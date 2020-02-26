‫شركة كونيكتريا تطلق “السحابة الخضراء” الحيادية الكربون في أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي

تقدم سحابات IBM i و VMware المرتبطة بخدمات ويب أمازون وآزور لمايكروسوفت

سانت لويس، 26 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة كونيكتريا، وهي شركة عالمية مزودة لخدمات السحاب المدارة واستضافة خدمات السحاب، “سحابة خضراء” حيادية الكربون في كل من أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي. السحابة الخضراء من كونيكتريا تسمح للشركات التي تستخدم أنظمة IBM i وVMware بخفض استهلاك الطاقة لديها بما يصل إلى 95% والقادرة على أن تكون حيادية لناحية توليد الكربون باستخدام أنظمة IBM i وVMware. ويتم تحقيق الوفورات في استهلاك الطاقة عن طريق هيكلية نظام فريد تم تطويرها وتنفيذها من قبل كونيكتريا، ومن خلال مراكز بيانات كونيكتريا المتقدمة، بما في ذلك مرك بياناتها الجديد في أمستردام.

وقال روستي بوتزلر، مدير العمليات في كونيكتريا: “يعد مركز بياناتكونيكتريافي أمستردام نموذجًا لكفاءة الطاقة واستدامتها، وقد تم تصنيفه كمرفق ليد ذهبي. حصلت المنشأة على شهادة ISO 14001 و 50001 وتستخدم مزيجًا من الكتلة الحيوية والطاقة المائية لتحقيق استهلاك الطاقة المتجددة بنسبة 100 ٪ مع الحفاظ على الموثوقية لعملائنا. يتم التقاط الحرارة الناتجة عن مركز البيانات واستخدامها لتوفير الطاقة لتدفئة المباني في الحرم الجامعي بأمستردام. وهو أحد أكثر مراكز البيانات كفاءة في استخدام الطاقة في العالم ويساعدنا على تقديم بصمة خالية من الكربون عبر كل من سحابات IBM i وVMware.”

وقال ريتش ويدمان، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة كونيكتريا: “مبادرة السحابة الخضراء تتوافق تمامًا مع فلسفتنا الخاصة بعدم السماح للحمقى. نتحدث كثيرًا عن عدم السماح للحمقى عندما يتعلق الأمر بكيفية تعاملنا مع عملائنا وموظفينا، ولكن الأمر أكثر من ذلك بكثير. مراكز البيانات تمثل حوالي 3 ٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم ومتنامية، ونريد أن نكون حماة مسؤولين عن كوكبنا. من خلال إنشاء IBM i وVMware المحايدة للكربون، تقوم كونيكتريا بدورنا لرعاية كوكبنا، وأن لا نكون حمقى.”

حول كونيكتريا

إذ تأسستفي العام 1996، صُنفت شركة كونيكتريافي المرتبة 15 كأفضل مكان للعمل، وتوفر خدمات الحوسبة السحابية الحائزة على جوائز، والخدمات السحابية المدارة، والأمن السحابي، وبرامج إدارة السحاب لأكثر من 1000 عميل في جميع أنحاء العالم. كنا أول شركة استضافة مدارة متوافقة مع أتش آي بي أيه أيه والشركة الأولى التي توفر امتثال أتش آي بي أيه أيه وبي سي آي في أيه دبليو أس و’زور. ونحن أيضا أكبر موزع لـ IBM i (AS/400) cloud provider في العالم.ومن خلال إضافة WSM في العام 2019، أصبحنا أيضًا روادا في توفير خدمات الترحيل والتحول السحابي للمؤسسات من جميع الأحجام.

تكمن فلسفة شركة كونيكتريا في شعار No Jerks Allowed ، (لا حمقى هنا) حيث يقطع كل موظف هنا “الميل الإضافي” لرعاية عملائنا. وشعار أننا شركة خالية من الأشخاص الحمقى، فإن هذا الشعار يمتد إلى أبعد من موظفينا. من السهل التعامل مع الأعمال التجارية من خلال شروط مرنة وحلول قابلة للتطوير وأسعار مباشرة لتلبية الاحتياجات التكنولوجية للمؤسسات من جميع الأحجام.