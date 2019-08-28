‫شركة لونغي تتلقى أوامر شراء بأكثر من 2 غيغاواط لوحدتها Hi-MO4 المصنعة من رقائق أم 6 (166 ملم)؛ تشدد على الحاجة إلى الثبات على المعايير

شيان، الصين، 28 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — “بحلول العام 2020، ستحدث شركة لونغي خطوط إنتاجها الحالية من الخلايا والوحدات الشمسية وتحولها إلى إنتاج رقاقات الـ 166 ملم. وسيتم تصميم خطوط الإنتاج الجديدة – مثل خط إنتاج خلية 5 غيغاواط الأحادية الكريستال في ينشوان لتصبح بحجم الـ 166 ملم منذ البداية”، كما قال وانغ ينغ، رئيس التسويق العالمي في لونغي سولار. وأضاف أن “طلبات الشراء على وحدات لونغي Hi-MO4 التي تستخدم رقائق السليكون الأحادية الكريستال أم 6 قد زادت على 2 غيغاواط. سيبدأ إنتاج هذه الوحدات على نطاق واسع في الربع الثالث من العام 2019.”

ويزيد حجم الرقاقة الكبير من المساحة المعرضة للضوء، ويزيد مقدار الطاقة المولدة ويقلل من التكلفة. وقال البروفيسور شين ون تشونغ، مدير معهد أبحاث الطاقة الشمسية بجامعة جياوتونغ بشنغهاي “تتوافق معدات الرسم والتقطيع الحالية للكريستال مع رقاقة السيليكون بحجم 166 مم. تكاليف معدات الإنتاج للخلية والوحدة أقل وأسهل لناحية التحقيقه. وإذا ما حسبت بحسب خط إنتاج “فلكس”، فإن خط الإنتاج الذي يستعمل رقاقة 166 ملم سيزيد من قدرة الإنتاج بنسبة 13٪، مقارنة بخط إنتاج الحجم 156 مم.

وأعلنت لونغي عن سعر رقاقة أم 6 أحادية البلورة في أيار/مايو 2019 بسعر 3.47 يوان / قطعة، والتي لا تزيد بأكثر من 0.4 يوان كحد أدنى مقارنة برقاقة M2. وقال وانغ ينغ جيه إن توافق خطوط إنتاج رقائق ال M6 سيضمن التوريد على نطاق واسع في العام 2019، مما يقلل من فرق السعر إلى أقل من 0.2 يوان.

حول لونغي

لونغي هي واحدة من مصنعي الوحدات الشمسية الرائدة الصينية، تتمتع بسلسلة توريد الوحدات الأحادية الكريستال المدمجة من السيليكون إلى الرقاقة إلى الخلية إلى الوحدة. وستصل قدرات إنتاج الخلايا والوحدات للشركة من 10 غيغاواط إلى 16 غيغاواط على التوالي بحلول العام 2019، ويتوقع لها أن تصل 15 غيغاواط و25 غيغاواط على التوالي بحلول 2020.

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