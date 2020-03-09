‫شركة مانثان تطلق منصة التحليلات الحديثة في أكثر من 400 فرع لبيتزا هت بالمملكة المتحدة

بنجالور، الهند، 09 مارس 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة مانثان، وهي إحدى الشركات العاملة في مجال التحليلات المتطورة لعمل المطاعم و القائمة على الذكاء الاصطناعي، عن نجاحها في طرح أحد حلول التحليلات المنطقية للمعطيات الخاصة بالمطاعم في مراكز توصيل بيتزا هت بالمملكة المتحدة. ركزت سلسلة مطاعم البيتزا العالمية العملاقة اهتمامها على ذلك الحل لإمداد ملاكها برؤى و أفكار تسهل التعاطي معها و تمكنها من اتخاذ قرارات تجارية مدروسة لتعزيز كفاءة نشاط الشركة و زيادة عائداتها.

وقد نُفِّذ ذلك الحل في إطار مهام العمل التي تشمل المبيعات و التسويق و العمليات و تجارب الضيوف و الموارد البشرية و التخطيط، لتحقيق نقلة على مستوى المنشأة تجاه اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. وبعد تحليل التحديات التي يواجهها المستخدمون التجاريون نتيجة لتأخير صدور التقارير و الافتقار إلى الرؤية و التوجيه السليم، قررت بيتزا هت استبدال المنصة السابقة “الدلائل التجارية” بمنصة حديثة لتحليل البيانات تمتاز بإمكانيات خوارزمية قادرة على التخمين و إضفاء الطابع الديمقراطي على عموم أعمال المؤسسة.

وقد سمحت مانثان عن طريق تقنيتها للتحليلات المنطقية للمعطيات المرتبطة بأعمال المطاعم، تيسير الوصول إلى الرؤى و الأفكار اللازمة خلال سير العمل لأكثر كوادر الشركة انشغالاً، مما أسهم بشكل كبير في الحد من أوجه عدم الإتقان و إتاحة الفرصة لإجراء عمليات تصحيح فورية لمسار العمل.

وفي هذا الصدد، صرح بيفرلي دي كروز، مدير أول التسويق لمراكز توصيل بيتزا هت بالمملكة المتحدة، قائلاً: “لقد أظهرت مانثان قدرتها على فهم أنشطة أعمالنا و عملائنا، وقدرتها على تحقيق أعلى مستويات الابتكار التقني القابل للتطوير. وقد عزز تعاوننا مع مانثان من فاعليتنا المؤسسية و قدرتنا على التحليل. ولم يتوقف الأمر عند قيام مانثنان بترتيب جميع بياناتنا المستقاة من النظم القديمة لإنشاء ما يسمى “المصدر الموحد للحقيقة”، بل تعداه إلى توفيرها وسيلة أسهل للوصول إلى معايير التشغيل و الأداء لمنحنا سرعة أكبر في التحليل.”

كما صرحت كايت فاكوفيتش، رئيسة قسم التخطيط التجاري لدى بيتزا هت المملكة المتحدة و أوروبا، قائلة: “استطعنا الحد بشكل كبير من الوقت المستغرق في تحليل البيانات و استنباط الآراء و الأفكار بشأن أزمات التشغيل و التحديات المتعلقة بالمبيعات و الأداء الترويجي و قياس أداء الفروع و حالات التأخير في إصدار التقارير. و قد أصبحنا على أهبة الاستعداد للإبحار بسفينة العمل بفاعلية أكبر في ظل رؤية شاملة و متكاملة للعملاء و المبيعات و العمليات. وأردفت فاكوفيتش قائلة: “تعمل مانثان بوصفها شريكنا التقني على تعزيز قدرتنا على إجراء التطوير و السرعة في الأداء و الابتكار القادر على إحداث قفزات في الأداء مع مواصلة بيتزا هت مسيرتها في ترقية التجارب المرتبطة بخدمة عملائها من خلال توفير مستوى أعلى من الراحة و الخدمة الشخصية. و تمثل التقنية التي توفرها مانثان عاملاً محفزاً على التطوير الشامل في أنشطتنا و أعتقد أنها ستكون كذلك بالنسبة لمجال الضيافة بأكمله.”

كما صرحت مادو راو أتادا، نائبة الرئيس للخدمات المهنية لدى ماثنان ، قائلة: “نشعر ببالغ السرور للحصول على هذه الفرصة التي تمكننا من وضع علامتنا التجارية خلف اسم بيتزا هت. بيتزا هت أحد شركائنا الهامين و قد أصبحت على مسار التحول إلى مؤسسة تجارية تعمل بالخوارزميات و تستخدم البيانات و التحليلات للمعطيات لتحقيق نتائج تجارية أعظم.”

نُبذة عن مانثان

شركة مانثان هي مؤسسة رائدة في مجال التحليلات المعتمدة على التطبيقات السحابية تركز على الابتكار في مجال الأعمال التجارية الموجهة للمستهلك مباشرة. تتميز مانثان بتفوقها في تطبيق علوم اتخاذ القرار و الذكاء الاصطناعي إذ حظيت مجموعة منتجاتها بالتقدير لتوفيرها أقصر الطرق لتحقيق الأرباح.

تستعين مانثان لدى ابتكار منتجاتها بالذكاء الاصطناعي لمعالجة السياق المرتبط بالقرارات والاستجابة تلقائياً عن طريق اتخاذ التدابير السليمة.

يقع المقر الرئيسي للشركة في بنجالور و لها مقرات في سانتا كلارا و لندن و دبي و مكسيكو سيتي و سنغافورة و مانيلا، كما يمتد نشاطها إلى 22 دولة في جميع أنحاء العالم.

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https://www.manthan.com/

للاستعلامات الصحفية و الإعلامية، يُرجى التواصل مع مسؤول التواصل:

الاسم: أميت جين

البريد الإلكتروني:

amit.jain@manthan.com

رقم الهاتف: 9886062866-0091

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