‫شركة مياكس وأم جي إي أكس تعلنان عن موعد إطلاق مؤشر سبايكس للعقود الآجلة

سيتم إطلاق سبايكس للعقود الآجلة (Ticker: SPK) على أم جي إي أكس عبر منصة سي أم إي غلوبكس يوم 18 نوفمبر، 2019

برنستون، نيوجيرزي، ومنيابوليس، 24 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال لبورصات الأوراق المالية، أل أل سي (مياكس) ومؤشر بورصة منيابوليس للحبوب (أم جي إي أكس)، وهي مؤسسة مقاصة لسوق العقود والمشتقات، اليوم عن موعد إطلاق وتحقيق معلم مفصلي للعقود الآجلة على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index).

من المتوقع أن يتم إطلاق سبايكس فيوتشرز على أم جي إي أكس يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وذلك رهنا بموافقة هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (سي أف تي سي). وستكون عقود سبايكس فيوتشرز متوفرة على أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex®، مما يوفر توزيعا كبيرا لمنتجات سبايكس فيوتشرز منذ اليوم الأول.

ومع إطلاق سبايكس فيوتشرز، ستعمل مياكس و أم جي إي أكس كبورصة حصرية لمنتجات مشتقات سبايكس، بعد شراكتهما التي أعلن عنها سابقًا، مع توفير منتجات سبايكس فيوتشرز على أم جي إي أكس عبر منصة سي أم إي غلوبكس (Ticker: SPK) مع توفير خيارات سبايكس على بورصة خيارات مياكس أوبشنز (Ticker: SPIKE). وإذ تم تصميمه من قبل شركة البورصات المالية تي 3 إندكس، سبايكس فيوتشرز هو مقياس للتذبذب المتوقع لمدة 30 يومًا على SPDR® S&P 500® ETF ، وهو أكثر مؤشرات التداول نشاطًا في العالم.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مياكس، “مؤشر سبايكس فيوتشرز يجمع جميع منتجات سبايكس، ويوفر مكون التحوط، وفرص التداول، والموثوقية والسرعة التي سعت شركات بوصرات التداول المتقلبة إلى تحقيقها منذ فترة طويلة. نحن نتطلع إلى تحويل الطريقة التي يتبادل بها الناس تقلبات الأسهم، عن طريق فرض المنافسة في السوق مما يؤدي إلى توسيع الفرص وتقليل التكاليف وزيادة الحجم ودفع النمو على نطاق الصناعة، ونود أن نشكر فريق أم جي إي أكس بأكمله على تركيزه والتزامه بإطلاق سبايكس فيوتشرز وعلى مساعدتنا في تقديم أول منتج للعقود الآجلة إلى السوق “.

قُدم طلب المصادقة الذاتي لـ سبايكس فيوتشرز إلى سي أب تي سي من قِبل أم جي إي أكس في 20 أيلول/سبتمبر 2019. تتوفر مواصفات عقود سبايكس فيوتشرز وقواعد التداول على موقع أم جي إي أكس الإلكتروني أيضا. ستتاح معلومات حول الأسعار ومواصفات الواجهة في الأسابيع المقبلة، قبل الإطلاق.

قال السيد مارك جي باغان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أم جي إي أكس، “إن عقد سبايكس فيوتشرز يوفر لنا فرصة هائلة لتنمية وتنويع سوقنا. نحن متحمسون للاتجاه الجديد الذي تتجه أم جي إي أكس إليه ونحن على ثقة من أن موقفنا التنظيمي إلى جانب شراكتنا مع مياكس سيضعا موقع أم جي إي أكس في وضع فريد لتقديم العديد من المنتجات الخاصة الجديدة إلى مجتمع تداول المشتقات “.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة سبايكس وسبايكس أوبشنز، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

لمزيد من المعلومات بالنسبة إلى أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.MGEX.com.

اتصالات الشركات:

مياكس

دومينيك برونيتي – ميلر

(609) 897-1465

dprunetti@miami-holdings.com

أم جي إي أكس

جيسي مارين غرين

(612) 321-7122

marketing@mgex.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونية بالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكس أوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس إكستشينج والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

أم جي إي أكس

أم جي إي أكس، المؤسسة المعينة كمؤسسة سوق عقود ومقاصة مشتقات أسهم، تأسست في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الأحمر الربيعي القاسي، وبورصة الذرة الوطنية، وبورصة الصويا الوطنية، وبورصة القمح الأحمر القاسي الشتوي والقمح القاسي الأحمر الربيعي والقمح الأحمر الناعم الشتوي للعقود الآجلة والخيارات، وخيارات توزيع رزنامة القمح القاسي الأحمر الشتوي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر مؤشر أم جي إي أكس خدمات سوق العقود ومقاصة المشتقات والنقد لشركاء الأعمال في مجموعة من فئات الأعمال. للمزيد من أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني. هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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