“.

ستُدرج العقود الآجلة التي تسدد نقدًا في بورصة مينيابوليس للحبوب (MGEX) من خلال منصة CME GLOBEX® وستُجري عليها المقاصة من خلال شركة MGEX، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة الأم القابضة MIAX، ميامي إنترناشيونال هولدينجز.

وذكر مارك ج. باجان، رئيس شركة MGEX ورئيسها التنفيذي: “تؤثر السمة الضبابية لمعدلات الضرائب على الشركات الأمريكية بشكل خانق على ثقة شركات الأعمال والمستثمرين، بل ويمكن للتغيرات الطفيفة في معدلات الضرائب على الشركات أن يكون لها تأثيرًا كبيرًا على إيرادات الشركات. ونتوقع من العقود الآجلة الجديدة للضرائب على الشركات أن توفر أداة للتحوط في الوقت المناسب للشركات والمستثمرين وغيرهم من المستخدمين النهائيين لتعويض تلك المخاطر أو حالات عدم التيقن.”

وأعرب بارت سميث، رئيس مؤسسة مقاصة الإيرادات الثابتة وصندوق المؤشرات المتداولة ومجموعة المحفظة الاستثمارية في مجموعة شركات سوسكويهانا إنترناشيونال، قائلًا: “نظرًا لتريليونات الدولارات التي تعرضت للمخاطر بسبب التغيرات في معدلات الضرائب على الشركات الأمريكية، فإن اتباع نهج مبتكر ليستفيد منه أولئك الذين يتحوطون ضد المخاطر الضريبية طال انتظاره. فنحن نرى أن المؤشر والعقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات لها قيمة كبيرة للغاية للشركات، ومقدمي خدمات السيولة، والمؤسسات وصناديق التحوط ومستثمري الأسهم.”

لمزيد من المعلومات حول منهجية العقود الآجلة لمعدل الضرائب على الشركات يرجى زيارة www.miaxoptions.com أو w ww.mgex.com.

جهات التواصل مع الشركات:

شركة مياكس

آندي نايبو، نائب الرئيس الأول، رئيس مسؤولي الاتصالات،

609-955-2091

anybo@miami-holdings.com

ناتالي كاي، وكالة كارما،

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات

إيفان برازينسكي

(484) 562-1454

evan.brazinski@sig.com

نبذة عن شركة مياكس

تُشغل شركة ميامي إنترناشيونال هولدينحز (إم آي إتش)؛ وهي الشركة الأم القابضة لشركة مياكس، وتدير بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ش.ذ.م.م (MIAX®) ومياكس بيرل ش.ذ.م.م (MIAX Pearl®) ومياكس إيميرالد ش.ذ.م.م (MIAX Emerald®، ويشار إليها مجتمعة مع مياكس ومياكس بيرل باسم مجموعة مياكس إكستشينج جروب (MIAX Exchange Group™))، وبورصة مينيابوليس للحبوب ش.ذ.م.م، وهو سوق عقود محددة، ومنظمة مقاصة المشتقات المالية، وبورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى شركة مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وهيكل سوق أسعار التداول وتخصيص الوقت مقابل السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع أسعار التداول والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلب (مؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صندوق SPDR®للتداول في بورصة أسهم S&P 500® (SPY).

توفر أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™) لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال الجمع بين الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. تتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج أسعار للتداول وتخصيص الوقت مقابل السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي بولاية فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

نبذة عن إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات ش.ذ.م.م.

تمنح إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات ش.ذ.م.م، وهي أحد أعضاء مجموعة شركات سوسكويهانا إنترناشيونال، تراخيص المؤشرات لاستخدامها في إنشاء المنتجات المالية وتسويتها. تُعد إس آي جي مؤسسة تجارية كمية عالمية تأسست بعقلية تتميز بالعمل على النمو والنهج التحليلي لصنع القرار. وبما إن إس آي جي واحدة من أكبر مؤسسات التداول في الملكية في العالم، فإنها تُفيد الأسواق المالية من خلال توفير خدمات السيولة وضمان أسعار تنافسية للمشترين والبائعين. تجمع إس آي جي بين أذكى العقليات، وأفضل التكنولوجيا، ومكتبة غنية بالبيانات لتصميم استراتيجيات تداول ذات جودة وتنفيذها تجعلها رائدة في أسواق المال. وإلى جانب التداول، تعمل إس آي جي بنشاط في الأسهم الخاصة العالمية ورأس المال المنظم والوساطة المؤسسية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارةsig.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

لا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدينجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، أو شركة إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات ش.ذ.م.م.، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالغير (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة وإس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة ومجموعة إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات للعلامات التجارية الخاصة بالغير لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وسواء الشركة أو إس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات. أي إشارات من قِبَل الشركة وإس آي جي لإصدار تراخيص المؤشرات إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات الغير المناظر ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الإفصاح وإخلاء المسئولية للعقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية

يمكن لمخاطر الخسارة في تداول العقود الآجلة للسلع أن تكود مستدامة. يجب النظر في مخاطر تداول العقود الآجلة للسلع بشكل عام وفي المخاطر الفريدة للتداول العقود الآجلة لمؤشر معدل الضرائب على الشركات الأمريكية (العقود الآجلة للضريبة) بشكل خاص قبل إبرام أي معاملة تداول. نظرًا لعدم وجود منتجات قابلة للمقارنة مثل العقود الآجلة للضريبة والتي تشير إلى معدل ضريبي اتحادي وتستقر عليه، فهناك تداعيات ضريبية غير معروفة ومعاملات ضريبية مرتبطة بالتداول في هذه العقود. لم تُصدر أي إرشادات اتحادية حول ما إذا كان هذا المنتج مؤهلًا كمعاملة للتحوط. وعلاوة على ذلك، لا يوجد قانون اتحادي أو توجيهات بشأن إمكانية خصم التكاليف المتكبدة في تداول العقود الآجلة للضريبة، سواء لأغراض المضاربة أو التحوط. وبالمثل، فإن المعاملة الضريبية المتعلقة بالعقود الآجلة للضريبة لتحقيق المكاسب أو الخسائر أو الاعتراف بها أو تعويضها، سواء كانت رأسمالية أو عادية، غير معروفة. قد يؤدي أي من المخاطر المذكورة أعلاه إلى تبعات سلبية، بما في ذلك عدم إمكانية خصم النفقات أو الخسائر، والمعاملة الضريبية غير المواتية للمكاسب أو الخسائر. يتعين على كل مشارك في السوق يختار التداول في العقود الآجلة للضريبة أن يقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة، ويتحمل المسؤولية عن أي تبعات ضريبية والإبلاغ عن نشاطه التجاري لدى السلطات الحكومية والسلطات القضائية ذات الصلة. وبالتالي، نوصي بشدة أن يستشير كل مشارك في السوق محاسب ضرائب مختص أو محامي قبل التداول في العقود الآجلة للضريبة.

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