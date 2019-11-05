‫شركة كوغنيت بيوسيرفيسيز تعلن أنها استحوذت على شركة كوبرا بيولوجيكس

الاستحواذ التحويلي ينشيء شركة خدمات تصنيع عالمية لعلاجات الخلايا والجينات للمنتجات العيادية والتجارية

شركة إي دبليو هيلثكير بارتنرز والمشاركون في الاستثمار معها يوفرون التمويل للصفقة

ممفيس، تنيسي، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كوغنيت بيوسيرفيسيز (كوغنيت)، وهي مؤسسة رائدة في تطوير العقود والتصنيع المتخصصة في منتجات العلاجات الخليوية والجينية، وشركة كوبرا بيولوجيكس، وهي شركة بارزة في تطوير العقود والتصنيع متخصصة في توفير خدمات التصنيع الدي أن أيه البلازمي والنقل الفيروسي، اليوم أنهما دخلتا في اتفاق نهائي تستحوذ بموجبه كوغنيت على الرأسمال السهمي غير المسدد لكوبرا. وقادت عملية تمويل هذا الاستحواذ الشركة المستثمرة في تحويل كوعنيت، إي دبليو هيلثكير بارتنرز.

تنشيء هذه الصفقة مزود خدمات محسّنا رائدا في الصناعة يقدم حلول تطوير وتصنيع العقاقير إلى صناعات العلاج المناعي بالخلايا والجينات والطب التجديدي العالمية. ستكون كوغنيت وكوبرا معًا في وضع جيد للاستفادة من عقودهما من المعرفة والخبرة في المجال، وتوفير سلسلة إمداد متكاملة لعملائهما، وتوسيع قدراتهما العالمية لتوفير حلول أفضل وأكثر قابلية لدعم الاحتياجات المتغيرة دائمًا لعملائهما .

وقال جي كيلي غانجي، الرئيس التنفيذي لشركة كوغنيت: “هذا الاستحواذ أساسي لاستراتيجية كوغنيت للبناء على عروضها الحالية وإنشاء منصة مؤسسية لإدارة دورة حياة منتجات العلاج بالخلايا والجينات، وتسريع توافر التقنيات الجديدة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها. كوبرا هي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع مجموعة متنوعة من الحمض النووي وناقلات الفيروسات التي يحتاجها عملاؤنا الحاليون والمحتملون على وجه الاستعجال. وبفضل سجل أداء رائع وسمعة طيبة في دعم مطوري منتجات العلاج بالخلايا والجينات الذين يواجهون تحديات التطوير والتصنيع واحتياجات القدرات، تتيح خبرة كوغنيت-كوبرا المدمجة والبنية التحتية والبصمة الجغرافية للشركتين على الفور أن تكونا في وضع يمكنهما من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السوق الحالية والمستقبلية بسرعة أكبر وبفعالية وشمولية.”

وقال إيفيس هورسيفر، المدير الإداري لشركة إي دبليو هيلثكير بارتنرز “يسر إي دبليو هيلثكير أن تتاح لها الفرصة لدعم فريق كوغنيت وهو يقود نمو الشركة وتحويلها إلى مزود رائد في مجال العلاج بالخلايا والجينات. نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة وفريق الإدارة الاستثنائي لديها الذي يستفيد من فرص النمو المقبلة ويحقق خطط النمو الطموحة لديه.”

وقال بيتر كولمان، الرئيس التنفيذي لشركة كوبرا بيولوجيكس، “لقد بنت كوبرا بيولوجيكس سمعتها على تقديم خدمات تطوير وتصنيع وتعبئة عالية الجودة للحمض النووي البلازميد والناقلات الفيروسية والبروتينات. إن توحيد الشركة لقواها مع كوغنيت أمر مثير، مموضعا كوغنيت-كوبرا معا كمزود رائد للخدمات عبر سلسلة التوريد المتقدمة للعلاج. إن استحواذ كوغنيت على كوبرا سيعزز قدرة كوبرا وإمكاناتها، ويوسع نطاق تقديم خدماتنا للعملاء الجدد والحاليين.”

تدعم هذه الصفقة أيضًا مهمة كوغنيت لتلبية احتياجات المستهلك النهائي لخدماتها – وهم المرضى الذين يعانون من احتياجات طبية غير مستوفاة، مع التركيز على تلبية الطلب المتزايد على الوصول السريع إلى قدرات التصنيع المتقدمة المدمجة في بيئة تصنيع على نطاق تجاري.

ستستمر الشركة في الحصول على الدعم من مستثمريها الحاليين. شاركت إي دبليو هيلثكير بارتنرز وميديفيت بارتنرز في هذه الجولة من التمويل لشراء كوبرا، وستستمر بلاكروك وصندوق الثروة السيادية في الشراكة مع الشركة.

تخضع الصفقة لاستلام الموافقة بموجب قانون تحسينات قانون هارت-سكوت-رودينو لمكافحة الاحتكار للعام 1976.

حول كوغنيت بيوسيرفيسيز إنك

كوغنيت هي شركة ديناميكية تعتمد على النتائج وتركز على توفير أكبر مجموعة من خدمات التسويق للطب التجديدي والعلاج المناعي الخلوي ودعم شركات العلاج بالخلايا المتقدمة. توفر كوغنيت مزيجًا فريدًا من الخدمات المخصصة للشركات عبر جميع نقاط التطوير السريري والتجاري والمتخصصة في التجارب السريرية من منتصف إلى أواخر المرحلة ودعم عملائنا من خلال توسيع نطاق المنتجات في التصنيع التجاري. تطبق كوغنيت معرفة وخبرة فرقها العملية والعلمية والتقنية لتطوير المنتجات ذاتية المنشأ والخيفية بنجاح عبر منصات تقنية متعددة الخلايا من البداية إلى النهاية. http://www.cognatebioservices.com

حول كوبرا بيولوجيكس:

كوبرا بيولوجيكس هي شركة دولية رائدة في العلاجات المتقدمة وتطوير العقود والتصنيع مع مرافق معتمدة من مؤسسة الممارسات التصنيعية الجيدة في كل من السويد والمملكة المتحدة ولديها سجل حافل في خدمة قاعدة عملائنا العالمية. نحن نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة والمستقلة لكل من السوق السريرية والتجارية. كمزود موثوق به وشريك رئيسي في عملية تطوير الأدوية وتسويقها، نفخر بتميزنا في التصنيع ومجموعة شاملة من الخدمات المقدمة إلى صناعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cobrabio.com

حول إي دبليو هيلثكير بارتنرز

مع ما يقرب من 4 مليارات دولار تم جمعها منذ إنشائها، تعد إي دبليو هيلثكير بارتنرز واحدة من أكبر وأقدم شركات الاستثمار في الرعاية الصحية الخاصة وتسعى للقيام باستثمارات في الأسهم النامية في شركات الرعاية الصحية السريعة النمو في شركات الرعاية الصحية والطبية والتشخيصية والتكنولوجيا، وقطاعات الخدمات الممكنة تكنولوجيا في الولايات المتحدة وأوروبا. منذ تأسيسها في العام 1985، حافظت إي دبليو هيلثكير بارتنرز على التزامها الفريد بقطاع الرعاية الصحية وهي مستثمرة طويلة الأجل في أكثر من 150 شركة للرعاية الصحية، تمتد عبر القطاعات والمراحل والمناطق الجغرافية. يتكون الفريق من أكثر من 20 من كبار المتخصصين في الاستثمار ولديها مكاتب في بالو ألتو وهيوستن ونيويورك ولندن. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.ewhealthcare.com

حول ميديفيت بارتنرز

ميديفيت هي شركة أسهم ورأس مال مغامر خاصة تركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية / الرعاية الصحية في آسيا وأمييكا الشمالية. إن الشركة في وضع جيد لالتقاط فرص الاستثمار في الرعاية الصحية المتزايدة بين آسيا وأميركا الشمالية، وتتطلع إلى استكشاف مزايا الاستثمار الفريدة عبر الحدود. بينما أغلقت ميديفيت بارتنرز صندوقها الثالث، سرعان ما اكتسبت سمعة طيبة في توفير إمكانية الوصول إلى الدائرة الداخلية لنقابات كبار الخبراء والصفقات الناجحة في علوم الحياة في آسيا وأميركا الشمالية.

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